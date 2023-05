Les meilleures promotions de paris sur l’Open de France débloquent plus de 3 000 $ pour les paris sur le tennis pour les nouveaux utilisateurs de Caesars, BetMGM et FanDuel

Si vous cherchez à profiter de l’Open de France avec une tonne d’argent supplémentaire, vous avez de la chance. Césars, PariMGMet FanDuel tous ont des promotions de paris sportifs incroyables pour l’événement, totalisant plus de 3 000 $ en bonus disponibles que vous pouvez réclamer !

Découvrez ci-dessous comment fonctionnent les offres et comment vous préparer pour une ÉNORME victoire aujourd’hui.

Paris sans sueur: Codes promotionnels Caesars, BetMGM et FanDuel Roland-Garros

Césars, PariMGMet FanDuel couvrent tous votre premier pari ! Ils vous rembourseront chacun en paris bonus si vous perdez, vous donnant DEUX chances à chaque paris sportifs de gagner GROS !

À Césarsvous vous inscrirez avec le code promo FanSidedFULL et déposerez 10 $ ou plus, puis votre premier pari jusqu’à 1 250 $ sera sur Césars et remboursés sous forme de paris bonus si les choses tournent mal.

Vous n’avez pas besoin d’un code promotionnel à PariMGM ou FanDuel. Déposez simplement au moins 10 $, puis votre premier pari sur chaque paris sportifs sera couvert jusqu’à 1 000 $ et restitué sous forme de crédits de pari si vous perdez.

En vous inscrivant aux trois livres, vous vous donnerez SIX opportunités de marquer avec jusqu’à 3 250 $ de paris bonus dans votre poche !

Vous pouvez parier sur tout ce que vous pouvez à chaque paris sportifs, sachant que vous gagnerez ou vivrez pour parier un autre jour. Il n’a jamais été aussi facile de constituer une bankroll colossale qu’aujourd’hui !

Seuls les nouveaux utilisateurs de chaque paris sportifs peuvent réclamer ces offres et elles ne seront pas disponibles longtemps. Inscrivez vous pour Césars, PariMGMet FanDuel maintenant, et transformons cela en un week-end spécial !

Les cotes du jeu sont actualisées périodiquement et sont susceptibles de changer.