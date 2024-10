Les meilleures offres d’ordinateurs portables Amazon Prime Big Deal Days 2024

Amazon n’est pas connu pour proposer les meilleures offres pour les ordinateurs portables, mais son événement de vente en cours Prime Big Deal Days propose quelques réductions intéressantes – et il y en a bien d’autres si vous en tenez compte. « Vente flash de 48 heures » de Best Buy contre-programmation. Si vous êtes à la recherche d’un nouveau MacBook, d’un ordinateur de productivité Windows (y compris les nouveaux PC Copilot Plus) ou même d’un ordinateur portable de jeu, nous vous proposons une poignée d’options intéressantes.

Même si un détaillant spécialisé en électronique comme Best Buy est peut-être mieux connu pour ses remises quotidiennes sur les ordinateurs portables, Amazon a sa juste part. C’est particulièrement le cas si vous achetez des MacBook, dont certains sont actuellement proposés par Amazon à leurs prix les plus bas à ce jour. Certes, vous n’obtiendrez pas l’étendue des options de RAM et de tailles de stockage comme vous le faites directement auprès d’Apple, mais il n’est pas rare d’obtenir jusqu’à 400 $ de réduction sur certaines configurations de base et intermédiaires (sur les MacBook Pro les plus chers). , au moins).

Voici les meilleures offres d’ordinateurs portables que nous avons dénichées pour les Prime Big Deal Days d’Amazon et certaines ventes voisines.

Les meilleures offres Prime Day sur les ordinateurs portables Windows

Le 2024 Asus Zenbook Duo l’ordinateur portable est en vente au prix de 1 201,74 $ (environ 298 $ de réduction) chez Amazone. En termes de spécifications, il dispose d’un processeur Intel Core Ultra 7, de 16 Go de RAM et d’un SSD de 1 To. Cependant, ses qualités les plus uniques sont de loin ses deux écrans tactiles OLED de 14 pouces (avec stylet inclus), dont l’un se révèle en retirant son clavier sans fil pour permettre une configuration multi-écran de type ordinateur de bureau que vous pouvez emporter partout.

Cela peut paraître un peu fou, mais le Zenbook Duo permet un écran de 19,8 pouces dans un emballage que vous pouvez jeter dans votre sac de tous les jours et emporter avec vous au café. Tu parles d’un mouvement de puissance. Lisez notre critique.

L’ordinateur portable à double écran d’Asus dispose d’une paire d’écrans tactiles OLED de 14 pouces, chacun avec une résolution de 2 880 x 1 800. Le clavier amovible peut couvrir l’un des écrans pour une utilisation conventionnelle sur un ordinateur portable à un seul moniteur ou être utilisé sans fil avec l’ordinateur portable soutenu en mode double écran via sa béquille.

Le Samsung Galaxy Book4 Bord est en vente dans ses deux configurations 14 pouces pour aussi peu que 799,99 $ (une réduction massive de 550 $) chez Meilleur achat et dans sa configuration 16 pouces pour aussi peu que 1 249,99 $ (200 $ de rabais) à Meilleur achat. L’un ou l’autre modèle vous offre un processeur Snapdragon X Elite basé sur Arm, 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go. Il n’a pas les meilleures performances de la récente génération de PC Windows Copilot Plus équipés de puces Arm, mais c’est certainement l’un des plus jolis à regarder avec son cadre fin et léger et son excellent écran OLED. De plus, son processeur économe en énergie lui permet de durer toute la journée comme un MacBook moderne. Lisez notre critique.

Première entrée de Samsung dans le monde des PC Copilot Plus, exécutant Windows sur Arm avec un processeur Snapdragon X Elite. Le Galaxy Book4 Edge est disponible en deux tailles, 14 pouces et 16 pouces, toutes deux dotées d’écrans tactiles OLED éclatants avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une autonomie d’une journée. Lisez notre critique.

Le dernier Microsoft Surface Pro avec un processeur Snapdragon Elite X, 16 Go de RAM et 512 Go de SSD en bleu saphir coûte 1 199,99 $ (300 $ de réduction) chez Meilleur achat. Le 2-en-1 offre d’excellentes performances tant que vous n’avez pas besoin de certaines applications qui ne prennent pas entièrement en charge Windows sur Arm. Son clavier amovible est désormais doté de Bluetooth afin que vous puissiez l’utiliser séparément de la tablette, et l’OLED de 13 pouces, 2 880 x 1 920 que vous obtenez dans cette configuration est superbe et arbore un rafraîchissement rapide de 120 Hz. C’est un excellent package complet si vous recherchez un 2-en-1 avec une grande autonomie de batterie. Lisez notre critique.

La nouvelle Surface Pro conserve son facteur de forme gagnant, qui la distingue des ordinateurs portables traditionnels. Cependant, il abrite désormais le chipset Qualcomm Snapdragon X Elite prêt pour l’IA, et le clavier amovible a été amélioré avec des touches plus audacieuses et plus lumineuses et un bouton Copilot.

Le Ordinateur portable Microsoft Surface 2024 est en vente au prix de 1 399,99 $ (200 $ de rabais) chez Amazone et Meilleur achat. Tout comme le Surface Pro, le dernier Surface Laptop de Microsoft est équipé d’un processeur Snapdragon X Elite Arm qui offre une excellente autonomie et une excellente autonomie en veille. Il dispose d’un écran tactile de 13,8 pouces et est livré avec 16 Go de RAM et un SSD de 1 To dans cette configuration à prix réduit. C’est un excellent outil si vous souhaitez un ordinateur portable Windows pour un usage quotidien qui peut durer toute la journée, mais assurez-vous de vérifier si les applications créatives que vous envisagez d’utiliser prennent en charge Arm ou fonctionnent correctement en émulation. Lisez notre critique.

Le Surface Laptop de 13,8 pouces est le plus abordable des modèles Copilot Plus 2024 de Microsoft. Le rival du MacBook utilise les chipsets Snapdragon X de Qualcomm – qui offriraient des améliorations substantielles en termes de performances et de durée de vie de la batterie – et son clavier est le premier doté d’une touche Copilot dédiée.

Nous n’avons pas testé le 2024 Asus TUF A16mais à 699,99 $ (400 $ de rabais) à Meilleur achatcela semble être une valeur solide pour certains besoins de jeu de milieu de gamme. Le TUF dispose d’un écran rapide de 165 Hz avec une résolution de 1 200p qui, bien que n’étant pas la résolution la plus élevée pour un panneau de 16 pouces, ne devrait pas être aussi exigeant que l’exécution d’un écran QHD ou 4K. Ces graphiques sont alimentés par une configuration entièrement AMD avec une puce Ryzen 7 et un GPU Radeon RX7700S. Il s’agit de la même carte vidéo que nous avons testée dans le Framework Laptop 16, qui offrait des scores de référence raisonnables dans divers jeux. (Les problèmes de cet ordinateur portable modulaire étaient davantage dus à des problèmes et à des problèmes de refroidissement qu’à de mauvaises performances du GPU.)

Un ordinateur portable de jeu de 16 pouces doté d’un écran 1920 x 1200 avec rafraîchissement de 165 Hz, d’un processeur AMD Ryzen 7 7735HS, d’un GPU Radeon RX7700S, de 16 Go de RAM et de 512 Go de SSD.

Les meilleures offres Prime Day sur les MacBook Apple

Le MacBook Pro M3 14 pouces avec 8 Go de RAM et un SSD de 512 Go est en vente au prix de 1 299 $ (300 $ de réduction) chez les deux Meilleur achat et Amazone. Ou, vous pouvez passer à plus de RAM et de stockage avec 16 Go/1 To pour 1 699 $ (300 $ de réduction) sur Amazone. Cela peut représenter un coût plus élevé, mais la RAM supplémentaire en vaut particulièrement la peine à long terme.

Ce modèle de MacBook est peut-être un enfant intermédiaire un peu gênant entre le MacBook Air et les MacBook Pro 14 et 16 pouces plus costauds avec puces Pro/Max, mais c’est toujours un bon ordinateur portable pour les flux de travail créatifs légers et une autonomie d’une journée. (et plus encore). Par rapport à un MacBook Air, il dispose de plus de ports, dont une sortie HDMI et un emplacement pour carte SD, mais il ne dispose que de deux ports USB-C/Thunderbolt 3 par rapport aux trois des MacBook Pro plus « pro ».

Le nouveau modèle d’entrée de gamme d’Apple pour la gamme MacBook Pro est désormais un ordinateur portable de 14 pouces alimenté par le nouveau processeur de base M3. Il utilise un design similaire à celui du MacBook Pro 14 pouces plus cher avec les puces de la série Pro/Max d’Apple, mais est proposé à un prix inférieur avec des ports similaires et moins de RAM.

En parlant de MacBook Air, les modèles M3 de 13 et 15 pouces sont actuellement disponibles à leurs meilleurs prix à ce jour. Vous pouvez obtenir le MacBook Air M3 13 pouces pour 849 $ (250 $ de rabais) à Amazone ou le plus grand modèle 15 pouces pour 1 044 $ (255 $ de rabais) à Amazone ou Meilleur achat. Ces deux configurations les moins chères sont livrées avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

La génération M3 d’Airs est pour la plupart des modèles aux spécifications améliorées, bien qu’ils prennent également en charge le Wi-Fi 6E et la possibilité de diffuser de la vidéo sur deux moniteurs lorsque leurs couvercles sont fermés. Les deux sont parfaits pour un usage quotidien au travail ou à la maison et ont une grande autonomie de batterie qui garantit que vous n’avez même pas à vous soucier de la recharge jusqu’à la fin de la journée.

Le choix entre 13 pouces et 15 pouces dépend en réalité de vos préférences personnelles si vous souhaitez un écran plus grand (évidemment). Le 15 pouces dispose également de haut-parleurs bien meilleurs, mais si vous êtes du genre à toujours porter des écouteurs, cela devient vite moins un avantage.

Le MacBook Air M3 est un touche-à-tout, avec une combinaison équilibrée de performances et d’efficacité énergétique. Il prend également désormais en charge deux affichages avec le couvercle fermé et la vitesse de stockage est sensiblement plus rapide. Vous n’avez pas besoin de vous demander si cet ordinateur portable répondra à vos besoins : il le fera tout simplement. Lisez notre critique.