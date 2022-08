Les meilleures offres Galaxy Z Flip 3 pour août 2022

Le Galaxy Z Flip 3 est probablement le meilleur pliable à ce jour. C’est abordable, c’est puissant et c’est incroyablement cool – ce qui en fait le choix parfait pour votre prochain téléphone si votre budget s’étend aussi loin.

Le Flip 3 offre certaines des spécifications les plus solides, telles qu’un chipset Snapdragon 888 et un écran 120 Hz – lisez notre examen du Z Flip 3 pour savoir ce que nous pensions en pratique.

Semblable au Fold 3, le Z Flip 3 offre également un « mode Flex » à double écran pour le multitâche. Vous pouvez, par exemple, utiliser la moitié supérieure de l’écran pour les appels vidéo tout en préservant la moitié inférieure pour les commandes de luminosité et de volume.

Il y a aussi l’édition sur mesure Z Flip 3 légèrement plus chère à considérer. Disponible

exclusivement via Samsung au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada, en France, en Allemagne et en Australie, Samsung offre la possibilité de personnaliser l’apparence de votre pliable avec un total de 49 combinaisons de couleurs possibles.

Ici, nous nous concentrons sur où acheter le Galaxy Z Flip 3, y compris des détails sur les prix, les détaillants et les offres alléchantes. Si vous souhaitez vous plonger dans tous les détails techniques du Flip 3, y compris l’appareil photo, l’affichage et les spécifications, consultez cet article pratique.

Nous avons également expliqué séparément où acheter le Galaxy Z Fold 3 – et assurez-vous de vérifier ce que nous attendons de voir dans le Galaxy Z Flip 4 au cas où vous seriez prêt à attendre cela.

Combien coûte le Galaxy Z Flip 3 ?

Le Galaxy Z Flip 3 commence à 949 £ / 999 $ US /₹ 84 999 pour 8 Go de RAM / 128 Go de stockage, mais pour 50 £ / 50 $ de plus, vous pouvez acheter 8 Go de RAM / 256 Go de stockage (999 £ / 1049 $ /88 ₹,999).

Ceux qui souhaitent personnaliser l’apparence de leur Galaxy Z Flip 3 peuvent opter pour l’édition sur mesure, disponible exclusivement sur

Samsungà partir d’un prix légèrement plus élevé de 1049 £ / 1099 $.

Meilleurs prix Z Flip 3 en ce moment

349 £ de réduction au Royaume-Uni

La meilleure économie directe au Royaume-Uni provient d’Amazon, qui offre près de 350 £ sur le téléphone, avec le modèle 128 Go disponible en noir pour seulement 600 £.

Si cela se vend, ou si vous voulez une autre couleur, il y a presque autant d’économies ailleurs. Essayez Laptops Direct, qui offre jusqu’à 250 £ de réduction sur le téléphone, avec des prix pour le modèle 128 Go à partir de seulement 699 £ et le modèle 256 Go pour 749 £.

Les économies ne sont pas aussi impressionnantes, mais l’officiel Boutique Samsung a le modèle 128 Go à 50 £ de réduction, à partir de 899 £, avec une garantie supplémentaire de 150 £ pour tout échange. Il ajoutera également douze mois gratuits de Disney + et propose des couleurs exclusives.

700 $ de rabais aux États-Unis

Il existe également une offre intéressante pour les acheteurs américains – Best Buy propose le modèle 128 Go dans n’importe quelle couleur pour seulement 299 $ – une économie massive de 700 $. Vous devrez l’activer avec Verizon ou AT&T, bien qu’il y ait également une économie de 500 $ avec T-Mobile et 150 $ de réduction si vous voulez que le téléphone soit déverrouillé.

À l’heure actuelle, Walmart répertorie également le modèle de 128 Go – déverrouillé en usine – pour seulement 799 $, ce qui représente une économie de 200 $.

Où acheter le Galaxy Z Flip 3 sans carte SIM

Détaillants britanniques

Détaillants américains

Où acheter le Galaxy Z Flip 3 sous contrat

Réseaux et détaillants britanniques

Transporteurs et détaillants américains