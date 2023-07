Les meilleures offres Prime Day sur les téléphones Google Pixel aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne

Depuis le lancement du Pixel 7a, il est engagé dans une rivalité fraternelle avec le Pixel 7. Le produit phare de 2022 est encore à des mois du remplacement (prévu en octobre), mais ce vieux chien peut toujours attirer une foule avec ses prix compétitifs.

Aux États-Unis, Google a associé le Pixel 7 à la série Pixel Buds A dans un combo au prix de seulement 500 $. Nous verrons les offres 7a sous peu, mais ce combo ne coûte que 50 $ de plus que le téléphone de milieu de gamme à lui seul.





Au Royaume-Uni et en Allemagne, Google a décidé de coupler le Pixel 7 avec les Pixel Buds Pro plus chers, ce qui fait grimper le prix du combo – trop élevé, peut-être.





Vous pouvez également prendre le Pixel 7 seul pour économiser de l’argent, surtout si vous avez déjà des écouteurs que vous aimez.





Voici maintenant le Pixel 7a. Aux États-Unis, il s’agit d’une réduction directe de 10 %, ce qui ramène le prix final à 450 $.





En Europe, Amazon a opté pour un accord combiné – Pixel 7a, un chargeur Google de 30 W et un étui en silicone officiel.





Si vous voulez un téléphone Pixel à bas prix, consultez le Pixel 6a. L’ancien modèle signifie que vous manquerez de nombreuses mises à niveau que le 7a a obtenues – il utilise non seulement l’ancien chipset Tensor, mais il dispose également d’un écran 60Hz (contre 90Hz) et d’un ancien appareil photo 12MP (contre 64MP) , il manque aussi la recharge sans fil. Et bien que tous ces arguments soient en faveur du 7a, le Pixel 6a a un argument de poids dans son coin : il coûte beaucoup moins cher.





Nous terminerons avec le modèle phare de la famille, le Google Pixel 7 Pro. Le prix américain est comparable à celui des Galaxy S23 et S23+ malgré des avantages tels qu’un écran QHD+ LTPO et un objectif périscope.





Notez que les prix ci-dessus sont pour le modèle 12/128 Go, voici ce que coûte le modèle 12/256 Go (en Allemagne, il ne fait pas partie des offres Prime Day).





