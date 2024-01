Les meilleures recettes de soupe au poulet, selon le personnel des mangeurs

Au diable l’effet placebo, parfois rien de tel qu’un bol de soupe au poulet, que vous soyez enrhumé ou que vous soyez simplement sous le choc d’un autre long hiver. La soupe au poulet peut demander autant de travail que vous le souhaitez : vous pouvez préparer votre propre bouillon de poulet (c’est une excellente façon d’utiliser les restes de poulet) ou prendre quelques raccourcis avec votre boîte de bouillon préférée. Quoi qu’il en soit, nous sommes heureux de planter notre visage au-dessus d’un bol, absorbant toute cette bonne vapeur. Ce sont les recettes de soupe au poulet qui permettent au personnel d’Eater de traverser la longue saison froide et au-delà.

Alexa Weibel, cuisine du New York Times

Pendant la saison du rhume et de la grippe – qui, chez moi, dure environ sept mois – j’ai l’impression de préparer une sorte de soupe au poulet chaque semaine. Je suis normalement un membre dévoué du My Mother’s Matzo Ball Soup Club, mais lorsque le mucus ne s’arrête pas, j’ai besoin de quelque chose d’un peu plus puissant. La soupe au poulet et au riz d’Alexa Weibel avec du curcuma et du gingembre existe quelque part dans les limbes culturels entre la soupe et le congee, et elle regorge de supposés boosters d’immunité qui fournissent une saveur profonde et une dose de chaleur réconfortante de la taille de NyQuil. La qualité de votre bouillon est la clé ici : la meilleure version que j’ai jamais préparée utilisait un bouillon maison super riche que j’avais caché au congélateur pendant une minute chaude ; le plus meh venait d’une boîte de Swanson. Les deux ont abouti à une sieste confortable sur le canapé, donc rien à redire. — Lesley Suter, rédactrice de projets spéciaux

Alison Romain

J’adore une soupe au poulet classique, préparée comme ma mère, surtout quand je ne suis pas en forme. Mais parfois, j’ai envie de quelque chose de plus : un soupçon de citron, une douche d’herbes. Pour cette raison, je suis heureux que le palais d’Alison Roman reflète souvent mes propres envies ; sa soupe au poulet demande beaucoup de fenouil et d’aneth, deux de mes saveurs préférées. Comme toujours, je prends quelques libertés avec la recette : je préfère avoir des nouilles aux œufs dans ma soupe plutôt que des pommes de terre, et je suis plus susceptible d’utiliser des restes de rôti ou de poulet rôti plutôt que de les cuisiner spécialement pour la soupe. Peu importe, cette soupe est la preuve que même les classiques pouvaient parfois utiliser un zhuzh. — Bettina Makalintal, journaliste principale

Andrea Nguyen, Cuisine du monde vietnamien

À l’époque où Bun-Ker, un petit restaurant vietnamien, résidait à Ridgewood, j’étais obsédé par son pho ga. Et même si je n’étais pas un chef et que je n’utilisais pas de poulet raffiné comme le restaurant le faisait, j’avais l’impression que je pouvais en faire une version décente qui serait aussi satisfaisante à la maison. J’ai parcouru un tas de variantes de livres de cuisine vietnamiens, mais j’aurais dû tomber sur la version d’Andrea Nguyen en premier lieu. Ce n’est pas difficile, mais cela prend du temps, avec son oignon et son gingembre caramélisés, ses os de poulet concassés au couperet, beaucoup de coriandre parfumée et, si vous le souhaitez, une pomme comme substitut au sucre candi. J’en prépare généralement suffisamment pour huit à dix litres à la fois pour pouvoir réchauffer un bol à la maison chaque fois qu’une envie se fait sentir, en ajustant les saveurs au fur et à mesure avec beaucoup de basilic, de germes de soja, de coriandre et de sauce de poisson. — Melissa McCart, rédactrice en chef d’Eater NY

Grâce Parisi, Nourriture et vin

Quand je suis malade, je veux de la soupe. Plus précisément, je veux cet avgolemono crémeux et copieux, qui est super rapide à préparer et ne nécessite que quelques ingrédients, dont la plupart que j’ai habituellement dans mon garde-manger : citrons, riz, bouillon de poulet. Idéalement, j’utilise du bouillon fait maison qui a été conservé au congélateur, mais les produits en boîte conviennent également lorsque vous êtes sous le mauvais temps. J’aime garnir mon bol avec une tonne de poivre noir, du citron supplémentaire et une quantité déraisonnable d’aneth. —Amy McCarthy, journaliste