Les meilleures offres Nintendo Switch disponibles en août

La Nintendo Switch est l’une des consoles les plus populaires en ce moment, et ce n’est pas étonnant pourquoi. Pouvoir jouer à des jeux sur grand écran, c’est bien, mais pouvoir expérimenter ces mêmes jeux haut de gamme en déplacement avec un facteur de forme portable, c’est encore mieux.

N’oublions pas non plus qu’il existe une solide gamme d’exclusivités, notamment The Legend of Zelda: Breath of The Wild, Animal Crossing: New Horizons et Metroid Dread qui divertissent les millions de propriétaires de Switch.

La mauvaise nouvelle est que, même avec la sortie du modèle Nintendo Switch OLED mis à niveau en octobre 2021, la Nintendo Switch standard est toujours extrêmement populaire et l’une des consoles les plus recherchées en ce moment. Cela signifie que les offres sont généralement difficiles à trouver et que certaines ne sont pas aussi bonnes qu’elles le semblent au premier abord.

Cependant, vous pouvez trouver d’excellentes offres Switch (y compris Switch OLED et Switch Lite !) en août si vous savez où chercher. Chez Tech Advisor, nos experts parcourent constamment le Web pour trouver les meilleurs prix, offres groupées et remises sur les jeux Nintendo Switch disponibles, donc s’il y en a, vous les trouverez ici sur cette page.

Vous pouvez également savoir où précommander l’édition Nintendo Switch OLED Splatoon 3.

Où acheter la Nintendo Switch – meilleures offres

Vous trouverez ci-dessous notre sélection des meilleures offres Switch disponibles actuellement.

Après la sortie du modèle Switch (OLED) à 309 £, Nintendo a baissé le prix de la Nintendo Switch standard de 20 £ à 259 £ à partir de 279 £ – bien que certains détaillants vendent toujours la console à son ancien RRP, alors n’obtenez pas piqué. Il convient également de noter que les fans américains n’ont pas reçu le même traitement, avec le même RRP de 299 $.

De manière générale, la Nintendo Switch elle-même tombe rarement en dessous de son RRP de 259 £/299 $ – même si c’est le cas, ce n’est qu’une remise relativement faible – et on peut en dire autant de la Nintendo Switch Lite à 199 £/199 $ et de la Nintendo à 309 £/349 $ Changer OLED.

Vous feriez mieux de rechercher des offres groupées, qui viendront avec des jeux et des accessoires ajoutés, ou de saisir le Switch gratuitement avec un nouveau contrat de téléphone. En ce moment, vous pouvez saisir le Changez gratuitement avec l’Oppo A54 5G de Virgin au Royaume-Uni.

Nous avons répertorié les détaillants britanniques avec des offres notables ici :

Amazone – à partir de 189 £/249 £/304 £, 5 £ de réduction Commutateur OLED, 10 £ de réduction Commutateur Nintendo et 10 £ de réduction Basculer Lite

Commutateur OLED, Commutateur Nintendo et Basculer Lite Très – à partir de 174 £/259 £/309 £

Jeu – à partir de 199 £/259 £/309 £, liasses disponible

disponible Currys – à partir de 199 £/259 £/309 £, liasses disponible

disponible Argos – à partir de 199 £/259 £/309 £

Jeux simplement – à partir de 179 £ / 229 £ / 289 £, 20 £ de réduction Commutez Lite, 30 £ de réduction Commutez et 20 £ de réduction Commutateur OLED

Commutez Lite, Commutez et Commutateur OLED ShopTo – à partir de 199 £ / 259 £ / 309 £, liasses disponible

disponible Jouets Smyths – à partir de 199 £ / 251 £ / 304 £, 8 £ de réduction Commutateur Nintendo, 5 £ de réduction Commutateur OLED

Commutateur Nintendo, Commutateur OLED Boutique Nintendo – à partir de 199 £/259 £/309 £, liasses disponible

disponible John lewis – à partir de 199 £/259 £/309 £, garantie prolongée de deux ans

Alors que ceux aux États-Unis peuvent se diriger vers:

Si vous voulez voir comment ces offres et d’autres se comparent aux prix des autres magasins, consultez notre tableau de comparaison des prix mis à jour toutes les heures ci-dessous.

Nintendo Switch (console uniquement, manettes grises)

Ce n’est que la console dans une palette de couleurs singulière.

344,99 $

Nintendo Switch (console uniquement, contrôleurs rouges et bleus)

Indisponible Libre

Nintendo Switch (manettes rouges et bleues) + Animal Crossing: New Horizons

Cela regroupe le Switch avec le jeu mignon et relaxant le plus vendu.

Nintendo Switch Lite Turquoise

Obtenez la console autonome avec une palette de couleurs bleues.

183,99 $

Nintendo Commutateur OLED

Obtenez la Nintendo Switch OLED haut de gamme avec un écran amélioré, une autonomie de batterie améliorée et d’autres ajustements de conception très demandés.

349,00 $ Libre

Meilleures offres Nintendo Switch au Royaume-Uni

Il y a quelques offres exceptionnelles en cours en ce moment, et nous avons répertorié nos points forts ci-dessous :

Meilleures offres de commutateurs Nintendo Pack Aventure Nintendo Switch + Ring Fit 1 De : Très Était : 309,99 £ À présent:

299,99 £

(10 € de réduction) Ring Fit Adventure est l’un des meilleurs jeux axés sur l’exercice disponibles pour le Switch, ce qui rend cet ensemble parfait pour ceux qui veulent jouer à des jeux et se mettre en forme en même temps. Nintendo Switch + Animal Crossing New Horizons + Mario Kart 8 Deluxe 2 De : Très Était : 359,99 £ À présent:

333 £

(26,99 £ de réduction) Very offre actuellement plus de 26 £ de réduction sur ce pack Switch multi-jeux, qui comprend deux des titres Nintendo les plus populaires : Mario Kart et Animal Crossing. Nintendo Switch Lite + carte microSD 128 Go 3 De : Amazone Était : 240,98 £ À présent:

215,99 £

(24,99 £ de réduction) Si vous aimez télécharger des jeux sur le Nintendo Store, cette combinaison d’une Switch Lite turquoise et d’une carte microSD SanDisk de 128 Go sur le thème de Nintendo pour encore moins que le prix officiel de la console seule devrait vous séduire. En fait, c’est le moins cher que nous ayons vu depuis un certain temps ! Apple iPhone 12 Mini + Commutateur Nintendo 4 De : Mobile Phones Direct À présent:

52 £ par mois pendant 24 mois (34,99 £ d’avance)

Si vous êtes à la recherche d’un nouveau téléphone, vous pouvez saisir cet iPhone 12 Mini sur un contrat O2 et regrouper une Nintendo Switch avec le prix. Cet accord comprend également trois mois d’Apple TV + gratuitement. Mobiles.co.uk propose des offres similaires avec d’autres contrats de téléphonie mobile. Construisez votre propre ensemble de commutateurs 5 De : Nintendo À présent:

309,98 £

Personnalisez votre propre pack Switch, comprenant la console, un jeu, un abonnement en ligne et un accessoire. Ce n’est pas le moyen le moins cher de mettre la main sur un Switch, mais c’est la meilleure offre groupée de Nintendo. Nintendo Switch Lite 6 De : Amazone Était : 199,99 £ À présent:

189,15 £

(10 € de réduction) Vous pouvez obtenir 10 £ de réduction sur les cinq couleurs Switch Lite dès maintenant. Mario Kart 8 Deluxe sept De : Amazone Était : 49,99 £ À présent:

37,95 £

(12,04 £ de réduction) Mario Kart 8 a peut-être quelques années, mais les remises sont encore rares – donc cette économie de 24% d’Amazon vaut bien la peine d’être prise.

Meilleures offres Nintendo Switch aux États-Unis

Voici les meilleures offres américaines que nous avons trouvées en août :

Nintendo Switch avec microSD Mario SanDisk de 128 Go 1 De : Amazone Était : 334,98 $ À présent:

320,48 $

(14,50 $ de rabais) À l’heure actuelle, vous pouvez économiser 14,50 $ sur cet ensemble qui associe un commutateur 2017 original à une carte microSD officielle de 128 Go sur le thème de Mario de SanDisk pour un stockage de jeu supplémentaire. Pokémon Diamant Brillant 2 De : Amazone Était : 59,95 $ À présent:

43,83 $

(16,12 $ de rabais) Ce jeu Pokémon haut de gamme est tombé sous la barre des 45 $ sur Amazon. Hyrule Warriors: L’ère de la Calamité 3 De : Meilleur achat Était : 59,99 $ À présent:

48,99 $

(11 $ de rabais) Ce n’est pas aussi tentant que l’économie initiale de 30 $, mais vous pouvez toujours obtenir 11 $ de réduction sur ce jeu pour Nintendo Switch et Switch Lite ! Carte microSDXC SanDisk pour Nintendo Switch – 128 Go 4 De : Amazone Était : 34,99 $ À présent:

20,49 $

(41 % de réduction) Peut-être avez-vous dû vous contenter du moindre Pont à vapeur pendant que vous attendez votre place dans la file d’attente pour arriver à l’avant. (Je plaisante, la Nintendo Switch est géniale.) Cette offre réduit le coût d’une carte SD de marque à un niveau presque record pour plus de stockage à un prix ultra bas. Lego Star Wars : La saga Skywalker 5 De : Amazone Était : 59,99 $ À présent:

39,46 $

(20,53 $ de rabais) Amazon a plus de 20 $ de réduction sur ce jeu Lego Star Wars pour le Switch, qui vous permet de jouer à travers l’histoire des neuf principaux films Star Wars Mallette de transport ABXY Switch 6 De : Amazone Était : 59,99 $ À présent:

39,99 $

(20 $ de rabais) Cette mallette de transport haut de gamme est un peu encombrante, mais elle transportera tout le kit Switch que vous avez. Cela fonctionnera pour n’importe quel modèle de Switch et s’adaptera à des contrôleurs supplémentaires, à la station d’accueil et à 10 cartouches de jeu.

Prix ​​​​des commutateurs bon marché: ce qu’il faut rechercher

Il y a de mauvaises nouvelles à écarter d’abord : de manière réaliste, vous ne devriez probablement pas espérer des économies massives sur le Switch. Blâmez la popularité de la console pour cela – les gens l’achètent toujours en masse au prix fort, donc les détaillants n’ont vraiment pas beaucoup de raisons de réduire les prix afin de déplacer les stocks.

Pourtant, il y aura certainement des réductions si vous savez où chercher. Peu de magasins ont tendance à réduire les prix sur le Switch lui-même – du moins pas de plus de 10 £ / 10 $ ou 20 £ / 20 $ – mais gardez un œil sur les bons bundles, qui offrent la console avec un jeu ou des accessoires supplémentaires. Les jeux Switch peuvent coûter 40 £ / 60 $ ou plus, donc l’économie globale, si vous achetez un pack, peut être bien plus qu’une petite économie sur le Switch seul, par exemple.

Vous pouvez également consulter des sites d’occasion comme eBay et des sites comme musiqueMagpie au Royaume-Uni et Déclut aux États-Unis qui vendent de la technologie remise à neuf.

Et même si vous ne voulez pas tous les jeux du lot, vous pouvez toujours vendre ou échanger ces jeux par la suite. Nous avons quelques conseils sur comment et où le faire ici.

Il existe de nombreux jeux Switch brillants disponibles, mais notre sélection des meilleurs comprend Animal Crossing, Metroid Dread et Super Smash Bros Ultimate, donc les offres sur les packs Switch qui les incluent sont parmi les meilleures. Découvrez notre tour d’horizon des meilleurs jeux Nintendo Switch pour en savoir plus.

Pour les personnes qui possèdent déjà un Switch, vous trouverez également des réductions sur des jeux individuels.

Les accessoires pourraient être un meilleur pari cependant – le prix des contrôleurs supplémentaires était l’un des gros problèmes que beaucoup de gens avaient avec la console au lancement, nous avons donc vu des offres essayant de déplacer le stock de contrôleurs et d’autres accessoires, y compris des étuis de transport.

N’oubliez pas non plus que le commutateur utilise des cartes microSD pour un stockage extensible et USB-C pour l’alimentation – il existe de nombreuses offres intéressantes sur les cartes mémoire et les banques d’alimentation portables, nous vous recommandons donc de regarder maintenant si vous envisagez d’étendre votre stockage ou saisir une batterie.