Les meilleures offres que vous pouvez obtenir sur les bagages, les haut-parleurs et plus encore

Le mois d’août est arrivé et nous cherchons tous des moyens de nous rafraîchir, de profiter du plein air et de nous préparer pour les vacances d’été. Ce week-end, vous pouvez trouver un certain nombre d’offres Amazon qui peuvent vous aider à rendre votre été un peu plus agréable, notamment un ensemble de bagages de premier ordre et une offre exceptionnelle à durée limitée sur les fournitures scolaires.

Voici les meilleures offres Amazon que vous pouvez obtenir ce week-end.

1. 16% de réduction : cet ensemble de bagages très apprécié

Vous voyagez cet été ? Vous aurez besoin d’un ensemble de bagages solide, et d’après ce que nous voyons, les ensembles de bagages se vendent rapidement. À l’heure actuelle, vous pouvez acheter cet ensemble de bagages trois pièces d’American Tourister à 16% de réduction, ce qui signifie que vous pouvez obtenir un bagage à main de 20 pouces, un sac moyen de 24 pouces et une grande valise de 28 pouces en rose blush pour seulement 251,97 $. Près de 1 400 critiques d’Amazon attribuent à cet ensemble une note de 5 étoiles, et vu le faible inventaire des autres couleurs des sacs, vous voudrez agir rapidement avant que cet ensemble ne soit entièrement vendu.

Obtenez l’ensemble de 3 valises rigides extensibles American Tourister Stratum XLT pour 251,97 $ (économisez 48,02 $)

2. Économisez 10 $ lorsque vous dépensez 25 $ en fournitures scolaires

C’est déjà le mois d’août, ce qui signifie que si vous avez des enfants, il est temps de commencer les achats de rentrée. Jusqu’au 21 août, Amazon propose une promotion où vous pouvez économiser 10 $ lorsque vous dépensez 25 $ sur certaines fournitures scolaires, comme des marqueurs, des gommes, des stylos et plus encore. Chargez votre chariot et profitez de ces économies avant la reprise des cours.

Économisez 10 $ lorsque vous dépensez 25 $ en fournitures scolaires

3. Économisez 64 $ : Le meilleur aspirateur robot abordable

Nous avons beaucoup parlé du robot aspirateur Eufy 11S Slim, pour une bonne raison. C’est le meilleur aspirateur robot abordable que nous ayons jamais testé, ramassant 11,6 grammes de saleté par passage (ce qui était plus que la plupart des modèles d’aspirateurs iRobot que nous avons testés). Il est assez mince pour s’adapter à presque n’importe quelle zone de votre maison, et pour le moment, il ne coûte que 165,99 $ avec un coupon sur la page.

Obtenez le robot aspirateur Eufy 11S Slim pour 165,99 $ (économisez 64 $)

4. Moins de 100 $ : une enceinte Bluetooth 5 étoiles

JBL fabrique l’un des meilleurs haut-parleurs Bluetooth que nous ayons jamais testés, et en ce moment, vous pouvez obtenir ce modèle en vente pour moins de 100 $. Le JBL Flip 4 est tombé à seulement 99,95 $ dans cinq teintes, et près de 40 000 acheteurs Amazon lui ont offert une note de 4,8 étoiles. Il a un excellent son, il est résistant à l’eau et il peut se connecter à deux appareils.

Obtenez le haut-parleur Bluetooth portable étanche JBL Flip 4 pour 99,95 $ (économisez 11 $)

5. 15 % de réduction : bandes lumineuses colorées

Les critiques d’Amazon (et les amateurs de TikTok) ne peuvent pas en avoir assez des bandes lumineuses à LED Govee, qui sont actuellement à 15% de réduction, à seulement 30,59 $. Ces lumières intelligentes 4,6 étoiles peuvent être contrôlées par des haut-parleurs intelligents ou des applications, et elles peuvent être installées sur à peu près n’importe quelle surface de la maison. De plus, ce sont les meilleures bandes lumineuses abordables que nous ayons jamais testées.

Obtenez les bandes lumineuses à LED Govee pour 30,59 $ (économisez 5,40 $)

