Jonah Sacca, 7 ans, réagit alors qu’un papillon rampe sur son visage alors que l’élève de deuxième année et d’autres élèves du primaire libèrent des papillons au cimetière Surrey Centre, à Surrey, en Colombie-Britannique, au Canada. Environ 250 élèves de 11 classes ont élevé les papillons avec l’aide du personnel du cimetière dans le cadre du programme de cycle de vie de l’école, dans le but de les relâcher au jardin des papillons du cimetière. Crédit:Darryl Dyck/La Presse canadienne via AP