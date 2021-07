Les meilleures offres d’électroménagers chez Best Buy, Samsung et plus

— Les recommandations sont choisies indépendamment par les éditeurs de Reviewed. Les achats que vous effectuez via nos liens peuvent nous rapporter une commission.

Comme tout chasseur de bonnes affaires le sait, le Jour de l’Indépendance coïncide avec une tonne de bonnes affaires, en particulier lorsqu’il s’agit d’événements de vente d’électroménagers. De l’énorme vente du 4 juillet de Best Buy aux incroyables offres de forfaits électroménagers en cours chez Samsung, vous pouvez tout obtenir, des réfrigérateurs aux fours, à un prix très avantageux dès maintenant.

Vous n’aurez pas non plus à chercher trop fort pour les trouver. Que vous ayez besoin d’un nouveau four pour cuire tous vos gâteaux préférés ou d’un lave-vaisselle haut de gamme pour faciliter le nettoyage du dîner, nous avons passé au crible toutes les bannières et le jazz marketing pour vous trouver tous les meilleurs appareils que vous pouvez acheter, aux meilleurs prix possibles. En effet, bon nombre des produits ci-dessous ont été minutieusement testés dans notre laboratoire par notre équipe et ont obtenu notre approbation officielle. Nerveux à l’idée de faire un achat aussi coûteux en ligne ? Nous avons également un guide pratique pour vous y guider.

Continuez à faire défiler les meilleures offres d’appareils électroménagers que vous pouvez obtenir au cours de cette aubaine de vente du 4 juillet.

Les meilleures offres d’électroménagers du 4 juillet à acheter maintenant

Fours et cuisinières

Peu importe que vous cherchiez à préparer un dîner rapide, à préparer un petit-déjeuner le matin ou à préparer un gâteau d’anniversaire : vous avez besoin d’une gamme de haute qualité pour faire le travail au mieux. Chez Reviewed, nous avons testé tous les types imaginables, des options à gaz et électriques aux fours muraux, pour trouver le meilleur des meilleurs – et pour le 4 juillet, nous les avons trouvés en vente.

L’une de nos cuisinières électriques préférées, le Samsung NE59J7850WS, est actuellement en vente entre 1 799 $ et 1 399 $, vous permettant de réaliser des économies impressionnantes de 700 $. Nous avons aimé ce pic de 5,9 cubes pour sa conception à cavité divisée, qui vous permet de cuisiner deux repas différents à deux températures différentes en même temps. En bref? Il sera parfait lorsque vous êtes surpris à préparer un grand festin pour Thanksgiving ou Noël.

Si vous êtes prêt à débourser un peu plus d’argent, vous adorerez l’Electrolux EI30EF45QS, qui a reçu l’honneur d’être notre cuisinière électrique préférée sur le marché. Une fois 2 747,63 $, il est maintenant passé à 2 198,10 $, ce qui vous permet d’économiser 20 %. Nous avons adoré le comptoir élégant, qui comprend cinq brûleurs pour couvrir une large gamme de températures, de 85 degrés Fahrenheit à 770 degrés Fahrenheit. Bien que nous ayons eu du mal à cuire uniformément une assiette de biscuits au four, nous avons pu faire rôtir une longe de porc juteuse à l’intérieur et avons apprécié les différents modes de cuisson disponibles, notamment la cuisson, le gril, le préchauffage, la cuisson lente et plus encore. Il y a aussi une sonde à viande intégrée, vous ne risquerez donc jamais de trop ou pas assez cuire votre dîner.

Pour plus d’offres du 4 juillet sur les meilleures gammes et gammes disponibles, continuez à faire défiler.

Rondelles

Rien ne se compare à cette sensation de dormir sur un ensemble de draps fraîchement lavés. Avec autant de machines à laver, comment savoir laquelle vous donnera ces résultats ?

Notre laveuse à chargement par le haut préférée de tous les temps, la GE GTW720BSNWS, est actuellement en vente chez Best Buy, passant de 764,99 $ à 699,99 $, vous faisant économiser 65 $. Nous avons adoré son cycle normal, qui n’a duré que 45 minutes et a fait un meilleur travail de nettoyage des vêtements que le cycle de nettoyage en profondeur. Cet essentiel de lessive est également doté de fonctionnalités, même s’il était étonnamment facile à utiliser. Sans oublier que le distributeur Tide Pod, le guide de détachage et les options de désinfection ajoutés ont permis à cette machine de gérer tout type de linge que nous lui avons lancé. Les options normales et délicates étaient également douces pour les vêtements, nous n’avons donc jamais eu à nous soucier de l’usure.

Vous trouverez ci-dessous certaines de nos laveuses préférées, avec des options disponibles pour tous les budgets.

Sécheuses

Une bonne laveuse a besoin d’une sécheuse tout aussi efficace. Heureusement pour vous, notre équipe a testé une tonne de marques et d’options différentes, et certaines de nos préférées sont en vente.

La sécheuse Maytag MED8230HC a reçu l’honneur d’être notre sécheuse préférée de l’année, et elle est maintenant en vente chez Home Depot au prix de 1 124 $, vous faisant économiser 125 $. Nous avons adoré son grand tambour de 8,8 pieds cubes, parfait pour les grosses charges, ce qui en fait une aubaine si vous avez une grande famille. Il a été capable d’éliminer 100% de l’eau de nos vêtements en seulement 55 minutes lors de nos tests, ce qui le rend plus rapide que la moyenne d’une heure et onze minutes offerte par les autres machines. Si vous êtes pressé, vous pouvez également utiliser le cycle de séchage rapide de 15 minutes, qui a permis à nos vêtements de sécher à environ 65% (les autres sèche-linge mettent 27 minutes pour atteindre la même marque). Il vous indiquera même quand réajuster votre charge de linge, afin que vos vêtements ne finissent pas en touffe humide.

À venir, découvrez le reste des meilleures offres sur les sèche-linge pour le 4 juillet.

Réfrigérateurs

Que vous recherchiez un réfrigérateur à portes françaises, un avec un congélateur supérieur ou même une conception de colonne à la mode, ces appareils électroménagers de luxe se vendent généralement à un prix assez élevé. À l’heure actuelle, cependant, vous pouvez les obtenir à de gros rabais pour les vacances.

Classé comme notre réfrigérateur à congélateur supérieur le plus polyvalent que nous ayons jamais testé, le Samsung RT18M6215SG, est maintenant disponible à partir de seulement 674 $, vous permettant d’économiser près de 100 $. Ce modèle comprend un congélateur innovant et polyvalent que vous pouvez utiliser tel quel ou transformer en réfrigérateur secondaire en quelques clics. Il a également maintenu des températures précises pour la conservation des aliments.

Une autre excellente option ? Le réfrigérateur à portes françaises Bosch B36CD50SNS, classé parmi les meilleurs réfrigérateurs sur le marché. Une fois 3 099 $, c’est maintenant seulement 2 788 $, vous faisant économiser 311 $. Cette option «presque parfaite» offrait des températures «solides comme le roc», maintenant une moyenne de 38 degrés Fahrenheit et variant de moins de 1 degré Fahrenheit dans les deux sens lors de nos tests. Le congélateur a également maintenu une température constante juste en dessous de 0 degré Fahrenheit, ce qui aide à prévenir les brûlures de congélation. Il est également activé avec Bosch Home Connect, vous pouvez donc réguler les températures du réfrigérateur, régler l’éclairage ou exécuter des diagnostics, le tout depuis votre smartphone. Nous avons même reçu des notifications lorsque la porte de notre réfrigérateur était légèrement entrouverte ! Nous avons également fait l’éloge de son générateur automatique, qui pompait 12 livres de glace par jour. Le seul bémol ? Il a moins d’espace de stockage de nourriture que certains de ses concurrents. À son bas prix actuel, cependant, c’est un choix incroyable.

Lisez la suite pour d’autres bonnes affaires sur les réfrigérateurs du 4 juillet.

Lave-vaisselle

Pourquoi s’inquiéter du nettoyage après le dîner alors que vous pouvez simplement laisser votre nouveau lave-vaisselle s’en occuper ? Une tonne de modèles sont maintenant en vente, y compris des modèles portables, des modèles de comptoir et même des options de troisième rack haut de gamme.

Le lave-vaisselle portable GE GPT225SSLSS, par exemple, est à 8% de moins que son prix habituel de 684,99 $, le faisant tomber à seulement 629,99 $. Nous avons classé ce modèle comme le meilleur lave-vaisselle portable que nous ayons jamais testé, grâce à sa capacité non seulement à laisser ses concurrents portables dans la poussière, mais aussi propre, sinon mieux, que les modèles entièrement installés. Sans oublier qu’en plus d’être impeccable, chaque pot ou assiette était également entièrement séché.

Pour plus d’offres sur toutes sortes de lave-vaisselle pendant ces soldes du 4 juillet, continuez à lire.

Climatiseurs

Avec la température atteignant de nouveaux sommets dans de nombreuses villes, il est temps d’investir dans une machine de refroidissement par air de haute qualité qui vous empêchera de surchauffer. Heureusement pour vous, il y en a une tonne en vente pour le 4 juillet.

Le meilleur climatiseur de fenêtre que nous ayons jamais essayé, le GE PHC08LY, est en promotion chez Wayfair pour seulement 349 $, vous faisant économiser 50 $. Cette unité de refroidissement rapide a baissé la température de notre salle de dégustation de 340 pieds carrés de 10 degrés Fahrenheit en seulement 43 minutes. Il a également réduit l’humidité de 14%! Nous pouvions à peine l’entendre pendant qu’il fonctionnait – c’est le deuxième climatiseur le plus silencieux que nous ayons rencontré dans notre histoire de test. Si vous êtes féru de technologie, vous pouvez également surveiller et contrôler ses paramètres via l’application GE Appliances.

Continuez à faire défiler pour le reste des meilleures offres de climatiseurs (à la fois installés sur des fenêtres et portables) pour le 4 juillet.

Micro-ondes

Un micro-ondes est un appareil aussi utile que possible. Que vous ayez besoin de réchauffer vos aliments, de décongeler des légumes ou de préparer un repas rapide, vous pouvez tout faire et plus encore avec les meilleures offres de micro-ondes disponibles ci-dessous.

Notre choix pour le four à micro-ondes de comptoir le plus économique, par exemple, le micro-ondes de comptoir Magic Chef, est désormais réduit de 69,98 $ à 59,98 $, vous faisant économiser 14 %. Cette option robuste a réussi tous les tests que nous lui avons lancés, y compris le chauffage de plusieurs tasses d’eau, la préparation d’un sac de pop-corn parfaitement éclaté, le chauffage d’un kit de repas et plus encore. C’est également l’un des rares choix économiques qui offre une cuisson en plusieurs étapes (la possibilité d’utiliser différents niveaux de chaleur). Il dispose de 10 niveaux de puissance, de préréglages utiles et d’un design classique disponible en trois couleurs neutres.

Continuez à faire défiler pour plus d’offres sur les micro-ondes du 4 juillet.

