Les meilleures photos de voyage du monde entier

Armand Sarlangue

(Crédit : Armand Sarlangue)

Les gagnants du prix annuel du photographe de voyage international de l’année viennent d’être annoncés. Voici les images les plus marquantes.

De la brume matinale suspendue au-dessus d’un lac à l’amitié tacite entre un pangolin sauvé et son gardien en passant par une galaxie de feu en fusion crachant d’un cratère volcanique, les photographies ont le pouvoir de nous inspirer, de nous captiver et de nous hanter.

Depuis 21 ans, des photographes amateurs et professionnels du monde entier capturent la richesse, la beauté et la diversité du monde à travers un objectif dans le cadre du festival annuel Photographe de voyage international de l’année (TPOTY) récompenses. Le concours de cette année a vu des photographes de plus de 150 pays soumettre plus de 20 000 images aux juges, qui viennent d’annoncer les clichés gagnants.

Voici une sélection des images gagnantes, accompagnées de quelques mots des photographes. Les photos gagnantes seront également affichées sur Le Salon Photographie & Vidéo à Birmingham, en Angleterre, du 16 au 19 mars.

AndreJa Ravnak

(Crédit : AndreJa Ravnak)

Photographe de voyage de l’année : AndreJa Ravnak (près de Pienza, Italie)

« Au début du printemps, les premières pluies permettent au blé de pousser dans les champs vallonnés. En raison des nuits froides, le paysage est souvent enveloppé de belles brumes les matins clairs de cette période. Ce paysage agricole est peu peuplé, avec des terres utilisées à son plein potentiel. Les fermes sont situées au sommet de collines individuelles.

AndreJa Ravnak

(Crédit : AndreJa Ravnak)

Photographe de voyage de l’année : AndreJa Ravnak (Moravie du Sud, près de Kiev, République tchèque)

“Au début du printemps, le sol est encore trop froid pour la croissance. Un motif intéressant s’est produit lorsqu’un nouveau verger a été planté sur le versant de la colline, rendant la scène très abstraite.”

Caden Shepard Choi

(Crédit : Caden Shepard Choi)

Gagnant du Jeune photographe de voyage de l’année : Caden Shepard Choi, États-Unis, 14 ans, (Chinle, Arizona, États-Unis)

“Les moutons sont ramenés dans leur enclos à l’entrée du canyon. Ils marchent à travers un nuage de poussière formé par le coup de pied régulier de leurs sabots. Les moutons sont d’abord réticents à entrer dans l’embouchure du canyon, mais lorsqu’ils rentrent chez eux, ils ne montrent aucune résistance. Après une longue journée à conduire les moutons, les deux chiens de berger suivent désormais de manière ludique.”

Caden Shepard Choi

(Crédit : Caden Shepard Choi)

Gagnant du Jeune photographe de voyage de l’année : Caden Shepard Choi, États-Unis, 14 ans, (Chinle, Arizona, États-Unis)

“Les femmes ont plongé pendant des heures. Je les ai suivies avec mon objectif alors qu’elles disparaissaient et réapparaissaient de la mer, la seule constante était leurs bouées orange. J’ai pris cette image d’une Haenyeo juste au moment où elle replongeait dans l’océan avec une forme parfaite, comme si c’était sa première plongée du matin. Des palmes jaunes dans l’air et une petite éclaboussure créent le premier plan. La mer semble si imperturbable autour du Haenyeo. Au loin, les vagues s’écrasent sur des bandes de roche volcanique. Un léger brouillard arrive, voilant des parties d’une petite île en arrière-plan. Les nuages ​​se profilent mystérieusement au-dessus de nous.

Lily Zhang

(Crédit : Lilly Zhang)

Jeune photographe de voyage de l’année (tranche d’âge 15-18 ans) : Lilly Zhang, 17 ans (Exton, Pennsylvanie, USA)

“Une brume dorée est suspendue à la surface immobile du lac, et au milieu de cette scène de rêve se trouve la coexistence d’un pêcheur et d’un canard. En voyant ce duo improbable au Marsh Creek State Park, j’ai su que je devais capturer la scène sur une photo.”

Matthieu Armett

(Crédit : Matthieu Armett)

Deuxième finaliste du prix Jeune photographe de voyage de l’année (tranche d’âge 15-18 ans) : Matthew Armett, 18 ans (Temple de Salomon, Buxton, Royaume-Uni)

“La lune était alignée avec la silhouette du temple de Salomon et d’un de mes amis pour l’échelle. C’était un défi d’obtenir un alignement parfait, mais c’était d’autant plus satisfaisant une fois que j’avais capturé cette photo avec la lune couchante. “

Arthur Cech

(Crédit : Arthur Cech)

Vice-champion Jeune photographe de voyage de l’année (tranche d’âge 15-18 ans) : Arthur Cech, 15 ans (Parc National d’Ifrane, Maroc)

“Ces singes sauvages grimpent librement sur les majestueux cèdres de l’Atlas dans le Moyen Atlas marocain et c’est tout simplement génial de passer des heures et des heures à les observer. J’ai essayé de capturer l’atmosphère particulière de la forêt et la vie des singes : calme, paisible, douillet. , familier.”

Zayan Durrani

(Crédit : Zayan Durrani)

Jeune photographe de l’année (14 ans et moins) : Zayan Durrani, 14 ans (volcan Litli-Hrutur, Islande)

“Mon père et moi avons fait un voyage en Islande pour assister à une éruption volcanique en cours. J’ai pu assister à la formation d’une nouvelle terre juste sous mes yeux. Nous avons parcouru 16 kilomètres à travers des collines accidentées et montagneuses et le désert, sans jamais nous arrêter pour nous reposer, histoire de pouvoir atteindre l’éruption avant qu’il ne fasse nuit. Nous étions dans une course contre la montre car un brouillard épais et nocif roulait et on nous annonçait qu’il fallait évacuer la zone. Je me suis finalement approché de l’éruption enflammée. J’ai pu capturer cette photo à l’aide d’un drone.

Armand Sarlangue

(Crédit : Armand Sarlangue)

Lauréat du portfolio Paysage et environnement : Armand Sarlangue (Svinafellsjokull, Islande)

“Ce panorama à 360 degrés a été capturé avec un drone. Il montre tout le trajet des eaux glaciaires, du glacier Skaftafellsjokull, au lac glaciaire, à la rivière glaciaire, puis jusqu’à l’océan en arrière-plan.”

Tim Bird

(Crédit : Tim Bird)

Finaliste du portefeuille Paysage et environnement : Tim Bird (Obama Onsen, préfecture de Nagasaki, Japon)

“Le onsen (sources chaudes) dans et autour de la ville d’Obama Onsen dans la préfecture de Nagasaki au Japon sont souvent enveloppées dans un nuage de vapeur. Ces jardins paysagers situés près des sources ont été comme par magie obscurcis par de soudaines averses de neige. Je devais photographier vite : mon appareil photo n’était pas résistant aux intempéries et la neige ne tenait pas longtemps. Une image éphémère et délicate…”

Kasuaki Koseki

(Crédit : Kasuaki Koseki)

Portefeuille paysage et environnement félicité : Kasuaki Koseki (lac Shirakawa, ville d’Iide, préfecture de Yamagata, Japon)

“Pendant une période allant de la fin de l’hiver au début de l’été, le lac Shirakawa est rempli d’eau provenant de la fonte des neiges et une “forêt submergée” apparaît. L’eau du lac change de couleur entre le bleu clair et le vert clair, et la brume, combinée avec le les reflets qui ressemblent à une forêt submergée créent un paysage fantastique. En mars, le lac Shirakawa, recouvert d’une épaisse couche de neige, se transformait peu à peu. C’était une belle matinée enveloppée de brume et de lumière. Une belle lumière brillait à travers les arbres brumeux pendant un court instant.”

Sam Turley

(Crédit : Sam Turley)

Finaliste du portefeuille Nature, faune et conservation : Sam Turley (Wild is Life Sanctuary, Harare, Zimbabwe)

“Chaque jour, Mateo et Marimba le pangolin marchent ensemble à la recherche de termites et de fourmis. Si Mateo voit que Marimba a du mal à creuser dans le sol dur, il l’aidera souvent et lui fournira un repas facile. Marimba, un pangolin pangolin terrestre, avait environ un an lorsque sa mère a été braconnée pour ses écailles. Marimba était tout simplement trop jeune pour se débrouiller seule et la décision a donc été prise de l’emmener au sanctuaire Wild is Life à Harare, au Zimbabwe, où elle a rencontré son plein -gardien de temps, Mateo. Les pangolins sont notoirement difficiles à soigner en captivité, nécessitant des soins particuliers et personnels. La nature douce de Mateo semblait être un ajustement parfait, et une relation remarquable est née. Marimba et Mateo ont passé dix heures par jour ensemble depuis le ” Ces 13 dernières années, et cela se voit – ils sont inséparables. De nombreuses tentatives ont été faites pour réensauvager Marimba, mais elle trouve toujours un moyen de revenir à Mateo qui la considère comme son dernier-né. “

Roie Galitz

(Crédit : Roie Galitz)

Portefeuille nature, faune et conservation hautement félicité : Roie Galitz (Parc national de Tarangire, Tanzanie)

“La Dernière Étreinte : une jeune lionne se nourrit d’une éléphante femelle morte. Il s’agit d’un immense festin pour toute la troupe, qui leur fournira un apport nutritionnel alors que l’environnement du Parc National de Tarangire souffre de sécheresse. Pour les prédateurs, chaque repas est une bataille immense et risquée. Cette série montre quatre mammifères prédateurs de quatre continents, confrontés aux mêmes défis que les changements climatiques.

Athanasios Maloukos

(Crédit : Athanasios Maloukos)

Lauréat du portfolio Personnes et cultures : Athanasios Maloukos (Lac Baïkal, Sibérie, Russie)

“Le chaman Aleksandr dans une grotte de glace près des falaises de l’île d’Olgoi. Les grottes de glace sont considérées comme les refuges des esprits du monde intermédiaire où vivent les humains, tandis que le « monde supérieur » est réservé aux bonnes divinités et le « monde inférieur » aux ténèbres. les forces.”

Jack Lawson

(Crédit : Jack Lawson)

Gagnant de la meilleure image unique dans un portfolio de personnes et de cultures : Jack Lawson (Lagos, Nigera)

“Quatre membres des Special Eagles, l’équipe nationale de football pour amputés du Nigeria, regardent l’océan lors d’une journée à la plage.”

Bac à soleil

(Crédit : Sun Bin)

Mention spéciale : Sun Bin (Village Zhuomulang, Yunnan, Chine)

“[The] Famille Yi dans leur maison vieille de plusieurs siècles.”

Shyjith Onden Cheriyath

(Crédit : Shyjith Onden Cheriyath)

Mention spéciale : Shyjith Onden Cheriyath (Marché aux bestiaux d’Al Qusais, Dubaï, Émirats Arabes Unis)

“Les chameaux constituent un élément essentiel de la culture et de l’économie des Émirats arabes unis et il est crucial de garantir leur bonne nutrition. Le mélange d’aliments pour chameaux au marché aux bestiaux d’Al Qusais implique le mélange de divers ingrédients pour créer une alimentation équilibrée et nutritive pour les chameaux. Ce processus prend en compte les besoins alimentaires spécifiques des chameaux, qui comprennent souvent une combinaison de céréales, de légumineuses, de foin et d’autres nutriments essentiels.

