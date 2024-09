Les meilleures polices pour les affiches

La typographie est l’un des éléments les plus importants d’une affiche, ce qui fait de votre choix de police un élément clé de la conception d’une affiche de maître. Il existe un ensemble clair de polices serif et sans serif largement utilisées dans la conception quotidienne, mais ici, chez Creative Bloq, nous avons fait des pieds et des mains pour trouver les polices qui ont vraiment un héritage unique et une preuve de succès, pour nous assurer que votre affiche peut avoir un impact important sur votre public.

Cette collection spéciale de polices a été créée pour les vrais passionnés de design et de typographie, alors continuez à lire pour découvrir quelles polices ont eu le plus grand impact sur la typographie d’affichage et méritent d’être intégrées à votre affiche. Pour quelques options plus abordables, nous avons également une liste de polices gratuites, et si votre travail de conception est basé sur le Web, assurez-vous de consulter notre liste de polices Web gratuites.

1. Baskerville PT

(Crédit photo : Arina Alaferdova, Dmitry Kirsanov (Paratype))

(Crédit image : Victoria and Albert Museum, exposition A Wordpress)

• Coût : gratuit (avec abonnement Adobe)

• Télécharger sur Adobe Fonts

Une police serif classique incluse en standard dans la plupart des ordinateurs et logiciels, une version de Baskerville appelée ITC Baskerville Italic a en fait été utilisée comme cadre pour le logo du V&A dans les années 1970. Il s’agit de la version du logo utilisée sur les affiches des expositions et des événements du V&A pendant quelques années, et Paratype a maintenant créé Baskerville PT pour Adobe Fonts – spécifiquement pour la création d’affiches. Idéal lorsque vous avez besoin du style d’une police serif mais en gros caractères, la conception d’affiches est même affichée comme principal exemple d’utilisation sur la page des polices Adobe de Baskerville PT.

2. P22 Souterrain

(Crédits photo : Edward Johnston, Paul D. Hunt, Richard Kegler (fonderie de caractères P22))

• Coût : gratuit (avec abonnement Adobe)

• Télécharger sur les polices Adobe

La famille de polices Johnston a été créée par Edward Johnston spécialement pour le métro londonien. P22 Underground est la version retravaillée disponible dans le commerce, accessible à tous. P22 Underground est disponible sur Adobe Fonts pour ceux qui cherchent à utiliser la version la plus fidèle de la police officielle du métro londonien – probablement la police la plus emblématique utilisée dans la conception d’affiches de toute cette liste.

3. Gill Sans Nova

(Crédit photo : George Ryan (Monotype))

(Crédits photo : Gill Sans Nova, Behance, Penguin, BBC)

• Coût : gratuit (avec abonnement Adobe)

• Télécharger sur Adobe Fonts

Si vous n’êtes pas un passionné de polices, vous n’avez peut-être pas entendu parler de Gill Sans Nova. Si vous êtes un passionné de polices, vous ne serez pas surpris d’apprendre que la famille de polices Gill Sans est l’une des plus couramment utilisées dans les logos et la conception de publicités professionnelles. Gill Sans est la police qui figure dans le logo de la BBC, ainsi que dans les couvertures de livres emblématiques de Penguin Books des années 1930, qui ont donné naissance au design de couverture Penguin emblématique dans le monde de l’édition. Si vous cherchez à créer un autre moment important dans l’histoire du design, Gill Sans est un classique régulièrement utilisé. La police originale a été conçue par Eric Gill dans les années 1920 – inspirée par la famille de polices Johnston créée pour le tube – et Gill Sans Nova est la refonte moderne de Monotype.

4. Futura

(Crédit photo : Paul Renner)

(Crédit photo : The Guardian)

• Coût : gratuit (avec abonnement Adobe)

• Télécharger sur les polices Adobe

Futura est une autre police plus largement utilisée que vous ne le pensez, et son omniprésence ne fait que célébrer sa capacité à représenter de manière transparente une telle gamme de messages variés. Utilisée par des entreprises telles qu’Omega, Paypal et Dolce et Gabbana, elle a même été utilisée comme police de caractères sur un panneau planté sur la lune qui y est toujours aujourd’hui. La capacité de Futura à représenter n’importe quel message dans un lettrage moderne et épuré est infinie.

5. Nettoyage des affiches HVD

(Crédit image : Hannes von Döhren (polices HVD))

• Coût : gratuit (avec abonnement Adobe)

• Télécharger depuis Adobe Fonts

HVD Poster Clean évoque une affiche dessinée à la main à l’aide de marqueurs, en tant que police conçue spécifiquement pour les grands caractères dans le contexte des affiches et des grands affichages urbains. La force de cette police est que son style dessiné à la main n’enlève rien à son professionnalisme. C’est une police accomplie qui attirera l’attention sur un texte qui se suffit à lui-même, que vous y ajoutiez ou non vos propres touches ou que vous laissiez la police briller telle quelle.

6. Rockwell

(Crédit photo : Monotype)

(Crédit image : vendeurs Etsy et Monotype)

• Coût : gratuit (avec abonnement Adobe)

• Télécharger sur Adobe Fonts

Si vous ne vous souvenez pas ou n’étiez pas présent à l’époque des débuts et du succès du lettrage à transfert à sec, Rockwell était en fait l’une des polices les plus couramment utilisées dans Letraset, aux côtés d’Helvetica. Étant donné que Letraset a été conçu et créé spécifiquement pour la conception et la publication de supports imprimés tels que des affiches, cela fait de Rockwell un choix classique remarquable pour une police d’affiche.

7. Linotype Didot

(Crédit image : Adrien Frutiger, Monotype)

(Crédit image : Behance)

• Coût : gratuit (avec abonnement Adobe)

• Télécharger sur les polices Adobe

Le grand logo emblématique de Vogue, affiché sur d’innombrables couvertures et affiches, peut être attribué à Didot, le logo qui signale chacune des couvertures et affiches de Vogue, mondialement célèbres. Cela fait de Didot un excellent choix pour une grande police d’affichage avec serif, mais assurez-vous d’y ajouter votre propre touche ; la reconnaissabilité de son utilisation dans la marque Vogue demande du travail pour s’en sortir lorsqu’elle est utilisée en gros caractères, mais lorsqu’elle est exécutée avec compétence, elle peut produire des résultats incroyables, compte tenu du succès extrême de Didot dans le monde de la typographie. Linotype Didot est la version moderne de Didot retravaillée par Monotype pour prendre en compte l’ancien design de Linotype (Monotype a acquis la société). Elle conserve l’essentiel de Didot mais avec quelques nouveaux serifs uniques qui la rendent encore plus visible lorsqu’elle est affichée en grand et à distance, comme les serifs renversés sur le « T » majuscule et les serifs accentués sur le « q » minuscule. Linotype Didot a été retravaillée pour être particulièrement réussie en tant que police d’affichage.

8. Impact

(Crédit image : Geoffrey Lee (Stephenson Black Foundry, maintenant Monotype))

• Coût : 35,99 £

• Acheter chez Mes polices

Dans les années 1960, une tendance soudaine a émergé pour les polices sans empattement condensées avec des traits plus gras, d’où le succès retentissant d’Impact et de Futura. Le lettrage d’Impact est encore plus gras et plus épais que celui de Futura, ce qui le rend particulièrement efficace dans les grands environnements, en particulier dans la conception d’affiches, où chaque trait gras peut être vu clairement et laisser sa marque.

9. ITC Avant Garde Gothic

(Crédit photo : Herb Lubalin, Tom Carnase (Monotype))

(Crédit photo : Calvin Klein)

• Coût : gratuit (avec abonnement Adobe)

• Télécharger sur Adobe Fonts

Police géométrique, ITC Avant Garde Gothic est une version moderne et monotype de la police Avant Garde Gothic originale qui a été largement utilisée, notamment dans les publicités de Groupon, Calvin Klein, Mobil, Nutella et Audi au moment de la création de cette police qui prenait la forme d’annonces de magazines et d’affiches. C’est une police flexible qui présente une myriade d’options impressionnantes pour une seule famille de polices sans serif, offrant des polices à la fois stylisées et plus simplistes au sein de la famille pour vous accompagner tout au long d’un travail de conception, garantissant une diversité fluide dans les options de type d’affichage, tout en maintenant la cohérence du style général.

10. Montserrat

(Crédit photo : Julieta Ulanovsky (Google))

• Coût : gratuit (avec abonnement Adobe)

• Télécharger sur les polices Adobe

Avec une incroyable gamme de graisses et de variations différentes disponibles, Montserrat est une police sans empattement conviviale présentant un faible contraste entre les hauteurs x et y ainsi que des espaces plus grands dans ses lettres telles que les majuscules « R », « O » et « A ». Ces qualités attrayantes en ont fait une police couramment utilisée pour les projets conçus pour l’impression, en particulier les affiches : où Montserrat s’épanouit dans sa grande hauteur, invitant seulement les spectateurs et les passants à entrer plutôt que de les intimider.

11. Compacte

(Crédit photo : Fred Lambert (Letraset))

• Coût : 39 £

• Achetez sur My Fonts

Conçue dans les années 1960, à l’époque où les polices de caractères condensées et audacieuses gagnaient en popularité, Compacta a été principalement utilisée dans les affiches de films, les pochettes d’albums et les couvertures de livres. Sa nature condensée, combinée à ses faibles hauteurs x et à ses hauteurs y inhabituellement élevées, crée une police très stylisée, idéale pour s’intégrer davantage dans un petit espace, compte tenu de son utilisation populaire dans la conception d’affiches lors de sa publication.

12. Helvetica maintenant

(Crédit photo : Jan Hendrik Weber, Charles Nix (Monotype))

• Coût : 42,99 £

• Achetez sur Mes polices

La célèbre fonderie de caractères Monotype décrit Helvetica Now comme « un nouveau chapitre dans l’histoire de la police de caractères la plus connue de tous les temps ». La version originale d’Helvetica étant une légende, présente dans presque tous les éléments de conception, Helvetica Now a été publiée en 2014 comme une version nouvellement peaufinée de la police de caractères emblématique, conçue pour perpétuer l’héritage d’Helvetica avec une attention particulière portée aux exigences des concepteurs d’aujourd’hui. L’utilisation généralisée d’Helvetica lui garantit un succès certain dans toutes les situations, et Helvetica Now conserve l’héritage d’Helvetica, tout en apportant une touche supplémentaire de nouveauté et de modernité à votre conception.

13. Myriade

(Crédit photo : Carol Twomby, Robert Slimbach (Adobe Originals))

(Crédit image : Walmart)

• Coût : gratuit (avec abonnement Adobe)

• Télécharger sur Adobe Fonts

Myriad est une police grotesque utilisée par des entreprises comme Walmart et même Apple, qui l’a utilisée pendant 13 ans. Spécialement conçue pour la typographie des affiches, elle est disponible dans une large gamme de poids et de styles, ce qui la rend ultra-adaptative à tous vos besoins de conception et de typographie et malléable sur une conception d’affiche composée de styles variés.

14. Univers

(Crédit image : Adrien Frutiger (Linotype, maintenant Monotype))

(Crédit photo : Audi)

• Coût : 42,99 £

• Achetez sur Mes polices

Depuis sa publication, de nombreuses marques ont adopté Univers, notamment Sony, qui l’a utilisé comme police d’affichage sur ses appareils photo, eBay, Audi et même deux jeux olympiques (1972 et 1976). On voit clairement comment ses lettres grotesques ont été inspirées par la typographie suisse, et la flexibilité de la police est illimitée, compte tenu de son utilisation généralisée. Si elle a été suffisamment bonne pour les affiches de deux jeux olympiques, je dirais qu’elle vaut la peine d’être essayée pour votre affiche afin de lui donner cette touche classique et intemporelle.