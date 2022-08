Les meilleures offres iPad Air 4 (2020) disponibles en août

L’iPad Air de quatrième génération a abandonné l’ancien design utilisé par ses prédécesseurs et ressemble maintenant un peu à l’iPad Pro, avec des bords carrés, un écran presque bord à bord, une compatibilité avec les derniers Apple Pencil et Magic Keyboard et bien plus encore. .

Et c’est encore mieux quand il est en vente – et il y a beaucoup d’offres à trouver dessus maintenant c’est l ‘«ancien» modèle après le lancement de l’iPad Air 5 en mars 2022. L’Air 5 a le chipset M1 d’Apple et la connectivité 5G en option , mais cela ne signifie pas que l’ancien iPad Air de quatrième génération ne vaut pas la peine d’être acheté. C’est en fait moins cher que jamais, ce qui en fait une bonne affaire.

Voici tout ce que vous devez savoir sur où acheter l’iPad Air de quatrième génération (2020) et, plus important encore, une sélection des meilleures offres triées sur le volet. Pour en savoir plus, lisez notre avis sur l’iPad Air (2020).

Où acheter l’iPad Air (2020) – meilleures offres

Suite à la sortie de l’iPad Air de cinquième génération (2022) en mars, Apple a abandonné l’iPad Air 4 (2020).

Comme pour les autres produits Apple, la tablette est toujours disponible via une poignée de détaillants tiers jusqu’à épuisement des stocks – bien que la liste commence à diminuer.

Les détaillants au Royaume-Uni qui stockent actuellement l’iPad Air (2020) incluent :

Amazone – 71 £ de réduction Modèle Wi-Fi 64 Go en argent et 100 £ de réduction 256 Go gris sidéral

Modèle Wi-Fi 64 Go en argent et 256 Go gris sidéral Curry PC World – 130 £ de réduction Modèle Wi-Fi 64 Go en gris sidéral

Modèle Wi-Fi 64 Go en gris sidéral John lewis – 160 £ de réduction Modèle Wi-Fi 256 Go en bleu ciel, complet avec un garantie prolongée de deux ans

Pendant ce temps, ceux aux États-Unis devraient se diriger vers:

Meilleur achat – 50 $ de rabais tous les modèles et couleurs

tous les modèles et couleurs Wal-Mart – 130 $ à l’arrêt Modèle Wi-Fi 64 Go (bleu ciel)

Meilleurs prix iPad Air 4 (2020) en ce moment

Voir les prix en direct des meilleurs détaillants ci-dessous :

469,00 $ Libre

Où acheter l’iPad Air (2020) sous contrat – meilleures offres

Si vous êtes tenté d’utiliser la connectivité cellulaire en option et d’obtenir l’iPad Air 4 à prix réduit sur le contrat, nous avons de mauvaises nouvelles.

Alors que la tablette était autrefois largement disponible au Royaume-Uni et aux États-Unis sous contrat, tous les réseaux ont depuis abandonné la tablette de quatrième génération au profit de l’iPad Air 5 récemment sorti.

Où trouver un iPad Air remis à neuf (2020)

La Apple Store remis à neuf devrait être votre première destination si vous recherchez un iPad remis à neuf. En tant que reconditionné certifié Apple, vous pouvez vous attendre à ce que l’appareil ait l’air et fonctionne comme neuf, mais à des prix jusqu’à 15 % inférieurs au RRP.

Le seul problème est que vous ne trouverez peut-être pas toujours le modèle que vous recherchez en stock. Il y a actuellement un stock d’iPad Air (2020) dans le magasin remis à neuf, mais il va et vient au fur et à mesure que le stock est vendu. Si vous trouvez qu’il n’y en a pas de disponible lorsque vous regardez, voici quelques autres revendeurs remis à neuf qui valent la peine d’être vérifiés :

Consultez notre guide complet pour acheter un iPad remis à neuf.

Combien coûte l’iPad Air de quatrième génération ?

Apple a décidé que la refonte de la tablette devrait s’accompagner d’une augmentation notable du prix. Malgré l’iPad Air de 2019 à partir de 479 £ / 499 $, le modèle 2020 coûtait 579 £ / 599 $ lors de sa sortie. Voici les prix d’origine afin que vous puissiez vérifier si vous obtenez une bonne affaire ou non :

iPad Air 2020 (64 Go, Wi-Fi) : 579 £/599 $

iPad Air 2020 (256 Go, Wi-Fi) : 729 £/749 $

iPad Air 2020 (64 Go, Wi-Fi et cellulaire): 709 £ / 729 $

iPad Air 2020 (256 Go, Wi-Fi et cellulaire): 859 £ / 879 $

Quoi de neuf dans l’iPad Air (2020) ?

Comme mentionné, l’Air de quatrième génération était une refonte complète de la gamme iPad Air, la rapprochant visuellement de la conception de l’iPad Pro et de l’iPhone 13. Il arbore un écran plus grand de 10,9 pouces, contre 10,5 pouces du modèle précédent, mais la plus grande amélioration concerne le département de la lunette. Comme l’iPad Pro d’Apple, l’iPad Air présente des cadres considérablement réduits et le bouton Accueil a également été déplacé.

Alors qu’il se trouvait sous l’écran, Apple l’a déplacé en haut à droite de la tablette cette fois-ci. Il est plus mince que le bouton d’accueil standard mais dispose de la même technologie Touch ID. C’était la première fois qu’Apple incluait un scanner d’empreintes digitales latéral sur l’un de ses produits, mais il est depuis apparu sur l’iPad mini 6, et c’est une fonctionnalité sur les smartphones et tablettes Android depuis quelques années maintenant.

Cela dit, cela ne devrait pas être un choc que malgré les mêmes lunettes que l’iPad Pro, l’iPad Air ne dispose pas de Face ID – Apple doit conserver certaines fonctionnalités exclusives au modèle haut de gamme, après tout. Il s’agit également d’un écran standard à 60 Hz, et non de l’écran ProMotion à 120 Hz de la gamme Pro.

Fait intéressant, l’iPad Air a été le premier produit Apple à proposer le chipset A14 Bionic 5 nm, quelque chose qui aurait fait ses débuts les années précédentes sur la gamme iPhone avant de venir sur d’autres produits. Bien sûr, avec le retard de l’iPhone, Apple n’a eu d’autre choix que de dévoiler le nouveau processeur dans le cadre de la gamme iPad Air.

Ne soyez pas confus cependant; malgré la marque A14 Bionic, le chipset M1 de la gamme iPad Pro est toujours plus performant avec plus de cœurs CPU et GPU à sa disposition.

Ailleurs, l’iPad Air dispose du même appareil photo principal que l’iPad Pro, un capteur 12Mp f/1.8, mais pas de caméras LIDAR ou ultra-larges. Il y a également un passage de Lightning à USB-C pour la charge et la connectivité, et il y a aussi un tas de nouvelles couleurs disponibles, y compris des options vertes et bleues aux côtés des options de couleur standard Silver, Space Grey et Rose Gold.

Pour en savoir plus sur le dernier iPad d’Apple, consultez les dernières actualités de l’iPad Air (2020).