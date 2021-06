Les meilleures offres Samsung Amazon Prime Day

Amazon Prime Day bat son plein et comme vous vous en doutez, Samsung fait partie de la fête. Avec des remises sur le Galaxy S21, le Galaxy Watch 3, le Galaxy Buds Pro et un tas de tablettes, vous avez aujourd’hui la possibilité de vous procurer du nouveau matériel à des prix décents.

Offres sur les téléphones Samsung Prime Day

Les meilleures offres Samsung Prime Day sur les téléphones seront probablement sur les lignes Galaxy S21 et Note 20, avec chacune une réduction de 300 $ ou 425 $. Ou peut-être que vous n’avez pas vu de mise à niveau du S21 par rapport au S20 de l’année dernière, sachez que vous pouvez également récupérer le Galaxy S20 Ultra pour 400 $ de réduction.

Offres d’accessoires Samsung Prime Day

Pour les accessoires, Samsung réduit les montres Galaxy Watch 3 et Galaxy Watch Active 2 pour faire place à la Galaxy Watch 4. Ils réduisent également les prix de tous leurs bons Galaxy Buds, y compris les nouveaux Galaxy Buds Pro et Galaxy Buds +. Besoin d’une tablette ? Les Galaxy Tab S7 et Tab S7+ sont à certains de leurs meilleurs prix, jusqu’à 265 $ de réduction. Si vous en voulez un, assurez-vous de vérifier toutes les options de stockage, car vous pouvez obtenir de plus en plus de stockage avec des remises de plus en plus importantes.

Bonne vieille journée Prime.