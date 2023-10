Les meilleures offres Prime Day sur Apple Watch, AirPods et MacBook

Apple propose également des réductions pour Prime Day sur ses Apple Watch, ses AirPods et ses Macbooks. Nous avons rassemblé certaines des meilleures offres sur Amazon US, Amazon Allemagne et Amazon UK pour vos besoins d’achat.

L’Apple Watch SE (2022) bénéficie d’une réduction dans la plupart des magasins Amazon du monde entier. Toutes les variantes de la Watch Series SE de deuxième génération bénéficient de réductions – dans les tailles 40 mm et 44 mm. Comme d’habitude, la variante GPS uniquement est légèrement moins chère, mais les personnes qui souhaitent disposer d’une connectivité LTE peuvent également profiter des offres sur Amazon.

Il existe également des offres sur les AirPods. Les Apple AirPods 2019 sont désormais disponibles au prix le plus bas de 89 $ aux États-Unis. Ces écouteurs prennent en charge la plupart des fonctionnalités Apple auxquelles vous vous attendez, comme Siri mains libres, grâce à la puce Apple H1. Ils sont légers et faciles à transporter et s’adaptent mieux aux oreilles de certaines personnes que les nouveaux écouteurs intra-auriculaires.

Vous pouvez également jeter un œil aux AirPods Pro 2 phares, désormais livrés avec un étui de chargement USB-C MagSafe. Ce sont les meilleurs écouteurs sans fil d’Apple et sont dotés d’une suppression active du bruit, d’une transparence adaptative et d’un son spatial personnalisé grâce à la puce Apple H2.

Les AirPods Max sont également proposés à un prix légèrement inférieur à leur prix de vente habituel. Il s’agit des écouteurs sans fil les plus grands et les plus riches en fonctionnalités d’Apple, offrant la propre puce H1 d’Apple, l’ANC, l’audio spatial et jusqu’à 20 heures d’autonomie de la batterie. Malheureusement, ils se chargent toujours via le câble d’éclairage obsolète, bien qu’Apple fournisse désormais un adaptateur USB-C dans la boîte.

Vient ensuite la division MacBook. Il existe le MacBook Air 13 d’entrée de gamme avec la puce M1 pour 750 $/830 £ dans sa version de base de 8/256 Go.

Vous pouvez également acheter un MacBook Air 15 pour 1 049 $/1 428 €/1 270 £ avec la nouvelle puce M2 et les mêmes 8/256 Go de RAM et de stockage.

Si votre flux de travail est plus exigeant, vous pouvez jeter un œil aux variantes de MacBook Pro 14 et 16 fournies avec la puce M2 Pro.

Nous pouvons recevoir une commission sur les ventes éligibles.