Les meilleures offres pour magasiner avant les 21 et 22 juin

Préparez les acheteurs ! Tout au long de l’année, nous avons attendu avec impatience des nouvelles sur l’une des plus grosses ventes de l’année – Amazon Prime Day 2021 – et maintenant, il est officiellement temps de marquer ces calendriers. Alors que la manne commerciale de l’année dernière a été retardée jusqu’en octobre par rapport à sa date typique de juillet en raison de problèmes de sécurité liés au COVID-19, le géant de la vente au détail revient cette année à son plan d’été habituel, avec un communiqué de presse annonçant 21 et 22 juin comme ses dates officielles.

Il y aura de grosses démarques disponibles sur toutes sortes d’articles technologiques et ménagers à acheter cette année – plus de deux millions, en fait, selon Jamil Ghani, vice-président d’Amazon Prime, qui a mentionné la statistique dans une vidéo de presse sur 1 juin. Continuez à lire pour tout ce que vous devez savoir avant que l’énorme événement commercial ne frappe.

Qu’est-ce qu’Amazon Prime Day ?

Amazon Prime Day est un événement annuel de deux jours pour les membres du service d’abonnement Prime d’Amazon, qui, selon la société, compte désormais 200 millions de personnes dans le monde. Les clients existants ou nouveaux du service, qui coûte 12,99 $ par mois (119 $ par an), auront accès à des tonnes de produits de premier ordre avec des remises à couper le souffle lors de cette vente monstre. Les membres pourront également diffuser des films et des émissions de télévision sur Prime Video et lire des milliers de livres sur Prime Reading (entre autres avantages). Ceux qui sont sur la clôture peuvent même tester le service pour un essai gratuit de 30 jours.

Les utilisateurs d’Amazon Alexa pourront accéder en avant-première à des offres exclusives cette année dès vendredi 18 juin et samedi 19 juin en disant simplement « Alexa, quelles sont mes offres ? »

De Lundi 7 juin, jusqu’au Prime Day, Amazon offrira également aux membres Prime un crédit supplémentaire de 10 $ pour chaque 10 $ dépensés dans la section des petites entreprises du site. Plus de 300 000 vendeurs participent à la promotion, soit plus du double du nombre de l’année dernière. De plus, vous pouvez vous rendre sur smile.amazon.com pour vous assurer que 0,5 % du produit de vos achats ira automatiquement à l’association caritative de votre choix.

Quant aux offres elles-mêmes, elles sont certainement parmi les meilleures d’Amazon: la vente de l’année dernière comprenait l’hydropulseur Waterpik le plus vendu, au prix régulier de 69,99 $, pour 39,93 $. Plus de 74 000 clients adorent ce gadget pour son nettoyage efficace et sa facilité d’utilisation. Le très convoité iRobot Roomba i6+ – une itération du meilleur aspirateur robot que nous ayons jamais essayé – a également été réduit de 795 $ à 599,99 $. C’est le prix le plus bas que nous ayons jamais vu !

Quand est Amazon Prime Day 2021 ?

Le Prime Day 2021 devrait avoir lieu cet été le 21 et 22 juin, bien que vous vouliez être sûr de vérifier ici pour toutes les premières offres qui arrivent à tomber.

Avec autant d’économies à gagner, les acheteurs sont sûrs d’être à l’affût des offres exclusives du site, alors assurez-vous de revenir ici pour découvrir les meilleures offres à l’approche du grand jour.

Vous avez hâte d’enregistrer ? Découvrez quelques-unes des meilleures démarques disponibles sur le site dès maintenant !

Les meilleures offres Amazon pour magasiner avant le Prime Day 2021

