Les meilleures offres sur les célèbres machines de la marque

— Les recommandations sont choisies indépendamment par les éditeurs de Reviewed. Les achats que vous effectuez via nos liens peuvent nous rapporter une commission.

Garder vos sols propres peut être encore plus difficile en été. Entre votre animal de compagnie qui se traîne dans la boue ou la saleté après une journée à l’extérieur et les coquilles de cigale que vous pourriez trouver nichées dans votre entrée, il y a beaucoup à balayer. Un bon aspirateur, cependant, peut rendre vos sols propres en un rien de temps. Si vous êtes sur le marché, bonne nouvelle : il existe un certain nombre de choix de vente d’aspirateurs Dyson disponibles chez plusieurs détaillants, y compris Home Depot, Bed Bath & Beyond et plus encore, avec des économies pouvant atteindre 200 $.

Obtenez des conseils d’achat d’experts livrés sur votre téléphone. Inscrivez-vous aux alertes par SMS des nerds de la recherche d’offres sur Reviewed.

Nous avons testé des tonnes de modèles Dyson et pensons qu’ils font partie des meilleurs aspirateurs du marché. Que vous ayez besoin d’un nettoyant adapté aux planchers de bois franc ou d’un aspirateur vertical pour une puissance ultime, il existe une option pour tout le monde.

L’aspirateur vertical Dyson Ball Animal 2 Total Clean, par exemple, est maintenant passé de 599 $ à 399,99 $, vous permettant d’économiser 199,01 $ chez Home Depot grâce à ce soir 13 juillet, seul. Ce choix partage un certain nombre de caractéristiques, y compris un moteur puissant pour éliminer facilement la saleté, avec notre aspirateur vertical Dyson préféré, l’aspirateur Ball Animal 2 (499 $). Lors des tests, cette version a réussi à ramasser 76,3 % de la saleté – la plupart des autres aspirateurs verticaux n’en ont retiré que 33 % ! Contrairement au Ball Animal 2, le Total Clean est livré avec un ensemble de cinq outils de nettoyage et une trousse à outils pour les transporter, ce qui est la seule différence majeure entre les deux selon le directeur principal des opérations de laboratoire, Jon Chan. Les deux modèles utilisent la même technologie Ball pour une navigation facile autour des meubles, ainsi qu’un puissant moteur de 270 watts, qui, selon la société, offre l’aspiration la plus puissante du marché.

Nous avons également apprécié le fait qu’il puisse contenir près de 2 litres de saleté et qu’il soit doté d’un filtre lavable et d’une technologie sans sac, ce qui est excellent pour réduire les coûts à long terme. Nous nous attendrions à des performances similaires de la part du Total Clean, en particulier avec le bonus supplémentaire de ses outils de nettoyage supplémentaires. Les deux styles peuvent être lourds, mais si le poids n’est pas votre principale préoccupation, cet aspirateur vaut la peine d’être acheté, surtout à son prix bas actuel.

Un autre excellent choix est le Cyclone V10 Allergy, disponible chez Dyson pour 399,99 $. C’est un rabais de 80 $ sur son prix catalogue de 479,99 $. (Notez que vous pouvez l’obtenir chez Newegg pour 349,99 $). Celui-ci est similaire au Dyson Cyclone V10 Absolute (549,99 $), l’un de nos aspirateurs sans fil préférés. L’Absolute a récupéré 89 % de la saleté de nos tests et a duré 60 minutes complètes à son réglage le plus bas, c’est-à-dire plus longtemps que la plupart de ses concurrents. Nous attendons des résultats similaires de la V10 Allergy : Jon Chan a déclaré que la seule différence entre les deux réside dans les accessoires : là où l’Absolute est livré avec une tête de brosse à rouleau souple, une tête d’entraînement par couple et une mini brosse motorisée, l’Allergy est livré avec un nettoyage de matelas. outil et une tête à entraînement direct. Vous obtenez également un outil combiné, un suceur plat, une mini brosse à épousseter douce et une station d’accueil, entre autres, avec votre achat Allergy.

Pour plus d’offres sur les aspirateurs Dyson, continuez à faire défiler – vous êtes certain de trouver le nettoyant parfait pour vos sols poussiéreux.

Les meilleurs événements de vente d’aspirateurs Dyson à acheter dès maintenant

Besoin d’aide pour trouver des produits ? Abonnez-vous à notre newsletter hebdomadaire. C’est gratuit et vous pouvez vous désinscrire à tout moment.

Les experts en produits de Reviewed couvrent tous vos besoins d’achat. Suivre Avis sur Facebook, Twitter, et Instagram pour les dernières offres, avis et plus encore.

Les prix étaient exacts au moment de la publication de cet article, mais peuvent changer avec le temps.