Les meilleures positions de sommeil pendant la grossesse – et l’astuce qui m’a aidée à mieux dormir

Dormir pendant la grossesse peut poser tout un défi. Au cours du deuxième trimestre de ma grossesse, j’ai appris que je devais commencer à envisager de changer de position de sommeil pour m’assurer que la santé de mon bébé ne soit pas mise en danger. Comme vous pouvez l’imaginer, cela m’a rendu tellement paranoïaque et inquiet au sujet de mes habitudes de sommeil que cela a même perturbé ma capacité à dormir toute la nuit. J’ai décidé de consulter des experts pour savoir si les informations que je lisais en ligne étaient vraies. Après tout, la grossesse de chaque personne est différente et à ce stade, je dormais déjà avec un oreiller de grossesse pour me garder à l’aise et soutenue tout au long de la nuit.

Au cours du troisième trimestre, je me suis officiellement retrouvée à changer ma façon de dormir non seulement pour protéger mon bébé, mais aussi pour être plus à l’aise. Disons simplement que ma position de sommeil préférée (sur le ventre) était hors de question. Si vous êtes nouvellement enceinte et que vous vous interrogez sur ce sujet urgent, voici ce que certains obstétriciens-gynécologues avaient à dire sur les meilleures positions de sommeil pendant la grossesse.

Pourquoi vous devez changer de position de sommeil pendant la grossesse

Il est important de comprendre pourquoi et comment votre position de sommeil peut affecter votre bébé à naître. Ceci est généralement plus pertinent au cours du deuxième trimestre et au-delà.

Les médecins vous conseillent d’éviter de dormir à plat sur le dos (ou sur le ventre), car la croissance de votre utérus peut comprimer la veine cave. La veine cave est une grosse veine composée du veines caves supérieures et inférieures, qui sont responsables du transport du sang désoxygéné vers votre cœur depuis le bas et le haut du corps. Dans ce cas, celle dont vous devez vous soucier de la constriction est la veine cave inférieure, qui est la plus grande veine qui transporte le sang du bas du corps jusqu’au cœur.

« Si la veine cave est comprimée, il y aura moins de sang revenant au cœur depuis les jambes, ce qui entraînera une baisse du débit cardiaque et de la pression artérielle », a déclaré Dr Alan Peaceman, chef de la médecine fœtale maternelle au département d’obstétrique et de gynécologie de la faculté de médecine Feinberg de l’université Northwestern. « Le flux sanguin vers l’utérus diminuera et le bébé pourrait ne pas recevoir suffisamment d’oxygène », a-t-il prévenu.

Dr Nisarg Patel, un obstétricien de Clinicspots a ajouté que si la veine cave est constamment comprimée, cela peut entraîner un faible poids à la naissance, une mortinatalité, une prééclampsie ou un diabète gestationnel. Cela peut également augmenter les risques de césarienne.

Cependant, ne vous inquiétez pas si vous êtes au début de votre deuxième trimestre et que vous trouvez toujours plus confortable de dormir sur le dos ou sur le ventre. « L’utérus n’atteint même la veine cave qu’après 20 semaines de grossesse et ne peut la comprimer qu’au cours du troisième trimestre », a précisé le Dr Peaceman.

Pour être plus précis, il est crucial qu’au moment où vous approchez des 28 semaines (le début officiel du troisième trimestre), vous devriez changer votre façon de dormir. En fait, si votre utérus comprime la veine cave, vous le saurez car vous ressentirez des symptômes tels que des étourdissements et un essoufflement, car le débit cardiaque diminuerait. « Le cerveau de la personne enceinte recevra également moins de sang et sa tension artérielle sera plus basse. Lorsque cela se produira, elle se sentira essoufflée et se retournera instinctivement jusqu’à ce que sa tension artérielle et sa perfusion reviennent à la normale », a déclaré le Dr Peaceman.

Adène Sánchez/Getty Images

Les positions de sommeil recommandées

Maintenant que vous savez que dormir sur le dos et sur le ventre n’est pas la meilleure option après un certain moment de votre grossesse, il est utile de connaître les positions approuvées pour passer une bonne nuit de sommeil. Dormir sur le côté gauche est considéré comme le plus idéal car il permet une bonne circulation sanguine de la veine cave. Depuis le flux sanguin est le plus optimal dans cette position, il empêchera les mains, les chevilles et les pieds de gonfler. Cela soulage également la pression sur vos reins et votre foie.

« Pour rendre cette position plus confortable, vous pouvez utiliser des oreillers pour soutenir votre dos, votre ventre et vos jambes, et vous pouvez également plier vos genoux et placer un oreiller entre eux pour réduire la tension sur vos hanches et le bas de votre dos », a suggéré le Dr. Patel.

Dormir sur le côté droit est également acceptable. Une étude de 2021 a examiné la possibilité d’une mortinatalité ou d’avoir un bébé petit pour l’âge gestationnel en fonction des positions de sommeil et a découvert aucune association lorsque la personne enceinte dormait sur le côté gauche ou droit. D’un autre côté, il a été démontré que les femmes enceintes qui dormaient sur le dos après 28 semaines de grossesse doublaient leurs risques de mortinatalité ou d’avoir des bébés nés petits pour l’âge gestationnel.

Le Dr Peaceman conseille que même rouler aussi peu que 15 degrés d’un côté ou de l’autre suffit pour retirer l’utérus de la veine cave.

Drazen_/Getty Images

Comment rendre le sommeil sur le côté plus confortable

Si vous ne dormez pas normalement sur le côté et que vous essayez de trouver des moyens de le rendre plus confortable, l’utilisation d’un oreiller de grossesse pour soutenir votre dos et votre ventre peut le rendre plus supportable. Avant d’être enceinte, j’alternais entre dormir sur le côté droit ou sur le ventre.

Maintenant que j’en suis à mon troisième trimestre, je dors à tour de rôle sur le côté droit et sur le côté gauche et il m’a fallu un certain temps pour m’y habituer. Je n’ai jamais dormi sur le côté gauche, donc en utilisant un oreiller de grossesse complet comme le Oreiller de corps de maternité Momcozy et un oreiller compensé comme le Coussin de grossesse Hiccapop a changé la donne. J’utilise l’oreiller compensé pour soutenir mon ventre en pleine croissance et l’oreiller corporel pour m’aider à rester en position et à m’empêcher de rouler sur le dos. J’aime aussi que ma tête soit plus élevée pendant que je dors, alors je la complète avec un oreiller ordinaire et cela complète la sensation de cocon dans ma capsule de sommeil.

Mais si vous vous réveillez en position couchée certains matins ou après une sieste (je sais que c’est le cas), il n’y a pas lieu de paniquer. « Il est peu probable que dormir occasionnellement sur le dos ou sur le ventre nuise à votre bébé, à condition que vous changiez de position dès que vous vous en rendez compte », a expliqué le Dr Patel. Le seul moment où cela est préoccupant, c’est si vous passez de longues périodes dans cette position, surtout au cours du troisième trimestre, car cela peut augmenter le risque de complications.

Si vous avez toujours du mal à rester endormi sur votre côté gauche ou droit, Dr David Caisedadirecteur médical et obstétricien du centre médical régional Charles de l’Université du Maryland, suggère « d’essayer de dormir dans un fauteuil inclinable pour plus de confort ».

Emporter

La grossesse est difficile telle quelle – la dernière chose dont vous devez vous soucier est de savoir si vous dormez correctement. Heureusement, il existe des moyens de contourner ce problème et des accessoires comme des oreillers de grossesse pour aider à améliorer l’expérience. Comme toujours, si vous avez des questions pendant votre grossesse sur les façons les plus sûres de dormir ou sur le bien-être de votre enfant à naître, assurez-vous d’abord d’en discuter avec votre médecin.