Les meilleures offres sur les tablettes de la semaine du Black Friday

Les tablettes peuvent être des boosters de productivité ou des pertes de temps – ou les deux. Vous pouvez en glisser un dans votre sac, l’utiliser pour prendre des notes, revoir des documents, regarder la dernière émission de Netflix, jouer à des jeux, etc. Amazon US a une semaine entière de ventes Black Friday, c’est donc le bon moment pour acheter votre première tablette ou mettre à niveau une ancienne (les tablettes ont tendance à durer plusieurs années de plus que les smartphones).

Le Samsung Galaxy Tab S8+ est la version Android la plus puissante de cette liste. Il n’est pas aussi haut de gamme que l’Ultra, mais avec un Snapdragon 8 Gen 1 et un écran AMOLED de 12,4 pouces à 120 Hz, il peut gérer tout ce que vous lui lancez. Cet écran prend en charge les S Pens de Samsung, en fait, un est fourni avec l’ardoise.





C’est idéal pour esquisser des idées et prendre des notes et peut être amélioré avec la couverture Note View. Le rabat est transparent et a une texture semblable à du papier pour que la tablette ressemble encore plus à un bloc-notes. Cela protège également l’écran des rayures, bien sûr, et a un endroit pour ranger le stylet. Vous pouvez également prendre des notes avec la coque du clavier pour tablette Galaxy Tab S8+.

Une option moins chère est la Galaxy Tab S8. Il est tout aussi puissant (même chipset), mais bascule sur un écran LCD 11″ (120Hz). Nous avons lié le modèle 128 Go ci-dessous, mais vous voudrez peut-être opter pour celui de 256 Go, qui ne coûte que 30 $ de plus (ou pas, il y a un slot microSD). Il y a un stylet S Pen inclus, malheureusement, les coques ci-dessus ne conviennent pas à ce modèle.





Le Galaxy Tab S7 FE est plus grand que le S8 vanille – il a un écran de 12,4 pouces, mais c’est un écran LCD à 60 Hz. Celui-ci en particulier utilise le chipset Snapdragon 778G, il est donc dans une classe de performances inférieure à celle des modèles S8, mais il sert de terrain d’entente (en termes de prix et de performances) aux ardoises de la série A.





La Tab S7 FE est également livrée avec un S Pen inclus et vous pouvez vous procurer une couverture de livre de protection. Celui-ci n’est pas conçu pour le dessin, cependant, c’est juste pour la protection.

Le FE est beaucoup moins cher que les ardoises S8, mais si c’est encore trop élevé, le Galaxy Tab S6 Lite est encore moins cher. Malgré le numéro de modèle, il s’agit en fait d’un nouveau modèle de 2022. Il est moins puissant (Snapdragon 720G), mais il a un écran 10,4″ de bonne qualité (S Pen inclus) et des haut-parleurs stéréo AKG.





Voici l’option la moins chère – la Galaxy Tab A8 10.5. Cela date de 2021 et bien que son chipset Unisoc Tiger T618 soit plus lent que le 720G, l’écran 10,2 pouces 1 920 x 1 200 pixels et les quatre haut-parleurs en font toujours une solide machine Netflix.





Maintenant, si vous recherchez un prix bas, l’Amazon Fire 7 est tombé à 40 $. Ce n’est pas puissant, l’écran HD de 7 pouces n’a rien de spécial, mais l’autonomie de la batterie de 10 heures est agréable. Et avons-nous mentionné que c’est 40 $? Eh bien, 55 $/55 € si vous ne voulez pas de publicités sur l’écran de verrouillage.

De toute façon, vous voulez probablement l’édition Fire 7 Kids, car elle est livrée avec un étui épais et rembourré pour survivre entre les mains d’un jeune enfant. Même si le petit parvient à casser la tablette, c’est quand même 55 $, donc pas une énorme perte. Mieux encore, cette version est sans publicité.

Pour la consommation de contenu et les jeux légers par les enfants plus âgés (et les adultes aussi), la tablette Fire HD 8 offre un écran de meilleure qualité et un chipset plus rapide. Notez qu’il s’agit de la version 2022 avec six cœurs de processeur à 2,0 GHz (au lieu de quatre). En outre, il existe une version Plus qui fait passer la RAM de 2 Go à 3 Go et coûte 10 $ de plus. Cela n’a pas tellement d’importance pour le streaming, mais les jeux sentiront certainement la différence. Notez que ces ardoises affichent des publicités sur leurs écrans de verrouillage, sauf si vous payez 15 $/15 € supplémentaires.

Le Fire HD 10 coûte un peu plus cher, cependant, l’écran 10,1″ 1 920 x 1 200 px l’est non seulement pour la taille, mais aussi pour l’augmentation de la netteté. Vous obtenez également deux cœurs de processeur supplémentaires et 3 Go de RAM en standard. Il existe également un modèle Plus (avec 4 Go), bien que ce soit 30 $ de plus, ce qui n’est pas tout à fait la mise à niveau évidente que le HD 8 Plus.

Amazon propose également un Ensemble de productivité Fire HD 10 – pour 145 $ (essentiellement le double du prix), vous obtenez un clavier Bluetooth inclus une année gratuite d’abonnement Microsoft 365 Personal que vous pouvez utiliser sur jusqu’à 5 appareils (normalement, cela vous coûterait 70 $). Notez qu’il s’agit d’un abonnement à renouvellement automatique, vous devez donc l’annuler si vous ne souhaitez pas l’utiliser au-delà de l’année d’origine.

C’était le côté Android des choses, passons maintenant à Windows. La Microsoft Surface Pro 8 est une tablette 13 pouces haut de gamme alimentée par un processeur Intel Core i7 de 11e génération (i7-1185G7) et équipée de 16 Go de RAM et d’un SSD de 256 Go. Cela prend également en charge un stylet et un clavier (vendus séparément). De plus, puisque cela fonctionne sous Windows 11, vous pouvez également exécuter des applications Android dessus.

Le Microsoft Surface Pro 7+ est une actualisation de l’année dernière (la série 7 originale date de 2019). Il s’agit d’une ardoise de 12,3 pouces avec un processeur Intel Core i5 de 11e génération (i5-1135G7), 8 Go de RAM et un SSD de 128 Go. Celui-ci est livré avec un Type Cover noir inclus.

Si vous avez un logiciel qui n’a pas une version Android assez bonne et que vous ne voulez pas dépenser d’argent pour Surface Pro, la Surface Go 2 est une tablette Windows 10 bon marché (extensible à 11 gratuitement). Cette ardoise 10,5″ n’est pas puissante avec son Pentium Gold 4425Y, 4 Go de RAM et 64 Go de stockage eMMC, mais elle est bon marché.

Il y a le plus récent Surface Go 3, qui utilise un processeur de 10e génération (au lieu de 8e), un Pentium Gold 6500Y. Celui-ci est beaucoup plus rapide sur certains benchmarks (jusqu’au double des performances), cependant, à 400 $, il est dangereusement proche de la vraie catégorie d’ordinateurs portables. Ce n’est pas un ordinateur portable, cependant, c’est une petite tablette portable, qui a ses avantages. Pourtant, si c’était entre le Go 2 et le Go 3, nous pourrions opter pour l’ancien modèle (économiser 150 $ fait passer le temps plus vite).