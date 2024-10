Les meilleures offres Prime Day Anker incluent des économies sur les banques d’alimentation, les chargeurs et les accessoires mobiles

[ad_1]

N’importe qui peut utiliser un câble de chargement supplémentaire ou une banque d’alimentation pour l’aider lorsqu’il passe une journée longue et chargée et que son smartphone est sur le point de mourir. Les événements de vente comme le Prime Day d’octobre offrent généralement certains des meilleurs prix de l’année aux équipements de recharge Anker, et cette année n’a pas été différente. Dans les dernières heures de la vente, nous voyons certains de nos accessoires Anker préférés en vente à des prix record (ou proches de ceux-ci), notamment des banques d’alimentation magnétiques, des adaptateurs de charge, des stations d’accueil et plus encore. Bien qu’il y ait toujours une chance que ces offres reviennent dans un mois pour le Black Friday, nous vous recommandons de saisir ce que vous voulez maintenant pendant que les offres sont disponibles. Ce sont les meilleures offres Prime Day Anker que nous avons trouvées pour le Prime Day d’octobre.

Offres Prime Day sur les équipements de charge magnétique Anker

Surtout si vous possédez un iPhone prenant en charge MagSafe, les accessoires magnétiques peuvent faciliter encore plus le chargement de votre téléphone. Cette fois-ci, des banques d’alimentation magnétiques et sans fil et des stations de recharge peuvent prendre en charge plusieurs appareils à la fois.

Offres Prime Day sur les câbles et adaptateurs de charge Anker

Photo par Amy Skorheim / Engadget

Prime Day, ou tout autre grand événement de vente, est une bonne occasion de vous procurer quelques éléments essentiels supplémentaires, comme des câbles de chargement, tout en les obtenant à prix réduit. Les offres d’Anker incluent actuellement des offres sur les câbles USB-C et Lightning, ainsi que des adaptateurs de charge de différentes tailles et puissances maximales.

Offres Prime Day sur les stations d’accueil, les hubs Anker et plus encore

Anker est peut-être connu pour son matériel de chargement, mais la société fabrique également d’autres accessoires comme des stations d’accueil et des webcams. Les offres Prime Day incluent des remises importantes sur les hubs et les stations qui ajoutent un certain nombre de ports supplémentaires au mix, ainsi que l’une de nos webcams préférées.

