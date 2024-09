Les meilleures offres et bonus de précommande pour EA FC 25

Votre soutien nous aide à raconter l’histoire En tant que votre correspondant à la Maison Blanche, je pose les questions difficiles et cherche les réponses qui comptent. Votre soutien me permet d’être présent dans cette salle et de réclamer transparence et responsabilité. Sans vos contributions, nous n’aurions pas les ressources nécessaires pour défier ceux qui sont au pouvoir. Votre don nous permet de continuer à faire ce travail important, en vous tenant informé à chaque étape jusqu’aux élections de novembre. Andrew Feinberg Correspondant à la Maison Blanche En savoir plus

Fans de foot, réjouissez-vous. Le prochain volet de la franchise de jeux de football de longue date d’EA est sur le point de sortir. Pour ceux qui ont un accès anticipé, EA Sports FC 25 (anciennement FIFA) fera son apparition sur les consoles de jeu plus tard cette semaine, et les changements apportés à Ultimate Team, ainsi que les nouveaux modes de jeu et les ajustements tactiques pourraient en faire la plus grande sortie d’EA à ce jour.

La couverture présente la star de l’Angleterre et du Real Madrid, Jude Bellingham, qui reprend le flambeau de FC 24Erling Haaland, ce qui fait de lui la plus jeune star de couverture d’EA à seulement 21 ans.

FC 24 a été le deuxième plus grand lancement de jeu en 2023 en termes de ventes après La Légende de Zelda : Les Larmes du Royaumeet FC 25 devrait suivre ses traces, même si la FIFA travaillerait avec Take-Two de son côté FIFA jeu.

Lancé le 27 septembre, FC 25 est disponible en précommande dès maintenant dans les éditions standard et ultime du jeu, avec un accès anticipé à partir de ce vendredi 20 septembre (si vous précommandez l’édition ultime). Nous avons rassemblé tout ce que vous devez savoir sur FC 25de tous les bonus de précommande aux nouvelles fonctionnalités en passant par le gameplay et plus encore.

Quand commence l’accès anticipé de FC 25 au Royaume-Uni ?

Si vous précommandez l’édition Ultimate du jeu (voir ci-dessous notre tour d’horizon des meilleures offres), vous pouvez commencer à jouer FC 25 à partir de minuit le vendredi 20 septembre sur PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, et pour ceux qui précommandent l’édition standard sur la Nintendo Switch, vous bénéficierez également du même accès anticipé. Les joueurs PC devront attendre jusqu’à 5 heures du matin BST le vendredi 20 septembre pour commencer à jouer. En plus de l’accès anticipé, l’édition Ultimate propose également de nombreux autres avantages. Voici les meilleures offres pour les éditions Standard et Ultimate du jeu.

Les meilleures offres de précommande pour l’édition standard de « EA Sports FC 25 »

Édition standard EA Sports FC 25 : à partir de 46,99 £, Amazon.fr

ouvrir l’image dans la galerie (EA)

Comme à chaque sortie de Fifa, EA offre des bonus à chaque précommande de FC 25y compris l’édition standard du jeu. Chaque précommande comprend le jeu de base, un objet de prêt de joueur Jude Bellingham pour 10 matchs, un objet de prêt d’ambassadeur pour 10 matchs, un emplacement Club PlayStyles, des points de personnalité supplémentaires et trois icônes en mode Carrière de joueur, ainsi qu’un entraîneur cinq étoiles et un recruteur de jeunes cinq étoiles en mode Carrière de manager. Vous obtenez également 250 000 pièces Clubs. Ouf !

Le jeu est disponible sur PC, PS4 et PS5, Xbox One et Xbox Series X/S et Nintendo Switch. Amazon et The Game Collection proposent actuellement les meilleures offres.

PlayStation 5

PlayStation 4

Xbox Series X/Xbox One

Nintendo Switch

PC

Les meilleures offres de précommande pour l’édition Ultimate de ‘EA Sports FC 25’

‘EA Sports FC 25 Ultimate Edition’ : à partir de 89,99 £, Amazon.fr

ouvrir l’image dans la galerie (EA)

Si vous vous séparez d’un peu plus d’argent et précommandez l’édition Ultimate de EA Sports FC 25vous recevrez le jeu sept jours plus tôt que tout le monde, à partir du 20 septembre. La seule différence notable entre l’édition Ultimate et l’édition Standard est que ceux qui optent pour l’édition Ultimate ont accès à FC 25Mode campagne Ultimate Team.

Vous aurez également accès à quelques bonus supplémentaires pour démarrer votre FC 25 En plus du double droit, vous permettant de mettre à niveau votre copie de PS4/Xbox One vers PS5/Xbox Series X/S gratuitement et des bonus de l’édition standard, vous obtiendrez également 4 600 points FC (3 850 pour Nintendo Switch).

En termes d’objets et de bonus, vous obtiendrez également un joueur Ultimate Team Origin Hero non échangeable qui sera automatiquement mis à niveau vers une version Prime le 28 novembre, un joueur Ultimate Team Greats of the Game Icon ou Greats of the Game Hero non échangeable dans FC 24une machine à sous Ultimate Team Player Evolutions et des points bonus doublés dans FC 25Le nouveau mode de jeu Rush de . Vous obtenez également une progression dans le classement de la saison 1 et des récompenses Rush dans Ultimate Team et Clubs. Ce sont bien plus de bonus de précommande que FC 24.

Amazon, ShopTo et CDKeys proposent les meilleures offres disponibles pour l’édition Ultimate de FC 25 disponible en précommande sur Xbox et PC. Les joueurs PS5 devront précommander le jeu sur le PlayStation Store. Les joueurs Switch peuvent précommander l’édition standard, mais ils auront toujours accès aux bonus de précommande d’Ultimate Team et de l’Ultimate Edition.

PlayStation 5/PlayStation 4

Xbox Series X/S/Xbox One

Nintendo Switch

PC

Quoi de neuf dans « EA Sports FC 25 » ?

Il s’agit peut-être du plus grand bouleversement de la franchise de football d’EA depuis très longtemps. Il ne s’agit pas simplement du même jeu avec des joueurs portant de nouveaux maillots. D’un nouveau mode de jeu et d’un nouveau système FC IQ à de nouveaux rôles de joueurs et de meilleures options tactiques, EA a apporté beaucoup de nouveautés.

Se précipiter

Le nouveau mode de jeu Rush semble être la fonctionnalité la plus importante. Remplaçant Volta, il s’agit d’un système à cinq contre cinq dans lequel vous pouvez jouer avec de vrais joueurs. Intégré à tous les modes de jeu, y compris le mode Carrière, Ultimate Team et Kick Off, les joueurs courent vers le ballon pour le coup d’envoi. Les joueurs peuvent recevoir un carton bleu dans Rush, ce qui les envoie dans un carton jaune pendant une minute entière – un gros problème lorsque vous n’avez que cinq joueurs dans une équipe.

QI du FC

Les tactiques ont été complètement réécrites pour FC 25Avec FC IQ, vous bénéficiez d’un meilleur contrôle stratégique sur l’ensemble du jeu, vous permettant de donner des instructions spécifiques aux joueurs avec et sans ballon. Il existe 50 nouveaux rôles de joueur, vous pouvez donc donner des comportements très spécifiques à chaque joueur de votre équipe sans ballon, en leur demandant de se concentrer sur l’attaque et l’itinérance plutôt que sur la défense. Cela signifie que l’ancien système de taux de travail a été supprimé. Si tout cela vous semble trop compliqué, des tactiques intelligentes apparaîtront également pour que vous puissiez les sélectionner dans le jeu.

Vous resterez également plus au cœur de l’action, avec des sous-titres en jeu se déroulant sans avoir à plonger dans plusieurs menus et à mettre le jeu en pause.

Mises à jour du mode carrière

Vous pouvez désormais accéder au mode Carrière à tout moment de la saison, les points et les blessures étant comptabilisés jusqu’à cette semaine de la saison. Le jeu féminin sera également disponible pour la première fois en mode Carrière. Il est intéressant de noter qu’il reflète la vie réelle, ce qui signifie que vous n’aurez pas un budget aussi important à consacrer aux joueurs. Des tournois pour jeunes arrivent également en mode Carrière. Ils ont lieu tous les deux mois et vous permettent de prendre le contrôle de jeunes joueurs et de les faire évoluer.

Des icônes arrivent également dans le mode Carrière, vous permettant d’incarner David Beckham, Thierry Henry et d’autres légendes du football.

Et la fonctionnalité la plus excitante (pour nous en tout cas) est que, oui, le légendaire journaliste sportif italien Fabrizio Romano est présent dans le jeu en mode Carrière, pour fournir des informations et des mises à jour sur les transferts. EA affirme que d’autres médias sportifs seront ajoutés, alors espérons que nous verrons notre propre Miguel Delaney dans le jeu.

Clubs

EA a créé un clubhouse pour votre club, permettant à vos avatars de socialiser dans un espace. Vous pouvez également allouer un budget aux cartes d’équipements, ce qui signifie que vous pouvez améliorer certaines parties des qualités de vos joueurs. Les clubs peuvent également être relégués désormais, ce qui vous permet de descendre d’une ligue si vous n’êtes pas performant.

Sur quelles plateformes pouvez-vous jouer à « EA Sports FC 25 » ?

EA Sports FC 25 sera jouable sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X et S, Xbox One et Nintendo Switch. Comme l’année dernière, la version Switch de cette année est disponible dans un format non-legacy complet, avec le même moteur Frostbite, les mêmes modes Rush et les mêmes tactiques. Vous ne manquerez que l’HyperMotion et le jeu multiplateforme. Gagnez !

FC 25 est jouable en multiplateforme entre les joueurs Xbox, les joueurs PS5 et les joueurs PC, mais les joueurs Switch ne pourront jouer que contre leurs amis, qui utilisent également une Nintendo Switch.

Date de sortie de « EA Sports FC 25 »

FC 25 sortira le 27 septembre. Si vous précommandez le Édition ultime du jeu aujourd’huivous pourrez commencer à jouer une semaine entière plus tôt que tout le monde, avec un accès anticipé commençant le 20 septembre.

Vous voulez jouer confortablement ? Lisez notre guide sur le meilleures chaises de jeu