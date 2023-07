Les meilleures offres d’ordinateurs portables Prime Day sur Amazon Allemagne

Hé les gars, le Prime Day d’Amazon est là et il est en direct aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne. Nous parcourons chaque magasin à la recherche d’offres sur les smartphones, les accessoires, les tablettes, les ordinateurs portables et les appareils photo et nous vous les proposerons un à la fois. Nous commençons avec les offres d’ordinateurs portables d’Amazon Allemagne.

Maintenant, ce ne sont là que quelques-unes des offres Prime Day que nous avons trouvées. Il y en a beaucoup en cours, nous avons donc décidé de nous concentrer sur ceux qui ont le plus de sens ou qui offrent la meilleure remise possible.

En commençant par la bête de jeu et de création de contenu d’Asus, le M16. Il contient un écran 16 pouces 165 Hz 2560 x 1600 pixels et de puissants graphiques RTX. Si vous voulez devenir mobile, il y a l’Asus ROG Flow Z et Microsoft Surface Pro 9 avec des claviers amovibles. Ensuite, nous avons le svelte Microsoft Surface Laptop 5 pour moins de 1 500 €, et un trio d’ordinateurs portables Apple avec le dernier silicone M2 – le nouvel Air M2, et un MacBook Pro alimenté par M2 Pro. Les offres Apple ne sont pas spécifiquement Prime Day, mais une remise est une remise.

Nous concluons les offres avec quelques options à prix raisonnable de Lenovo, Acer, Asus et SGIN.

Nous pouvons percevoir une commission sur les ventes éligibles.