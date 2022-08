Les meilleures offres de smartphones pour août 2022

Si vous recherchez une mise à niveau de téléphone pour sonner dans la nouvelle année, nous avons rassemblé les meilleures offres de smartphones que vous allez trouver en ce moment.

Nous nous concentrons ici sur les appareils haut de gamme et phares, bien que nous ayons également conservé quelques téléphones moins chers dans le mélange, où ils sont vraiment bons.

Quels sont les meilleurs téléphones ?

Il y a nos cinq téléphones préférés en ce moment :

iPhone 13 Pro Google Pixel 6 Pro iPhone 13 Samsung Galaxy S21 Ultra Oppo Trouver X3 Pro

Où trouvez-vous les meilleures offres sur les smartphones ?

La réponse simple est que les meilleurs endroits pour acheter des téléphones ont tendance à être les mêmes endroits où vous achèteriez la plupart de vos technologies : les magasins d’électronique et les grands magasins. Vous pouvez également vérifier auprès des opérateurs et des réseaux, sans parler d’aller directement sur les sites Web des fabricants. Voici quelques idées pour vous aider à démarrer:

Magasins au Royaume-Uni

Magasins américains

Meilleures offres de téléphone en ce moment

Top 10 des offres de téléphone Samsung Galaxy Z Flip 3 (8+128 Go) 1 De : Ordinateurs portables directs Était: 949 £ À présent:

699 £

(250 £ de réduction) Le Galaxy Z Flip 3 obtient une grosse économie de 250 £ sur le meilleur téléphone pliable au monde en ce moment Apple iPhone 13 (128 Go) 2 De : Amazone Était: 779 £ À présent:

729 £

(50 £ de réduction) Le dernier iPhone 13 a déjà 50 £ de réduction sur Amazon dans la nouvelle couleur verte. Honneur 50 (6 Go + 128 Go) 3 De : Honneur Était : 449 £ À présent:

329 £

(120 £ de réduction) Achetez le nouveau Honor mid-ranger dans la boutique officielle dès maintenant et vous économiserez non seulement 120 £ sur le prix demandé, mais la société lancera également un Honor Band 6 Oppo Find X3 Pro (12 Go de RAM, 256 Go) 4 De : Amazone Était : 1 099 £ À présent:

949 £

(14 % de réduction) L’intrigant produit phare d’Oppo en 2021 – le Find X3 Pro – bénéficie d’une remise décente dans cette dernière offre, qui voit 150£retirer du RRP d’origine. Samsung Galaxy S22 (8 Go/128 Go) 5 De : Amazone Était : 799 $ À présent:

699 $

(100 $ de rabais) Le Galaxy S22 déverrouillé est à peu près aussi puissant et compact que les téléphones phares en 2022. Et c’est beaucoup sur le modèle 128 Go. OnePlus Nord 2 5G (8 Go de RAM, 128 Go) 6 De : Amazone Était : 399 £ À présent:

304,99 £

(24 % de réduction) Apple iPhone 12 (avec 100 Go de données) sept De : iD Mobile À présent:

49,99 £ à l’avance, 31,99 £ par mois

iD Mobile a riposté, battant l’ (excellent) accord Vodafone que nous avions recommandé le mois dernier, et c’est maintenant l’accord qu’il vous faut si vous souhaitez acheter le iPhone 12 sous contrat. Pour la plupart des utilisateurs, une allocation de 100 Go sera plus que suffisante. Si vous pouvez vous débrouiller avec moins, il existe des contrats moins chers avec 25 Go ou 50 Go. Moto G Power 2021 (3 Go/64 Go) 8 De : Walmart Était : 250 $ À présent:

170 $

(80 $ de rabais) Prenez ce Moto déverrouillé pour une utilisation sur AT&T, Sprint, T-Mobile et Verizon pour moins de 200 $. Samsung Galaxy S21 (8 Go de RAM, 128 Go) 9 De : Amazone Était : 769 £ À présent:

594,49 £

(23 % de réduction) La capacité de stockage de 128 Go du produit phare de Samsung en 2021 bénéficie d’une remise importante sur son RRP dans cette offre Amazon. Samsung Galaxy A22 5G (4 Go/64 Go) dix De : Amazone Était : 209 £ À présent:

163 £

(22 % de réduction) Obtenez l’un des téléphones Samsung Galaxy les plus abordables pour encore moins. Pas besoin d’être membre Prime pour cette offre. Au moment de la rédaction, le modèle blanc avait la plus grande remise de 33% de réduction.

Quel téléphone dois-je acheter ?

Quel téléphone est le meilleur? La réponse réside dans la façon dont vous utilisez votre téléphone, votre budget et ce que vous cherchez à tirer de votre téléphone. Tech Advisor propose un certain nombre de guides d’achat pour vous aider à choisir la meilleure voie à suivre. Nous avons décrit ci-dessous certains des points clés et ce à quoi s’attendre de chaque guide d’achat.

Trouvez le meilleur téléphone pour vous

Si vous recherchez des offres sur le meilleur smartphone du marché, vous devrez peut-être prendre en compte quelques éléments. Tout d’abord, faut-il acheter un iPhone ou un Android ? Devriez-vous acheter déverrouillé ou sur un plan de paiement mensuel ? Et aussi, comment choisir la bonne SIM ?

Bien sûr, les meilleurs téléphones du marché auront souvent des prix plus élevés. Les téléphones Samsung Galaxy S et les iPhones d’Apple peuvent sembler être le choix idéal, mais si vous avez un budget limité, il existe également des tonnes d’autres options puissantes à des prix inférieurs à la prime (voir le meilleur guide des téléphones chinois, en tant que Exemple).

Certains des téléphones les plus impressionnants du marché en ce moment – ​​comme le OnePlus 9 Pro, l’Oppo Find X3 Pro et le Xiaomi Mi 11 Ultra – proviennent tous de marques chinoises.

Les téléphones chinois peuvent être puissants, souvent avec un support double SIM, et généralement à des prix compétitifs. D’un autre côté, certains peuvent être difficiles à retourner en cas de problème et vous devrez peut-être payer des droits d’importation, selon l’endroit d’où vous les obtenez.

Cependant, ils ne sont pas tous disponibles dans le monde entier, avec plus d’options en Europe qu’en Amérique du Nord.

Si le fabricant chinois en question n’a pas encore de présence officielle sur votre marché local, il est probable que vous achetiez ses téléphones via des détaillants du marché gris, ce qui peut nécessiter une navigation prudente.

Acheter un iPhone d’occasion

L’achat d’un téléphone d’occasion ou remis à neuf est un autre moyen de gagner beaucoup d’argent, souvent sur des combinés haut de gamme comme l’iPhone. Nos collègues de Macworld ont rassemblé leur propre guide sur le

meilleur moyen d’acheter un iPhone d’occasion.

Meilleurs téléphones double SIM

Notre aperçu des meilleurs téléphones double SIM passe en revue ce qu’il faut rechercher avant d’acheter un tel appareil ; telles que les tailles de SIM prises en charge et si les deux SIM sont compatibles 4G et/ou 5G.

Nous expliquons également la différence entre la prise en charge de la carte SIM double veille et double active. Cela affecte si vous pouvez ou non recevoir activement des appels des deux cartes SIM en même temps.

Les meilleurs téléphones basiques

Si vous recherchez un téléphone qui vous permettra de faire les bases – appeler, envoyer des SMS et naviguer au minimum – vous pouvez également trouver plusieurs téléphones pour moins de 50 £ avec des tarifs mensuels bon marché. Notre guide des meilleurs téléphones de base passe en revue ce à quoi vous pouvez vous attendre en termes de spécifications, de stockage, de qualité audio et de caméra d’un smartphone ou d’un téléphone polyvalent.

Les meilleurs téléphones pour enfants

Si vous cherchez un téléphone pour votre enfant, il y a peu d’autres choses à considérer (comme l’étanchéité). Notre guide détaille le type de spécifications à rechercher (prend-il en charge les jeux occasionnels et YouTube, par exemple ?) et la quantité idéale de stockage que le téléphone doit prendre en charge pour que votre tout-petit soit heureux.

Quelles sont les offres téléphoniques disponibles ?

Les détaillants ont souvent des offres sur des tonnes de combinés, alors gardez les yeux ouverts, sans parler

Amazone vend de temps en temps des téléphones sans carte SIM à des prix très attractifs.

Remises Samsung

Samsung propose actuellement un programme d’échange où vous pouvez obtenir des centaines de smartphones les plus récents et les plus performants de l’entreprise (en fonction de la valeur de l’appareil que vous échangez).

Remises iPhone

Bien qu'Apple lui-même ne propose pas souvent de remises, comme Samsung, il offre

Réductions Android

De nombreux détaillants réalisent également des économies importantes sur les combinés économiques et de milieu de gamme de Nokia, Motorola, OnePlus, etc.

Si vous cherchez à acheter un téléphone directement, plutôt que sous contrat,

Amazone a certaines des plus grosses affaires, mais assurez-vous de vérifier attentivement les spécifications – les vendeurs tiers utilisent parfois Amazon pour déplacer le stock international, qui peut varier légèrement de ce que vous trouverez dans les magasins.

Si vous constatez que vous manquez

Les offres Lightning d’Amazonqui ne durent que quelques heures et proposent un stock limité, nous vous recommandons de vous inscrire à

Essai gratuit de 30 jours d’Amazon de Prime, qui vous donnera accès à des offres 30 minutes avant tout le monde. De plus, vous bénéficierez d’une livraison gratuite le lendemain avec l’essai Prime, ainsi que d’un accès à Prime Instant Video et plus encore.

Si vous êtes étudiant, consultez également notre article sur les meilleurs contrats téléphoniques pour étudiants.

Vous voulez plus d’offres exceptionnelles sur les dernières technologies ? Nous rassemblons les meilleures offres technologiques au Royaume-Uni en un seul endroit et les mettons à jour chaque semaine, vous êtes donc assuré de trouver une bonne affaire là-bas, quelque part.

