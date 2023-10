Les meilleures offres Lego disponibles pour le Amazon Prime Day d’octobre

Les Lego, ces petites briques en plastique colorées, plaisent à presque tout le monde en raison de leur simplicité d’utilisation et des combinaisons infinies dont vous disposez pour construire et explorer de nouvelles idées. Un enfant d’un an peut jouer avec un simple ensemble Lego pour développer ses capacités motrices, tandis qu’un adulte peut s’attaquer à un ensemble plus complexe et construire quelque chose pour le mettre au défi et le divertir.

Cette histoire fait partie de Amazon Prime Dayle guide de CNET sur tout ce que vous devez savoir et comment trouver les meilleures offres.

Peu importe ton âge, Légo peut facilement s’intégrer dans votre monde. Le seul problème est que les ensembles Lego peuvent être assez chers, surtout par rapport aux prix d’il y a toutes ces années (l’entreprise a près d’un siècle).

Vous trouverez certainement des sets Lego pour moins de 25 $, mais ils sont généralement assez simples, comportant un seul personnage, lieu ou objet, et plutôt de petite taille. Si vous souhaitez aller plus loin et construire quelque chose de plus grand, il existe quelque chose comme le modèle réduit de 9 000 pièces à l’échelle 1:200. Titanesquemais vous envisagez alors de dépenser près de mille dollars.

Pour le Prime Day d’Amazon d’octobre, vous pouvez trouver aujourd’hui des dizaines d’offres sur les ensembles Lego, notamment ceux de Disney, Star Wars, Marvel et plus encore. Si vous souhaitez économiser, consultez les meilleurs ensembles Lego à prix réduit disponibles ci-dessous.

Meilleures offres Lego Prime Day d’octobre disponibles en ce moment

Amazone Ce Lego Marvel Spider-Man est un excellent ensemble de niveau d’introduction pour ceux qui veulent quelque chose d’un peu plus dynamique que les ensembles les moins chers du marché. Le héros d’action de 9 pouces comporte quelques éléments Web et il est également articulé, vous pouvez donc plier la figurine comme vous le souhaitez pour donner vie à Spider-Man.

Amazone Si vous voulez devenir un peu plus complexe mais ne voulez pas vous ruiner, le LEGO Star Wars Le chasseur N-1 du Mandalorien comprend une figurine Lego Mandalorian avec un jet pack et des accessoires de sabre noir, ainsi que quelques autres qui vous pouvez le placer dans le cockpit du chasseur stellaire, dans le compartiment cargo et dans l’espace passagers. Il est même livré avec un petit Baby Yoda (Grogu).

Mike Sorrentino/CNET Maintenant, même avec la réduction, cet ensemble Lego Hulkbuster n’est toujours pas bon marché, mais si vous êtes un fan de Marvel et que vous avez pensé à faire cet achat, alors c’est une évidence. D’une hauteur de 20 pouces, l’ensemble de 4 049 pièces comprend un cockpit pour contenir la figurine Lego Iron Man et plusieurs réacteurs à arc lumineux – et constitue la pièce maîtresse parfaite entre tous vos autres projets Lego.