Si vous espérez faire des folies pour un Galaxy Z Fold 3 trompé, alors vous avez de la chance – avec le Z Fold 4 maintenant, le Fold 3 est moins cher que jamais.

Samsung a lancé le téléphone pliable phare en août de l’année dernière, aux côtés du plus petit Z Flip 3. Les téléphones ont été lancés avec la Galaxy Watch 4 et les Galaxy Buds 2, rafraîchissant les gammes mobiles, audio et portables de Samsung pour 2021.

Le Galaxy Z Fold 3 premium a bénéficié de quelques remises exceptionnelles l’année dernière, en particulier lors du Black Friday, mais que vous cherchiez à acheter sans carte SIM (déverrouillé) ou sous contrat, il existe désormais des offres encore plus importantes qui valent la peine d’être envisagées. – dont nous avons sélectionné les meilleurs dans cet article.

Combien coûte le Galaxy Z Fold 3 ?

Le Galaxy Z Fold 3 est disponible dans les configurations et les prix suivants au Royaume-Uni, en Europe, aux États-Unis et en Inde :

12 Go de RAM/256 Go de stockage – 1 599 £/1 799 €/1 799,99 $/ 149 999 ₹

12 Go de RAM/512 Go de stockage – 1 699 £/1 999 €/1 899,99 $/ 157 999 ₹

Le Z Fold 3 est disponible en Phantom Black, Phantom Green et Phantom Silver.

Voici tout ce qu’il y a à savoir sur le Z Fold 3, si vous voulez en savoir plus sur les caméras, l’affichage et les spécifications du combiné.

Offres Samsung Galaxy Z Fold 3

Économisez 300 £ au Royaume-Uni

La meilleure offre de loin en ce moment vient d’Amazon au Royaume-Uni, où elle est actuellement 1 299 £ pour le modèle noir avec 256 Go de stockage – une économie de 300 £. Laptops Direct au Royaume-Uni est au même prix et a réduit chaque couleur : vous pouvez économiser 300 £ sur le modèle 256 Go, en l’obtenant pour un « simple » 1 299 £, ou vous pouvez vous procurer un Z Fold 3 avec deux fois plus de stockage ( 512 Go) pour 1 399 £.

Si vous préférez, c’est encore 1 599 £ de Samsung directementmais il existe des remises importantes pour l’échange et 12 mois de Disney + gratuits proposés entre autres avantages.

Économisez 850 $ aux États-Unis

Les fans américains de Samsung ne sont pas non plus laissés pour compte. Si vous achetez directement chez Samsungle téléphone est disponible avec 750 $ de réduction, soit seulement 1 049 $, avec des réductions supplémentaires disponibles si vous échangez un téléphone plus ancien.

C’est encore moins cher ailleurs, avec Meilleur achat offrant jusqu’à 850 $ de réduction si vous voulez un téléphone verrouillé sur AT&T, ce qui rend le téléphone à seulement 949 $. Les clients de Verizon peuvent l’obtenir pour 999 $, tandis que les clients de T-Mobile l’obtiennent pour 1 099 $, et si vous voulez que le téléphone soit déverrouillé, cela coûtera 1 499 $.

Où acheter le Galaxy Z Fold 3 sans carte SIM

Détaillants britanniques

Détaillants américains

Où acheter le Galaxy Z Fold 3 sous contrat

Actuellement, les plus grandes offres de contrat au Royaume-Uni augmentent les allocations de données afin que vous puissiez obtenir de 100 Go à des données illimitées avec le combiné. Les accords de contrat aux États-Unis offrent le téléphone gratuitement dans certains cas lorsque vous échangez votre ancien appareil et souscrivez à un forfait illimité.

Réseaux britanniques

EE – Certains forfaits sont actuellement offerts avec 10 £ de réduction sur le coût initial et 10 £ de réduction sur le coût mensuel. Certains plans sont également livrés avec un pack de notes gratuit, qui comprend un étui à rabat, un S Pen et un chargeur rapide de 25 W.

O2 – Meilleur forfait : 30 Go de données pour 70,98 £ par mois, 50 £ à l’avance

30 Go de données pour 70,98 £ par mois, 50 £ à l’avance Ciel mobile – Meilleur forfait : Obtenez 50 Go de données pour 72 £ par mois, 36 £ à l’avance

Obtenez 50 Go de données pour 72 £ par mois, 36 £ à l’avance Trois – Meilleur forfait : Obtenez des données illimitées pour 83 £ par mois, 99 £ à l’avance

Obtenez des données illimitées pour 83 £ par mois, 99 £ à l’avance Vierge – Obtenez des données illimitées pour 72 £ par mois, sans frais initiaux

Vodafone – Les plans commencent à 68 £ par mois, avec 49 £ d’avance

Mobiles abordables – Meilleur forfait : 100 Go de données pour 58 £ par mois, 199,99 £ à l’avance

100 Go de données pour 58 £ par mois, 199,99 £ à l’avance Carphone Warehouse – Meilleur forfait : Données illimitées pour 93 £ par mois, 99 £ à l’avance

Téléphones mobiles directs Meilleur forfait : Données illimitées pour 77 £ par mois, 99 £ à l’avance

Réseaux américains

Verizon – Obtenez une carte-cadeau Verizon de 200 $

AT&T – Données illimitées pour 85 $ par mois avec HBO Max inclus

US Cellular – Données illimitées pour 49 $ par mois avec 2x soirées cinéma Redbox

Quoi de neuf dans le Galaxy Z Fold 3 ?

En mettant l’accent sur la productivité, l’une des plus grandes mises à jour du Z Fold 3 est la prise en charge du S Pen, que Samsung propose déjà sur sa gamme de tablettes Note et Galaxy Tab S. Désormais, les clients peuvent choisir entre le S Pen Fold Edition ou le S Pen Pro à utiliser avec le Z Fold 3. Les deux S Pen ont des embouts rétractables spéciaux conçus pour protéger les écrans d’une force excessive. Samsung offre à ses clients un S Pen gratuit à l’achat sur certains marchés.

Voir notre critique, où il a reçu 4/5 étoiles et un badge Editor’s Choice.

Parmi les autres points forts de la productivité du Fold 3, citons une nouvelle barre des tâches pour un accès plus rapide et plus facile aux applications, et le “mode Flex”, qui permet aux utilisateurs d’effectuer plusieurs tâches sur les deux écrans. Les propriétaires de Fold 3 peuvent, par exemple, utiliser une moitié du téléphone pour les appels vidéo (avec une prise en charge optimisée pour Microsoft Teams) et l’autre moitié pour la prise de notes.

Il y a aussi une plus grande durabilité. Samsung promet que le Fold 3 peut résister au pliage jusqu’à 200 000 fois, tandis que la nouvelle résistance à l’eau IPX8, un châssis “Armour Aluminium” – qui, selon Samsung, est l’aluminium le plus solide utilisé sur un téléphone – et un écran Gorilla Glass Victus qui est “80% plus durable que les appareils précédents », rejoignez également la liste des mises à niveau de durabilité.