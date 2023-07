Les meilleures offres d’ordinateurs portables sur Amazon US Prime Day

Le Prime Day d’Amazon bat son plein au Royaume-Uni, en Europe et aux États-Unis et nous avons collecté de bonnes affaires d’ordinateurs portables aux États-Unis.

En commençant par Asus, pour le même prix, vous pourriez avoir soit l’excellent ordinateur portable créateur 16 pouces VivoBook Pro 16 avec un RTX 4060, soit le ZenBook Pro Duo 15 à double écran avec deux écrans OLED.

Les choix de jeu de MSI incluent le Thin GF63 avec un écran de 15,6 pouces à 144 Hz et des graphiques RTX 4050, et le Stealth 17 Studio de 17,3 pouces compatible avec 240 Hz avec le dernier processeur Intel Core i9 de 13e génération et des graphiques RTX4080 de Nvidia.

Acer propose deux choix vraiment abordables pour les joueurs – le Nitro 5 et le Swift X, tous deux avec un RTX 3050 – Ti sur le Swift X de 14 pouces, et régulier sur le Nitro 5 de 15,6 pouces à 144 Hz.

Samsung et LG ont des modèles alléchants dans la gamme fine et légère. Les Galaxy Book3 et Book3 Pro de Samsung sont tous deux OLED et intègrent des processeurs Intel de 13e génération, tandis que les LG gram 16 et gram 17 sont tous deux très légers et riches en fonctionnalités. Le Galaxy Book3 se démarque le plus ici avec un prix inférieur à 800 $ pour un écran OLED et le dernier processeur Intel.

Enfin un joueur d’entrée de gamme de Lenovo – l’IdeaPad Gaming 3 contient un écran de 15,6 pouces à 120 Hz et des graphiques RTX 3050 pour 600 $.

Apple est particulièrement avare aux États-Unis pendant le Prime Day. Cupertino ne participe pas aux offres Prime Day d’Amazon, mais il aurait pu y avoir au moins une remise raisonnable sur les MacBook récents. Mais ce n’est pas le cas – Apple veut que vous alliez acheter ses ordinateurs portables sur son site Web.

