Les meilleures offres d’ordinateurs portables sur Amazon UK Prime Day

Maintenant que vous avez couvert la situation de l’accord Amazon Prime Day en Allemagne, il est temps de passer au Royaume-Uni.

Nous avons trois choix d’Asus – un ordinateur portable de jeu TUF avec des graphiques RTX 4070, l’excellent Zenbook 14X OLED avec le dernier processeur Core i9 d’Intel et le Vivobook 16 avec un prix d’entrée de gamme pour un ordinateur portable de 16 pouces.

Si vous voulez une machine svelte, alors les Surface Laptop 5 et Surface Pro 9 de Microsoft sont d’excellents choix, tout comme les MateBook 16 et MateBook X Pro de Huawei, et le Dell XPS 13. Les MacBook Air et Pro d’Apple avec processeurs M2 sont légèrement réduits. , comme c’est la norme avec Apple. Mais le MacBook Air 2020 avec processeur M1 est toujours une machine capable, surtout pour moins de 800 £. Enfin, l’ordinateur portable Jumper dispose d’un écran 1080p pour moins de 300 £.

Nous pouvons percevoir une commission sur les ventes éligibles.