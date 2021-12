Les meilleures recettes indiennes googlées en 2021

Les Indiens cherchaient des recettes sur Google comme le reste du monde tout au long de 2021, mais les choix les plus populaires peuvent ne pas correspondre à ce à quoi vous vous attendriez. Google a révélé ses tendances de recherche cette année-là, et parmi les recettes tendance googlées par les Indiens, la première place était occupée par le champignon Enoki. Vous pourriez penser que Biryani ou Dosa pourraient être les plus célèbres des recettes indiennes et que le champignon Enoki est un choix un peu étrange, mais c’est peut-être pourquoi les gens ne cherchaient pas de recettes pour les deux premiers plats. Après les champignons était Modak. Pas de surprise avec celui-là ; L’Inde en tant que nation a ce qui ressemble à une dent sucrée collective, et pour couronner le tout, un nombre infini de festivals, Ganesh Chaturthi n’étant pas le moindre d’entre eux en termes d’échelle et d’ampleur. Les trois recettes indiennes à la mode suivantes étaient le methi matar malai, le palak et, attendez, la soupe au poulet.

Alors que le champignon Enoki peut être utilisé dans des omelettes ou cuit comme une soupe, le methi matar malai est un plat du nord de l’Inde préparé avec des feuilles de fenugrec, des pois et de la crème. Le dessert Modak est connu pour être l’aliment préféré de Lord Ganesha selon divers textes hindous, et est offert comme bhog pendant la puja. Palak, ou épinards, est un aliment de base pour les végétariens. Sa simplicité le rend suffisamment polyvalent pour être cuisiné de différentes manières, allant des currys aux pommes de terre et aux pois au plat de sauce Palak Paneer le plus populaire.

Quant à la soupe au poulet, il n’y a pas besoin de spéculer sur la raison pour laquelle les gens recherchaient des recettes pour cela. C’est peut-être la seule recette qui ne se démoderait jamais, car c’est la nourriture réconfortante du monde. Que vous vous sentiez malade, que vous vous réveilliez du mauvais côté du lit par une froide matinée, ou que vous ayez des fringales mais que vous souhaitiez quand même rester en bonne santé, vous pouvez vous tourner vers la soupe au poulet en toute occasion.

Dans l’ensemble, les recherches Google les plus en vogue en Inde ont été dominées par la Premier League indienne, le portail de vaccins Covid-19 CoWIN, la Coupe du monde ICC T20, la Coupe d’Europe et les Jeux olympiques de Tokyo. Parmi les recherches « Comment faire », « comment s’inscrire au vaccin COVID » est en tête du classement. Le film tendance était ‘Jai Bhim’ et la personnalité tendance, Neeraj Chopra.

