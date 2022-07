Les meilleures offres du nouvel événement Steam VR Fest

Avec le Soldes d’été Steam de 2022 terminée, la société a annoncé un événement de transactions VR appelé le Steam VR Fest qui commence aujourd’hui. Bien qu’il soit loin d’être aussi important que les énormes soldes d’été, ce VR Fest fait bien de mettre en lumière certains jeux fantastiques que même les joueurs de réalité virtuelle chevronnés ont peut-être manqués.

Alors que Steam fait de son mieux pour mettre en avant les casques PCVR comme celui de l’entreprise Indice de soupape et Vive Cosmos de HTCla plupart des gens accèdent à Steam VR via le Méta Quête 2 (anciennement l’Oculus Quest 2). Lorsqu’il est connecté à un PC prêt pour la réalité virtuelle via un câble ou AirLink, le Quest 2 agit comme un casque PCVR et exécutera extrêmement bien les jeux Steam VR. Cela signifie que toutes ces bonnes affaires sont disponibles pour à peu près n’importe qui avec un casque VR.

Le VR Fest se déroule du lundi 18 juillet au 25 juillet, vous avez donc le temps de saisir les jeux que vous voulez. N’attendez pas trop longtemps, cependant! J’ai raté les goodies des soldes d’été à cause de la procrastination.

Il existe des dizaines de jeux à prix réduit pour le VR Fest, mais si vous ne pouvez en acheter qu’un, faites-le Pistolet Fouet. Mélange entre un jeu de rythme et un jeu de tir à la première personne, Pistol Whip est ce qui se rapproche le plus de John Wick avec en toile de fond une électro-pop accrocheuse. Si cela ne ressemble pas à votre sac, essayez plutôt l’un de ces incroyables jeux VR.

Les meilleures offres du VR fest

Je continuerai à creuser pour trouver les meilleures offres VR au VR Fest, mais pour l’instant, ce sont les meilleures que vous puissiez choisir. En particulier, 30 $ pour Half-Life: Alyx est une bonne affaire – prenez celui-là si vous le pouvez.

Plus de conseils sur les jeux sur PC