Les meilleures offres Prime Day à acheter dès maintenant

Dans seulement sept petits jours, Amazon Prime Day 2021 sera à nos portes, avec plus d’économies que quiconque saura quoi en faire (littéralement, le géant de la vente au détail devrait débloquer plus de deux millions de remises pour son plus grand événement d’économies de tous les temps). Alors que nous couvrirons les deux jours de l’événement en direct pour vous assurer que vous ne manquez pas une seule démarque incontournable (marquez notre page Prime Day pour toute la couverture la plus récente) dans la maison, style et les départements parentaux, le détaillant a déjà lancé certaines des meilleures offres technologiques que vous êtes susceptible de voir au cours de la monstrueuse célébration du shopping d’Amazon.

Exemple concret ? Découvrez la remise de 40 $ que vous pouvez actuellement obtenir sur les concurrents AirPods Pro les plus proches d’Amazon, les Echo Buds, désormais réduits de 119,99 $ à 79,99 $. Bénéficiant de la célèbre réduction active du bruit de Bose, ces écouteurs offraient un son que nous avons trouvé à égalité avec les célèbres écouteurs d’Apple (197 $). Les Echos ne sont pas les options les plus confortables que nous ayons essayées, cependant, ils peuvent ne pas être idéaux pour un port à long terme, et vous devrez peut-être jouer un peu avec les ailes pour obtenir une charge appropriée. Pour le prix, cependant, ils ne sont certainement pas un mauvais achat.

Pour découvrir ces offres et bien d’autres (beaucoup!) D’autres offres Prime Day anticipées, consultez notre liste de favoris ci-dessous.

Les meilleures offres Amazon Prime Day 2021 à acheter maintenant

Obtenez 4 mois d’Amazon Music Unlimited gratuitement (économisez 29,97 $) : Vous pouvez essayer le service de streaming musical d’Amazon, qui se trouve être l’un de nos favoris, entièrement gratuitement, vous donnant accès à une écoute illimitée de plus de 70 millions de chansons. Notez que votre abonnement sera automatiquement renouvelé au prix régulier de 7,99 $ pour les membres Prime (9,99 $ pour les non-membres), à moins que vous n’annuliez après la fin de l’essai.

Obtenez 10 $ de crédit Amazon Prime Day avec 10 $ de produits pour petites entreprises (économisez 10 $): Achetez plus de 300 000 produits pour petites entreprises chez le détaillant via 20 juin pour gagner 10 $ de crédit à utiliser sur Amazon Prime Day 2021.

Obtenez 15 $ de rabais avec 100 $ dans Prime Wardrobe : Les amateurs de mode peuvent économiser 15 $ sur leur commande de 100 $ ou plus lorsqu’ils entrent ce code promo PRIMEW15OFF à la caisse.

Obtenez 30% de réduction sur les marques de mode Amazon : Achetez des modèles Amazon les mieux notés, y compris des basiques, des chaussures, des robes et plus encore, à 30 % de réduction dès maintenant.

Obtenez jusqu’à 50 % de réduction sur les appareils Amazon : Achetez tout, des sonnettes intelligentes aux haut-parleurs intelligents, jusqu’à 50 % de réduction dès maintenant.

Obtenez l’infuseur à thé Fred & Friends Manatea pour 7,40 $ (économisez 7,59 $): Le meilleur infuseur à thé du monde vient d’obtenir une baisse de prix importante, tombant à moins de 10 $ avant le premier jour 2021. Il est resté en place pendant que nous sirotions notre thé, était facile à nettoyer et infusé bien et uniformément.

Obtenez l’Amazon Echo Auto pour 14,99 $ (économisez 35 $): Plus de 100 000 (!) acheteurs Amazon chantent les louanges collectives de cet appareil de voiture compatible Alexa, qui active l’assistant vocal de l’entreprise pour les haut-parleurs de votre véhicule.

Obtenez la prise intelligente Amazon pour 14,99 $ (économisez 10 $): Bien que nous ayons eu quelques problèmes de connectivité initiaux avec cette prise, elle a fonctionné parfaitement une fois que nous l’avons mise en service et les membres Prime peuvent l’obtenir pour 10 $ de réduction.

Obtenez 4 mois d’Audible Premium Plus pour 27,80 $ (économisez 32 $) : Les membres Prime économiseront 53% sur leurs quatre premiers mois de ce service de livre audio (normalement 14,95 $ par mois). Notez que vous paierez le plein prix après la période d’essai.

Obtenez l’Amazon Echo Show 5 pour 44,99 $ (économisez 35 $): Ce haut-parleur intelligent et écran tactile tout-en-un est un best-seller sur le site, accumulant près de 400 000 avis Amazon. Nous l’avons également apprécié pour son design compact, son son correct et sa facilité d’utilisation.

Obtenez l’Echo Dot 4e génération pour 44,99 $ (économisez 5 $): Avec sa nouvelle forme élégante en forme d’orbe et son son amélioré, le dernier Echo Dot a remporté la première place de notre meilleure liste de haut-parleurs intelligents Amazon Echo.

Obtenez le contrôleur Amazon Luna pour 48,99 $ (économisez 21 $): Les fans du nouveau service de jeux en nuage d’Amazon, Luna, apprécieront la remise de 30 % actuellement appliquée à la manette qui l’accompagne.

Obtenez le gril à saisir d’intérieur Hamilton Beach avec fenêtre d’observation pour 55,99 $ (économisez 14 $) : Pas de terrasse ? Aucun problème. Cette machine est l’un des meilleurs grils d’intérieur que nous ayons utilisés, laissant même d’authentiques marques de gril sur notre viande.

Obtenez le contrôleur Amazon Luna avec clip de téléphone pour 61,98 $ (économisez 21 $): Vous pouvez connecter votre smartphone compatible directement au contrôleur Luna avec le clip de téléphone Amazon inclus qui vient dans cet ensemble de premier ordre, qui bénéficie d’une note de 4,2 étoiles de plus de 2 000 acheteurs du site.

Obtenez le Roku Ultra pour 69 $ (économisez 30 $): Le Roku Ultra est notre appareil de streaming préféré sur le marché pour sa télécommande la meilleure de sa catégorie avec une prise casque incluse, une interface conviviale et une compatibilité 4K/HDR, et il est actuellement à 31% de réduction.

Obtenez l’Amazon Halo pour 69,99 $ (économisez 30 $): Prenez une longueur d’avance sur votre forme physique estivale avec cette remise de 30 % sur le propre tracker de santé d’Amazon, qui comprend un abonnement gratuit de six mois à un abonnement Halo et a le sceau d’approbation de plus de 16 000 clients.

Obtenez les Amazon Echo Buds pour 79,99 $ (économisez 40 $): Les Amazon Echo Buds, qui sont équipés de la célèbre fonction de réduction active du bruit de Bose, sont un concurrent AirPods Pro beaucoup plus économique, en particulier à cette baisse de prix de 40 $.

Obtenez le pack Ring Video Doorbell Wired et Echo Dot 4e génération pour 79,99 $ (économisez 29,99 $): Bien que vous ayez besoin d’une sonnette existante pour que la sonnette filaire Ring fonctionne, nous avons trouvé qu’elle était tout aussi fiable que certains de ses homologues plus chers, et elle est en vente dès maintenant dans un excellent forfait avec l’Echo Dot (quatrième génération)—l’un des meilleurs haut-parleurs intelligents du moment !

Obtenez l’entraîneur Sunny Health and Fitness Row ‘N’ Ride pour 89,92 $ (économisez 39,08 $) : Cet appareil d’entraînement à domicile est un favori des clients d’Amazon, et il est actuellement à son prix le plus bas jamais enregistré.

Obtenez l’ensemble bistro 3 pièces Amazon Basics pour 125,69 $ (économisez 6,17 $) : Cet ensemble bistro trois pièces a 4,5 étoiles de la part des clients et embellira votre espace extérieur à la hâte.

Obtenez l’aspirateur robot mince eufy by Anker BoostIQ 11S pour 189,99 $ avec coupon (économisez 30 $): Si un iRobot Roomba est trop riche pour votre sang, jetez un coup d’œil au 11S Slim, qui se classe parmi les meilleurs aspirateurs robots du marché.

Obtenez 2 tablettes Fire HD 8 pour enfants pour 195,99 $ (économisez 83,99 $) : Le prix de notre tablette pour enfants préférée sur le marché baisse de près de 90 $ lorsque vous en ajoutez deux à votre panier en tant que membre Prime.

Obtenez la batterie de cuisine Cuisinart Multiclad Pro 12 pièces pour 254,99 $ (économisez 38 $) : Cette batterie de cuisine en acier inoxydable vous en donnera le meilleur pour votre argent, avec des performances de cuisson incroyables et une construction triple épaisseur de haute qualité.

Obtenez l’iRobot Braava Jet M6 pour 349 $ (économisez 100,99 $): Ce gadget était comme un Swiffer motorisé dans notre maison (à la fois mouillé et épousseté), et nous a impressionnés par sa capacité à naviguer dans la pièce et son nettoyage de sol solide (même lorsqu’il est confronté au sirop de chocolat) – bien que nous le recommandons pour l’entretien dans entre les nettoyages en profondeur.

Obtenez le robot aspirateur iRobot Roomba i3+ pour 449 $ (économisez 150,99 $) : Nous avons appelé cette machine une « version moins chère de notre aspirateur robot préféré, l’iRobot Roomba i7+ (649 $).

