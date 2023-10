Les cafés au lait sont peut-être incontournables dans les cafés, mais si vous voulez un café qui a bon goût et qui sauve votre routine matinale, les cafetières Keurig à dosette unique sont la voie à suivre. Elles peuvent vous donner un goût de qualité café, comme certaines des meilleures machines à expresso de 2023, mais en une fraction du temps.

Keurig propose une gamme de choix rapides, efficaces et simples à utiliser, afin que vous puissiez le garder en mouvement le matin (ou à tout moment si vous avez envie d’une tasse de café). Si vous souhaitez effectuer une mise à niveau, nous avons rassemblé toutes les meilleures offres du moment sur une pléthore de modèles Keurig pour vous aider à obtenir une machine dotée des fonctionnalités dont vous avez besoin à un prix avantageux. Que vous achetiez pour votre cuisine ou votre bureau, il existe des modèles qui se concentrent sur tout, de l’installation dans de petits espaces à certains qui peuvent préparer des lattés ou du café glacé, selon vos besoins. Nous continuerons à mettre à jour cette page au fur et à mesure que les offres vont et viennent, alors assurez-vous de revenir souvent pour les meilleures offres actuellement disponibles.

Meilleures offres Keurig

Keurig À un peu plus de 70 $ de réduction, le K-Elite est idéal pour le connaisseur sérieux de Keurig. Les caractéristiques comprennent une fonction d’infusion sur glace, un réglage d’infusion puissant pour une tasse extra audacieuse et un bouton pour l’eau chaude à la demande. Il vous permet également d’affiner votre température d’infusion entre 187 et 192 degrés F et dispose d’un rappel d’entretien intégré pour une durée de vie plus longue. Il peut préparer des tasses individuelles de 4, 6, 8, 10 ou 12 onces, et grâce à un bac d’égouttement amovible, il peut même accueillir des tasses de voyage.

Keurig Avec une liste plus proche de 150 $, vous pouvez économiser 40 $ sur le K-classic. Ce modèle Keurig se situe entre le K-Slim et le K-Elite. Il s’agit d’une cafetière à une tasse avec des options de taille de 6, 8 ou 10 onces, et avec un réservoir de 48 onces, vous pouvez préparer jusqu’à six tasses avant de devoir la remplir. Il dispose également d’un bac d’égouttement amovible, vous permettant ainsi d’y installer une tasse de voyage mesurant jusqu’à 7 pouces pour emporter votre café à emporter.

Keurig Le K-Select est une version légèrement plus polyvalente du K-Classic ci-dessus. Il vous permet de saisir votre propre taille de tasse, plutôt que de choisir parmi des options prédéfinies, ainsi que d’ajuster l’intensité de votre café. Il dispose d’un réservoir de 52 onces qui lui permet de préparer jusqu’à cinq tasses avant d’avoir besoin d’une recharge, et il dispose d’une fonction d’arrêt automatique au cas où vous oublieriez de l’éteindre en sortant le matin. À l’heure actuelle, vous pouvez obtenir la variante de couleur Matte Black sur Amazon pour 130 $ avec la livraison gratuite pour les membres Prime.

Keurig Élégant et simple, le Keurig K-Slim offre l’expérience Keruig classique d’une seule tasse. Préparez une seule tasse de café de 8, 10 ou 12 onces en quelques minutes. Il est équipé d’un réservoir d’eau de 46 onces, vous pouvez préparer jusqu’à quatre tasses avant de devoir le remplir, et avec moins de 5 pouces de large, il n’encombrera pas vos comptoirs. À l’heure actuelle, la variante bleue chez Best Buy coûte 60 $ de réduction sur le prix de détail.

Keurig Le K-Supreme dispose d’un système de brassage multiflux qui sature plus uniformément le marc pour une saveur plus riche. Cela lui donne un prix légèrement plus élevé que les autres modèles compacts, mais vous pouvez dès maintenant l’obtenir à un prix avantageux en gris ou en noir sur Amazon. Permet de préparer des tasses à café de 6, 8, 10 ou 12 onces et peut accueillir une tasse de voyage jusqu’à 7 pouces de hauteur.

Keurig Comme son nom l’indique, le K-Mini est le plus petit brasseur de Keurig. Il ne contient que suffisamment d’eau pour préparer une seule tasse de 6 à 12 onces à la fois, vous devez donc ajouter de l’eau fraîche après chaque tasse. Mais sans réservoir d’eau, sa profondeur n’est que de 11 pouces, soit environ 4 pouces de moins que le K-Slim. Si économiser de l’espace sur le comptoir est votre priorité n°1, le K-Mini est le meilleur Keurig pour vous. C’est la machine parfaite pour un dortoir universitaire ou pour planter dans votre bureau à domicile. À l’heure actuelle, vous pouvez l’obtenir chez Walmart en rouge coquelicot pour seulement 67 $.

Keurig Que vous ayez juste besoin d’une seule tasse pour un remontant rapide, ou qu’il soit temps de sortir le plomb avec un pot plein, le K-Duo est là pour vous. Cette cafetière deux-en-un de Keurig peut préparer des tasses simples à l’aide de K-pods ou une cafetière pleine de 12 tasses en utilisant votre mélange préféré de café moulu. Il dispose d’un grand réservoir d’eau de 60 onces et d’une fonction pause pour que vous puissiez prendre une tasse pendant qu’elle est encore en train de préparer sans faire de dégâts. De plus, c’est 50 $ de réduction en ce moment sur Amazon.

Keurig Ce Keurig est presque identique au K-Slim ci-dessus mais ajoute une fonction d’infusion sur glace pratique pour un café glacé délicieux et rafraîchissant à la maison. La fonction innovante ajuste automatiquement la température pendant le processus d’infusion, en commençant à chaud pour extraire la saveur, puis en refroidissant rapidement pour que moins de glace fonde, diluant ainsi votre café. Il est répertorié pour 130 $, mais pour le moment sur QVC, vous pouvez l’obtenir en gris ou en bleu pour 60 $ de réduction.

Keurig Si vous voulez une cafetière qui fait plus que du café filtre de base, vous voudrez peut-être envisager le Keurig K-Cafe. Il s’agit de l’infuseur le plus polyvalent de Keurig et peut préparer des tasses de café simples de 6 à 12 onces ainsi que préparer des lattés et des cappuccinos chauds et glacés. Il est équipé d’un grand réservoir d’eau de 60 onces et chauffe l’eau et infuse simultanément afin que vous puissiez obtenir votre remontant matinal plus rapidement. Assurez-vous de couper le coupon sur la page pour obtenir les 150 $ d’économies.

Comment choisir le bon Keurig

Le meilleur Keurig pour vous peut différer de celui qui convient à quelqu’un d’autre, il vaut donc la peine de réfléchir à la machine qui vous convient avant d’appuyer sur la gâchette d’une ancienne offre Keurig. En plus de vos préférences en matière de café, vous devrez déterminer quelle taille de machine conviendra à votre cuisine, à quelle fréquence vous prévoyez de l’utiliser, pour combien de personnes vous souhaitez pouvoir préparer du café à la fois et toutes les fonctionnalités. vous désirez au-delà de la simple préparation du café, comme un mousseur à lait intégré, une connexion directe à une source d’eau, une température d’infusion réglable, des options de contrôle de la force et bien plus encore. Une fois que vous avez une liste des incontournables, vous pouvez plus facilement identifier l’offre Keurig qui vous convient.

Qu’est-ce qu’il y a de si génial chez Keurigs, de toute façon ?

Peu importe la façon dont vous prenez votre café, rien ne vaut la première gorgée du matin. Et que vous aimiez votre remontant matinal noir et audacieux ou sucré et glacé, il existe une cafetière Keurig pour vous. La marque est surtout connue pour ses cafetières à une tasse populaires et pratiques, mais elle fait bien plus que cela. Keurig fabrique de tout, des cafetières intelligentes à café glacé aux machines avancées pour cappuccino et latte, afin que chacun puisse obtenir sa dose de caféine comme il l’aime.

Quel est le meilleur moment pour trouver une offre Keurig ?

Les machines à café Keurig sont régulièrement mises en vente tout au long de l’année et nous veillerons à mettre en avant les meilleures offres Keurig tout au long de l’année. Cela étant dit, le meilleur moment pour améliorer votre configuration de cafetière serait lors d’un événement de vente majeur tel que Premier jourFête du Travail ou Vendredi noir. C’est le moment où nous constatons les remises Keurig les plus importantes chez une variété de détaillants.

