Les meilleures offres du grand événement de vacances de Macy

Nous pouvons toujours compter sur Macy’s pour organiser un incroyable événement d’économies de vacances. Prenez la vente du 4 juillet du grand magasin, par exemple. En plus d’un prix d’au moins 20 % dans toutes les grandes catégories (et, dans certains cas, jusqu’à 60 % !), certains articles en solde et en liquidation viennent de bénéficier d’une réduction de prix encore plus importante pour célébrer le grand jour avec un code promo QUATRIÈME à la caisse, offrant aux acheteurs une remise supplémentaire de 10 %, 15 % ou 20 %.

Les clients qui achètent avec leur carte Macy’s recevront également 10 $ en Star Money (soit 1 000 points bonus) pour chaque 50 $ dépensés.

Cet extracteur de jus Hurom H-AA, qui est l’un de nos extracteurs de jus préférés, est disponible dans une superbe teinte or rose qui s’intégrera parfaitement dans votre cuisine (et sur votre flux Instagram). Actuellement, il est au prix de 459,99 $, mais les 15% de réduction supplémentaires avec le QUATRIÈME le code porte le prix total à 390,99 $. Nos testeurs ont adoré la qualité de production de cette technologie de mastication verticale « slow juicing », avec un bon rendement en jus et surtout de bonnes performances sur le pamplemousse et les épinards (bien qu’ils aient été moins impressionnés en ce qui concerne les carottes et les légumes-racines). Nous avons noté qu’il comporte également des fonctionnalités bonus que nous n’avons pas pu tester, notamment une sorbetière et une presse à tofu. Vous préférez un look plus sobre ? Vous pouvez économiser encore plus avec les versions noir et blanc mat, qui passent de 439,99 $ à 373,99 $ dans votre panier)

Faites défiler pour voir nos offres à ne pas manquer de la vente Macy’s du 4 juillet. Notez que cette extravagance d’épargne traverse Lundi 5 juillet, mais les articles les plus vendus s’envoleront rapidement des étagères.

Les meilleures offres de la vente Macy’s du 4 juillet

Cuisine et salle à manger

Lit et bain

Un meuble

Vêtements et accessoires pour hommes et femmes

Beauté

