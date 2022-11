Les meilleures offres du Cyber ​​​​Monday à moins de 25 $ après le Black Friday

Soldes du Cyber ​​Monday commencent déjà à faire surface et de nombreuses offres du Black Friday se maintiennent, la vente en ligne commençant officiellement demain. Si vous souhaitez augmenter votre budget cette année ou si vous souhaitez simplement acheter des cadeaux pour le Cyber ​​​​Monday, ce sont les meilleures offres de moins de 25 $ disponibles actuellement.

Il s’avère qu’il y a beaucoup de offres pas chères pour le Cyber ​​Monday déjà disponibles et de nombreuses offres Black Friday traînent encore pour le week-end. Vous pouvez toujours obtenir le , ou pour 25 $ ou moins, par exemple.

Parcourez l’assortiment plus large d’offres sur la technologie, les gadgets pour la maison, les abonnements et plus ci-dessous. Nous continuerons à mettre à jour cette page au fur et à mesure que nous trouverons d’autres offres, alors n’hésitez pas à revenir souvent.

Offres Cyber ​​​​Monday Tech à moins de 25 $

Offres de maison intelligente

Jared Di Pane / Crumpe Chaque fois qu’Amazon a proposé un pack comme celui-ci dans le passé, il est épuisé avant la fin de la période de vente. Comme il s’agit du dernier Echo Dot d’Amazon, nous prévoyons que l’énorme remise suscitera beaucoup d’intérêt, alors assurez-vous d’en saisir un maintenant avant qu’il ne soit trop tard.

Chambellan Cet accessoire intelligent peut être ajouté à presque toutes les portes de garage fabriquées après 1993. Il se connecte à votre téléphone, permettant un contrôle facile de la porte de n’importe où. C’est à son meilleur prix, alors assurez-vous d’en prendre un pour vous-même et même pour certains membres de votre famille : ils ne manqueront pas de vous remercier pour quelque chose d’aussi utile. Vous recevez des alertes de prix pour MyQ Smart Garage Control : 17 $

Offres d’appareils de streaming

Sarah Tew / Crumpe Si vous souhaitez ajouter des fonctionnalités intelligentes à votre téléviseur existant, vous pouvez le faire tout en économisant 50 % sur la clé de streaming compatible 4K d’Amazon aujourd’hui. Le Fire TV Stick 4K d’Amazon est un excellent choix si vous êtes nouveau dans la fonctionnalité Smart TV avec son système d’exploitation facile à utiliser et la télécommande vocale Alexa incluse. Vous recevez des alertes de prix pour Amazon Fire TV Stick 4K

Offres audio

Autres offres d’accessoires technologiques

Nomade Ce petit chargeur USB-C offre une puissance de sortie impressionnante de 30 watts pour vous aider à recharger tout votre équipement aussi vite que possible. Il existe plusieurs options différentes avec des puissances allant jusqu’à 65 watts.

Offres à domicile du Cyber Monday à moins de 25 $

iSanté Les tests COVID-19 à domicile sont une excellente chose à avoir et le moment idéal pour les acheter est lorsqu’ils sont en vente. Ce pack est livré avec deux tests faciles à utiliser qui vous donnent les résultats en 15 minutes. Vous recevez des alertes de prix pour les tests antigéniques rapides iHealth COVID-19

Logiciels Cyber ​​Monday et offres d’abonnement à moins de 25 $

le club de Sam Pour un temps limité seulement, les nouveaux membres peuvent économiser plus de 50 % sur leur première année d’adhésion au Sam’s Club. Cela déverrouille toutes les excellentes offres d’entrepôt et en ligne de Sam’s Club, ainsi que l’essence à prix réduit et plus encore.

Offres de jouets Cyber ​​​​Monday à moins de 25 $

MSCHF Vous cherchez un cadeau amusant à offrir qui sort des sentiers battus et un peu plus amusant ? Ce puzzle est un code QR qui est scanné une fois qu’il est complètement assemblé et offre la possibilité de gagner jusqu’à 1 million de dollars. La plupart des gens gagneront 1 $, mais c’est là le plaisir.

Offres de mode Cyber ​​​​Monday à moins de 25 $

Nomade Ce chapeau est disponible en deux options de style différentes et est réglable pour s’adapter à presque tout le monde. La casquette de baseball est un chapeau noir délavé qui a un patch en cuir cousu avec le logo de Nomad, tandis que le chapeau de campeur est bicolore et a le logo Nomad sur un coucher de soleil. Vérifiez-les tous les deux maintenant.

Offres beauté Cyber ​​Monday à moins de 25 $