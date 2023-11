Les meilleures offres technologiques de la vente Walmart pré-Black Friday, à partir d’aujourd’hui

Walmart



Walmart lance aujourd’hui la saison des fêtes avec la première vague de ses soldes Black Friday, proposant des offres vraiment spectaculaires sur des produits et gadgets technologiques populaires, tels que les AirPods d’Apple et Console PS5. La vente commence officiellement à 12 h HE le 8 novembre pour les membres Walmart+ et à 15 h HE pour le grand public.

Rendez-vous sur le site Web de Walmart pour commencer à économiser de l’argent sur les technologies grand public qui figurent probablement tout en haut de la liste de souhaits des personnes que vous recherchez. Et pendant que vous y êtes, profitez de ces offres pour vous offrir également du nouveau matériel technologique.

Pour encore plus d’offres permettant d’économiser de l’argent, consultez la couverture continue et étendue des offres du Black Friday 2023 de CBS Essentials – et si vous ne savez pas quel type de cadeaux liés à la technologie acheter pour les personnes figurant sur votre liste de cadeaux de vacances, nous sommes là pour vous. couvert de quelques bonnes idées cadeaux. N’oubliez pas de consulter notre cadeaux technologiques de Noël préférés pour l’amateur de gadgets qui a tout résumé.

Équipement technologique maintenant en vente chez Walmart pour le Black Friday 2023

Notre incroyable équipe interne gourous de la technologie et experts en shopping technologique grand public ont compilé ce tour d’horizon des offres disponibles dès maintenant chez Walmart. Ces offres incluent des produits très demandés tels que les téléviseurs intelligents, les ordinateurs portables, les Apple AirPods, les Apple Watches et bien plus encore.

Ces offres commencent le mercredi 8 novembre à 9 h HE (12 h HP) pour les membres Walmart+ et à 12 h HE (15 h HP) pour le grand public, et ne seront disponibles que pour une durée limitée. Les stocks sont limités, donc quand les articles sont épuisés, ils disparaissent.

Apple Watch Series 9 (version GPS 45 mm uniquement), 379 $ (50 $ de rabais)

Walmart



Walmart a réduit le prix du modèle actuel Apple Watch série 9 montre intelligente à seulement 379 $, soit une économie de 50 $. Il s’agit d’une baisse de prix rare pour un modèle actuel d’Apple Watch.

Cette version particulière de la montre est proposée dans un boîtier de 45 mm, en noir minuit avec le bracelet sport assorti. Il s’agit de la version GPS uniquement de la montre. Plusieurs autres couleurs, tailles et configurations d’Apple Watch sont également en vente, alors rendez-vous dès maintenant chez Walmart pour profiter de cette opportunité d’économies urgentes.

Apple AirPods (2e génération), 69 $ (60 $ de rabais)

Walmart



Il existe une différence entre ces Apple AirPods de deuxième génération et les Apple AirPods Pro (2e génération). Cette version n’a pas de boîtier de chargement sans fil. La durée de vie de la batterie peut aller jusqu’à cinq heures par charge (ou jusqu’à 24 heures avec plusieurs charges dans le boîtier).

Ces écouteurs sans fil sont conçus pour fonctionner de manière transparente avec tous vos autres équipements Apple. Ils s’appuient sur la puce H1 d’Apple pour s’associer automatiquement à votre iPhone, iPad, Apple Watch, iMac et/ou MacBook. Les fonctionnalités manquantes dans ces écouteurs moins chers, que vous trouverez dans les AirPods Pro (2e génération), incluent l’audio adaptatif, la suppression active du bruit, l’audio spatial avec suivi dynamique de la tête et un mode transparence. Ces écouteurs ne sont pas non plus résistants à la sueur ou à l’eau.

Pour quelqu’un qui cherche à entendre un son stéréo de haute qualité, à seulement 69 $, ces AirPod (2e génération) représentent une valeur imbattable.

Téléviseur intelligent Roku LED Hisense UHD R6 58 pouces de classe 4K, 268 $ (30 $ de rabais)

Walmart



Si un Téléviseur 65 pouces est tout simplement trop grand pour votre espace, Hisense propose ce téléviseur LED de 58 pouces de résolution 4K en vente sur Amazon pour seulement 268 $.

Ce téléviseur intelligent est alimenté par le système d’exploitation RokuTV, il est donc prêt à se connecter et à diffuser du contenu à partir de tous les services et réseaux de streaming populaires auxquels vous êtes abonné. Le téléviseur a un taux de rafraîchissement de 60 Hz, peut être contrôlé à l’aide de commandes vocales et prend en charge DTS Studio Sound. Pour la qualité d’image, ce téléviseur prend en charge Dolby Vision et HDR10.

Ordinateur portable Lenovo IdeaPad 15,6″, 249 $ (90 $ de rabais)

Lenovo



Si vous recherchez un logiciel Windows peu coûteux ordinateur portable d’une marque bien connue et réputée, le Lenovo IdeaPad sera capable de gérer toutes vos tâches informatiques de base quotidiennes. Et à seulement 249 $, vous ne pouvez pas battre ce prix.

En plus de l’écran FHD de 15,6 pouces (résolution de 1 920 x 1 080 pixels), l’ordinateur est configuré avec 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go pour le stockage. Il fonctionne avec un processeur AMD R3 7320U. Cet ordinateur portable Lenovo est régulièrement au prix de 339 $, mais en ce moment, lors de la vente Walmart Black Friday, vous pouvez l’obtenir pour 90 $ de réduction chez Walmart.

Apple 2022 iPad 10e génération, 399 $ (50 $ de rabais)

Walmart



Cet iPad Apple de génération actuelle est idéal pour les jeunes utilisateurs et les étudiants, ou pour quelqu’un qui souhaite une tablette basée sur iPadOS, mais n’a pas besoin de la puissance de traitement avancée d’un iPad Pro plus cher.

Cette version de l’iPad 10e génération offre un écran de 10,9 pouces et est livrée avec 64 Go de stockage interne. Vos options de stockage interne sont de 64 Go ou 256 Go. Vous avez également le choix entre quatre couleurs de boîtier.

Les plus grandes différences entre cet iPad et les autres modèles d’iPad Air ou d’iPad Pro résident dans sa taille, son type d’écran, la puissance du processeur et la quantité d’espace de stockage interne.

Le prix de détail suggéré de l’iPad de 10e génération avec 64 Go de stockage est de 449 $, mais Walmart le propose pour seulement 399 $.

Ordinateur portable de jeu MSI GF63 15″, 479 $ (220 $ de rabais)

Walmart



Walmart a réduit le prix de l’ordinateur portable de jeu MSI GF63 15 pouces de 220 $, ramenant le prix à seulement 479 $.

Cette configuration de cet ordinateur est idéale pour les joueurs occasionnels, car elle offre un CPU et un GPU décents pour les jeux, mais par rapport aux ordinateurs portables de jeu haut de gamme, elle comprend moins de RAM et de stockage interne.

La version du MSI GF63 actuellement en vente chez Walmart propose un écran de 15 pouces avec un taux de rafraîchissement FHD de 144 Hz. Il fonctionne avec un processeur Intel i5-1140H avec un GPU GeForce RTX 3050. Ainsi, l’ordinateur portable se situe dans le milieu de gamme en termes de puissance et de performances.

Pour quelqu’un qui souhaite jouer à des jeux d’action et à forte intensité graphique sur un ordinateur portable, il a besoin d’un ordinateur doté d’un processeur et d’un GPU rapides et puissants, de beaucoup de RAM et de beaucoup de stockage interne. Lorsqu’un ordinateur portable est classé comme ordinateur portable de jeu, il répond au moins à la configuration matérielle minimale requise pour exécuter avec succès les jeux PC les plus populaires.

Console disque PlayStation 5 – Pack Marvel Spider-Man 2, 499 $ (60 $ de rabais)

Walmart



Il s’agit du modèle PS5 doté d’un lecteur optique intégré. Ce pack à prix réduit comprend le jeu populaire “Marvel Spider-Man 2” (un premier choix dans notre récent tour d’horizon des jeux PS5).

Normalement, ce forfait se vend 559 $, mais pour une durée limitée, vous pouvez l’obtenir chez Walmart pour 449 $, soit une économie de 60 $. La console est également livrée avec un contrôleur PlayStation 5 DualSense.

Téléviseur intelligent QLED 55″ « The Frame » de Samsung, 1 097 $ (403 $ de rabais)

Walmart



Après avoir lu notre récent article en profondeur, examen pratique du téléviseur “The Frame” de Samsung, vous serez probablement aussi impatient que nous d’accrocher l’un de ces téléviseurs intelligents au mur de votre maison. À l’heure actuelle, Walmart propose la version 55 pouces de ce téléviseur populaire et unique en vente pour 403 $ de réduction, ce qui ramène le prix à 1 097 $.

Walmart propose également “The Frame” dans d’autres tailles d’écran populaires (32″, 43″, 50″, 65″, 75″ et 85″) en vente.

Ce téléviseur QLED dispose d’un écran fantastique aux couleurs magnifiques, avec un volume de couleurs de 100 % grâce à la technologie Quantum Dot qui maintient le téléviseur inondé de plus d’un milliard de couleurs. La réflexion de la lumière est presque nulle, que vous regardiez de jour ou de nuit.

Mais même si le téléviseur est excellent pour profiter de vos émissions, films, sports ou jeux préférés, il excelle vraiment par sa polyvalence en tant qu’élément d’affichage qui rehaussera le décor de votre maison. Vous pouvez monter ce téléviseur incroyablement fin contre un mur et utiliser le mode Art pour le transformer en œuvre d’art lorsque le téléviseur n’est pas utilisé autrement.

Il existe une variété de cadres optionnels en forme de cadre qui vous permettent de personnaliser l’apparence du téléviseur pour qu’il ressemble à un cadre photo qui se fondra dans le décor existant de votre maison. Utilisez la sélection d’œuvres d’art de Samsung provenant de musées et de galeries du monde entier (ou vos propres photos) pour transformer un mur de votre maison en galerie, avec des œuvres d’art extrêmement réelles. Chaque œuvre d’art ressemble à une peinture encadrée ou à une photographie haute résolution encadrée, grâce à l’écran mat unique du téléviseur qui présente des couleurs précises et détaillées.

Nos critiques télévisés experts adorent « The Frame ». C’est également la télévision la plus populaire parmi nos lecteurs.

Moniteur de jeu incurvé Crua 27″, 135 $ (95 $ de rabais)

Walmart



Que quelqu’un aime jouer à des jeux sur ordinateur ou sur console (via une Nintendo Switch, Microsoft Xbox ou PlayStation 5), jouer à des jeux populaires sur un écran incurvé de grande taille rend toutes les expériences de jeu plus immersives visuellement.

Ce moniteur de jeu LCD (rétroéclairage LED) Crus de 27 pouces offre une résolution Full HD 1080P (résolution de 1 920 x 1 080 pixels), un rapport d’aspect 16:9 et un taux de rafraîchissement jusqu’à 180 Hz. Bien que son prix soit normalement de 230 $, pour une durée limitée, vous pouvez réaliser une économie de 95 $ et acheter ce moniteur pour seulement 135 $. Cela fait…