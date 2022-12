Les meilleures photos de 2022 d’AP capturent une planète pleine à craquer

Ensemble, ils peuvent transmettre le sentiment d’un monde en convulsion – 150 images de l’Associated Press de 2022, montrant les fragments qui composent nos vies et figeant dans le temps les moments qui, d’une manière ou d’une autre, ces jours-ci, semblent passer plus vite que jamais.

Ici : un homme récupérant des objets dans un magasin en flammes en Ukraine après une attaque russe. Ici : des gens se pressent devant la résidence du président sri-lankais après que des manifestants l’ont prise d’assaut pour exiger sa démission. Ici : des travailleurs médicaux tentent d’identifier les victimes de l’effondrement d’un pont en Inde. Et ici: des flammes engloutissent une chaise à l’intérieur d’une maison en flammes alors que des incendies de forêt balayent le comté de Mariposa, en Californie.

Alors que l’histoire de 2022 se déroulait et que le monde avançait – ou, semblait-il parfois, dans d’autres directions – les photographes d’Associated Press étaient là pour ramener des images inoubliables. À travers leurs lentilles, à travers les moments et les mois, la présence du chaos peut sembler plus enveloppante que jamais.

Une année d’images d’actualité peut également être clarifiante. Voir ces photographies, c’est canaliser — au moins un peu — la nature confuse des événements qui se présentent à nous, que nous y participions ou, plus vraisemblablement, que nous les observions de loin. Ainsi, 150 places individuelles au premier rang consacrées à l’histoire et à la vie se traduisent par un message : alors que le monde peut surgir de désordre, le frisson de la vie quotidienne dans toute sa beauté continue de se dérouler aux quatre coins de la planète.

Il y a du chagrin: Trois ballons en forme de cœur volent sur un site commémoratif à l’extérieur de l’école primaire d’Uvalde, au Texas, où 19 enfants et deux enseignants ont été tués par un homme armé.

Il y a de la détermination : des migrants dans un bateau en bois flottent sur la mer Méditerranée au sud d’une île italienne, essayant d’atteindre leur destination.

Il y a de la peur : un homme regarde vers le ciel par-dessus son épaule, une expression d’appréhension sur son visage, alors qu’il passe devant des maisons endommagées par une attaque à la roquette en Ukraine.

Il y a des aperçus de calamité : des villageois se rassemblent dans le nord du Kenya, dans une région frappée par la sécheresse induite par le climat.

Il y a de la persévérance : une fille utilise une lampe à pétrole pour suivre des cours en ligne lors d’une coupure de courant dans la capitale sri-lankaise.

Ne soyez pas aveuglé par toute la violence et le désarroi, cependant, qui peuvent noyer d’autres choses mais ne devraient peut-être pas. Car ici aussi, ce sont des photos de joie et d’exubérance et, tout simplement, de la vie humaine quotidienne.

Un skieur planant dans les airs en Autriche, conquérant la gravité pour un instant fugace. Chris Martin du groupe Coldplay, chantant vers le ciel à Rio de Janeiro. Un garde solitaire marchant devant le palais de Buckingham quelques jours après la mort de la reine Elizabeth II. Une fillette afghane de 8 ans, les yeux fixés sur l’appareil photo, posant pour une photo dans sa classe à Kaboul, quelques jours après un attentat à la bombe dans son école. Des femmes prenant un selfie dans une station de ski du Lesotho.

Enfin, accordez-vous un instant pour considérer l’une de ces pauses dans la marche de l’humanité : un garçon se trempant dans une fontaine publique dans une vague de chaleur à Vilnius, en Lituanie, se délectant de l’eau et du soleil et du simple fait d’être. Même au milieu d’une année de chaos sur une planète instable, des moments de tranquillité parviennent à percer.

– Par Ted Anthony, écrivain national AP

The Associated Press