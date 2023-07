Les meilleures offres Prime Day sur Samsung Galaxy A54 et A34 et autres aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne

La série Galaxy A chevauche la frontière entre le haut de gamme et le milieu de gamme – les A54 et A34, par exemple, bénéficient de la prise en charge logicielle de pointe de 4 mises à jour du système d’exploitation et de 5 ans de correctifs de sécurité. C’est aussi bon que le produit phare de la série S et mieux que n’importe quel milieu de gamme (y compris Pixels) non nommé « iPhone SE ».

Dans cet esprit, le Samsung Galaxy A54 est une bonne affaire sur les trois marchés. A noter que la version britannique bénéficie d’une extension de garantie de 3 ans. De plus, la version aux États-Unis dispose de 6 Go de RAM au lieu de 8 Go.





Le Samsung Galaxy A34 n’est pas officiellement disponible aux États-Unis (bien que nous ayons vu de nombreuses importations), mais il est partout en Europe. Au Royaume-Uni, en particulier, il coûte 100 £ de moins que l’A54, vous avez donc un choix difficile devant vous. L’A34 est un écran légèrement plus grand (6,6″ contre 6,4″), mais ses caméras ne sont pas aussi bonnes – un capteur principal plus petit, une résolution ultra large et des caméras selfie inférieures. Consultez nos critiques pour un examen plus approfondi.





Voici un peu une torsion – au Royaume-Uni, le Samsung Galaxy S21 FE est moins cher que l’A54. C’est un modèle début 2022, il a donc déjà eu une mise à jour, mais cela en laisse encore trois autres. Il s’agit de la version avec le Snapdragon 888, vous obtenez donc des performances plus élevées, en particulier pour les jeux. En outre, ce téléphone dispose d’un téléobjectif approprié – 76 mm / 3x à l’avant sur un capteur 8MP – tandis que le A-phone s’appuie sur le zoom numérique. De plus, le FE prend en charge la charge sans fil. Le téléphone est également disponible aux États-Unis et en Allemagne, bien que les prix sur ces marchés soient en faveur de l’A54.





Nous allons rapidement conclure avec une paire de téléphones Galaxy A bon marché. Voulez-vous ou non une connectivité 5G ? Si vous avez répondu oui, le Galaxy A14 5G est fait pour vous. Sinon, vous pouvez économiser de l’argent en vous procurant le Galaxy A14. Outre la différence évidente, le modèle 5G a un chipset plus puissant (Exynos 1330 contre Helio G80) et un taux de rafraîchissement de 90 Hz pour son écran LCD de 6,6 pouces, cependant, le modèle 4G a un appareil photo ultra large de 5MP (contre aucun).









Nous pouvons percevoir une commission sur les ventes éligibles.