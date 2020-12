Getty Images a sélectionné ses meilleures photographies sportives de 2020, avec une récolte exceptionnelle de photos de football faisant la sélection des images les plus convaincantes de l’année.

La saison 2019-2020 a été effectivement divisée en deux par la pandémie de coronavirus, avec des ligues dans la plupart des pays du monde reportées indéfiniment en mars.

2 Liés

Les verrouillages et les restrictions signifiaient qu’à quelques exceptions près comme en Biélorussie et au Nicaragua, aucun football n’a été joué nulle part pendant plusieurs mois, les équipes revenant finalement jouer leurs matches dans des stades vides par la suite.

Quand et où ils le pouvaient, les ligues et les tournois de football de haut niveau ont pu terminer la saison et couronner leurs champions.

Voici la sélection de photos de football de Getty prises dans le monde entier du début de l’année à la conclusion différée de la campagne 2019-20 en août, dans l’ordre chronologique.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

Prendre son envol (11 janvier)

Shaun Botterill / Getty Images

Roberto Firmino saute au-dessus du défenseur de Tottenham Hotspur Toby Alderweireld pour contrôler une balle haute. L’international brésilien a marqué le seul but du match à Londres, envoyant les champions de Liverpool avec 16 points d’avance en tête de la Premier League.

Slip slidin ‘away (14 janvier)

Alex Davidson / Getty Images

La joie pure du football d’hiver est évidente lorsque Gwion Edwards d’Ipswich Town et Josh Ruffels d’Oxford United se précipitent dans l’eau stagnante lors d’un match de League One froid, détrempé et finalement sans but au stade Kassam.

Au double (18 janvier)

Laurence Griffiths / Getty Images

L’attaquant de Manchester City, Sergio Aguero, célèbre le deuxième de ses deux buts rapides contre Crystal Palace, ignorant parfaitement qu’un but contre son camp à la 90e minute de son coéquipier Fernandinho est sur le point d’annuler tout son travail acharné. Le match nul 2-2 a laissé le champion en titre, City, à 13 points du leader de la ligue, Liverpool, qui avait également deux matchs en main.

La chemise sur le dos (19 janvier)

Michael Regan / Getty Images

Mohamed Salah retire son maillot pour célébrer après avoir marqué contre Manchester United lors d’une victoire 2-0 à Anfield, au lendemain du match nul 2-2 de City contre Palace. La victoire a renforcé les futurs champions de Jurgen Klopp avec 16 points d’avance et bénéficie toujours d’un match en cours contre leurs rivaux les plus proches.

Waltzing Matildas (13 février)

Getty

Même 10 mois après que cette photo ait été prise de l’équipe féminine d’Australie célébrant le but d’Emily van Egmond contre la Chine lors d’un match de qualification olympique, la joie pure qui y est capturée reste contagieuse.

Top tifo (14 février)

Frédéric Scheidemann / Bongarts / Getty Images

L’atmosphère à l’intérieur du célèbre Westfalenstadion du Borussia Dortmund commence à atteindre un niveau alors que des milliers de fans exécutent une énorme bannière chorégraphiée avant un match de Bundesliga contre l’Eintracht Francfort. Ils ne savaient pas que leur stade bien-aimé leur serait bientôt strictement interdit pour les mois à venir.

Généraux du milieu de terrain (26 février)

Matt McNulty – Manchester City / Manchester City FC via Getty Images

Luka Modric et Ilkay Gundogan se connaissent de près lors du match aller du huitième de finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Manchester City au Bernabeu. La pandémie de COVID-19 a obligé les équipes à attendre 5 mois et demi avant de se retrouver à l’Etihad pour le match retour le 7 août, que City a remporté 2-1 pour se qualifier pour les quarts de finale.

Kop out (11 mars)

Julian Finney / Getty Images

Diego Simeone charge la ligne de touche d’Anfield après avoir vu son équipe résistante de l’Atletico Madrid revenir de deux buts pour faire sortir le champion d’Europe en titre de Liverpool de la Ligue des champions en huitièmes de finale en prolongation.

Retour au travail (8 juin)

Sam Barnes / Sportsfile via Getty Images

Après une interruption de trois mois en raison du verrouillage, les Bohémiens du côté irlandais retournent à l’entraînement pour constater que presque tout avait changé. Les joueurs sont vus se faire prendre leur température par du personnel médical qualifié avant d’être autorisés à revenir sur les lieux.

Peindre la ville en rouge (11 juin)

Fran Santiago / Getty Images

Le grand stade Ramon Sanchez Pizjuan de Séville semble resplendissant car il est presque vide alors que la Liga reprend après la fin du verrouillage national en Espagne. Cependant, les supporters étant toujours interdits de se rassembler à l’intérieur ou à l’extérieur du stade, ce qui devrait être un derby local passionné et dynamique contre de vieux ennemis, le Real Betis, reste étrangement modéré.

Attention (17 juin)

David Ramos / Getty Images

Les tribunes sont peut-être vides, mais la surface de 6 mètres du stade El Sadar d’Osasuna est bien remplie lors d’un match de Liga contre l’Atletico Madrid.

Numéro de maillots de bain (21 juin)

Justin Setterfield / Getty Images

Les stades d’Europe étant toujours fermés, Michael Cullen, fan d’Everton – mieux connu sous le nom de « Speedo Mick » – regarde le derby du Merseyside contre Liverpool à domicile tout en arborant sa tenue de marque.

Ciel rouge la nuit (25 juin)

Christopher Furlong / Getty Images

Des milliers de fans de Liverpool ont bafoué les restrictions de verrouillage et se sont rassemblés à l’extérieur d’Anfield pour célébrer le premier titre de champion du club en 30 ans après qu’il a été rendu une certitude mathématique par la victoire 2-1 de Chelsea sur Manchester City. La police n’a pas tenté de disperser la foule «généralement de bonne humeur», mais s’est efforcée de féliciter les fans qui ont décidé de rester à l’intérieur et de célébrer dans la sécurité de leurs propres maisons.

La tempête à venir (1er juillet)

Adam Pretty / Bongarts / Getty Images

Maximilian Krauss dribble vers la ligne de touche alors qu’une étagère de nuages ​​sombre et inquiétante roule sur le match de 3. Liga allemand entre le SpVgg Unterhaching et le FC Carl Zeiss Jena.

Le mur (2 juillet)

Laurence Griffiths / Getty Images

Dans une image qui n’aurait absolument aucun sens quelques mois auparavant, Raheem Sterling remporte un penalty contre Joe Gomez et Georginio Wijnaldum à l’Etihad alors que les fans regardent depuis un vaste mur vidéo virtuel situé sur le terrain.

Lancez cette fête (22 juillet)

Andrew Powell / Liverpool FC via Getty Images

Jurgen Klopp et ses joueurs jubilatoires de Liverpool sont enfin en mesure de célébrer ensemble la victoire de la Premier League après une victoire 5-3 contre Chelsea à Anfield lors de leur dernier match à domicile de la saison 2019-20. Il était malheureux mais malheureusement inévitable que les Reds aient ensuite été laissés pour soulever le trophée dans un stade vide, presque exactement un mois après avoir obtenu leur titre historique.

Bad hair day (22 août)

Clive Brunskill / Getty Images

Le visage de l’attaquant du Paris Saint-Germain Kadidiatou Diani est temporairement obscurci alors qu’il est défié par Beth Mead d’Arsenal lors de la rencontre des quarts de finale de l’UEFA Women’s Champions League entre les deux équipes.

Des mains sûres (23 août)

David Ramos / Getty Images

Le gardien du Bayern Munich, Manuel Neuer, hisse le trophée de la Ligue des champions en altitude après avoir dirigé son équipe sur une courte victoire 1-0 contre le PSG en finale.

Laissez-moi prendre un selfie (23 août)

Michael Regan – UEFA / UEFA via Getty Images

Thiago Alcantara se couche au milieu du téléscripteur pour passer un peu de temps de qualité avec le trophée sur le terrain de l’Estadio da Luz après le triomphe du Bayern en Ligue des champions et enregistrer le moment pour la postérité. Le milieu de terrain a rejoint Liverpool un mois plus tard.

Si près et pourtant si loin (23 août)

Michael Regan – UEFA / UEFA via Getty Images

Neymar a du mal à retenir ses larmes alors qu’il regarde le Bayern Munich célébrer sa victoire en Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain, finaliste pour la première fois.

La fierté de Lyon (30 août)

Juanma – UEFA / UEFA via Getty Images

Lyon refuse d’être perturbé par les tribunes vides alors qu’elle célèbre sa victoire en UEFA Women’s Champions League pour la cinquième saison consécutive. En battant Wolfsburg 3-1 à Saint-Sébastien, en Espagne, l’équipe française dominante a également réalisé son deuxième triplé consécutif en Ligue des champions / Division 1 / Coupe de France.

Vue à vol d’oiseau (30 août)

Ryan Pierse / Getty

Rhyan Grant du Sydney FC célèbre ce qui s’est avéré être le but gagnant dans le temps supplémentaire de la grande finale de la A-League contre Melbourne City. Un contraste saisissant de joie et de malheur, capturé d’en haut.