Le Prime Day d’automne 2023 d’Amazon – appelé Prime Big Deal Days – est officiellement arrivé, et si vous souhaitez suivre votre distance de course ou envoyer des messages texte depuis votre poignet, le détaillant propose des réductions sur les montres intelligentes pendant l’événement. Prime Big Deal Days est une vente de 48 heures exclusive aux membres Prime, et vous pouvez également trouver des offres sur la technologie, la maison, les aspirateurs et plus encore.

Pour vous aider à tirer le meilleur parti des Prime Day Big Deal Days et à identifier ce qui vaut vraiment la peine d’être acheté, nous avons compilé certaines des meilleures offres sur les montres intelligentes que nous pensons que vous devriez connaître. Nous continuerons à mettre à jour notre liste avec de nouvelles opportunités d’économies tout au long de l’événement.

Ci-dessous, nous partageons les meilleures offres de montres intelligentes Prime Day 2023. Toutes nos recommandations sont basées sur notre couverture et nos rapports précédents. Nous avons également inclus une poignée de produits que nous avons essayés nous-mêmes, y compris les lauréats du Select Wellness Award. Pour garantir la qualité de chaque offre, nous effectuons des transactions via des outils de suivi des prix comme CamelCamelCamel : chaque produit est soit à son prix le plus bas jamais enregistré, soit à son prix le plus bas depuis au moins trois mois.

Apple Watch SE (2023, 2e génération)

Note moyenne de 4,6 étoiles sur 1 677 avis sur Amazon

Prix ​​le plus bas jamais vu

La montre intelligente la moins chère d’Apple est à son prix le plus bas jamais vu. Je l’utilise quotidiennement pour suivre mes entraînements, consulter les notifications mobiles, prendre des appels et payer les frais de transport en commun. Par rapport au plus cher Apple Watch série 8 et nouveau Série 9le SE dispose d’un écran plus petit qui ne s’allume que lorsque vous levez le poignet, de vitesses de chargement plus lentes, d’aucune détection d’accident, d’aucune donnée sur les niveaux d’oxygène dans le sang et d’aucun suivi de la température corporelle.





Note moyenne de 4,3 étoiles sur 1 764 avis sur Amazon

Prix ​​le plus bas jamais vu

La Google Pixel Watch 2 sera lancée le 12/10 – naturellement, la Pixel Watch 1 de l’année dernière bénéficie d’une réduction significative. Il dispose d’un écran tactile circulaire traditionnel et utilise divers capteurs pour suivre des données telles que la fréquence cardiaque, l’oxygène dans le sang, l’électrocardiogramme, les habitudes de sommeil et bien plus encore. Il synchronise et affiche ces données via l’application Google Fit et FitBit (Google a acheté FitBit en 2019). La Pixel Watch 1 est compatible avec tous les types de téléphones Android, selon la marque.

Note moyenne de 4,6 étoiles sur 7 725 avis sur Amazon

Prix ​​le plus bas jamais vu

Samsung a publié le Montre Galaxy 6 en août, mais la Watch 5 mérite d’être considérée avec cette remise importante, en particulier cette version cellulaire. Élue meilleur tracker de fitness Android lors de nos Select Wellness Awards, cette montre intelligente peut suivre les données de condition physique et de santé, afficher des notifications mobiles, envoyer des messages texte et bien plus encore. Nous adorons son cadran circulaire plat, son bracelet doux au toucher et son poids léger (il pèse 28 grammes – l’Apple Watch SE et la Google Pixel Watch 1 pèsent toutes deux plus de 30 grammes).

Note moyenne de 4,7 étoiles sur 880 avis sur Amazon

Prix ​​le plus bas jamais vu

Les montres intelligentes Forerunner de Garmin sont idéales pour les coureurs, les cyclistes, les nageurs ou tout athlète multisport, selon notre expérience. Le Forerunner 745 convient particulièrement aux triathlètes : il est compatible avec les capteurs de puissance cycliste et suit plusieurs formes de nage, notamment les longueurs en piscine, la nage en eau libre et la course à pied. Vous pouvez également combiner plusieurs activités et suivre un entraînement multisport personnalisé. La montre a une autonomie allant jusqu’à sept jours, selon la marque.

Meilleures offres d’accessoires pour montres intelligentes Prime Day





Note moyenne de 4,6 étoiles sur 829 avis sur Amazon

D’après notre expérience, différents bracelets rendent votre Apple Watch plus polyvalente. La boucle milanaise au style avant-gardiste et réglable en taille est disponible en acier inoxydable doré, argenté ou noir et possède une fermeture magnétique. Cette version 41 mm fonctionne également avec toutes les tailles de boîtiers Apple Watch de 38 mm, 40 mm et 41 mm, selon la marque.

Pourquoi faire confiance à Select ?

Harry Rabinowitz est un écrivain de Select qui couvre les affaires et les ventes depuis plus de deux ans. Pour résumer les meilleures ventes d’Amazon Prime Day, il a trouvé des produits à prix réduit soit à leur prix le plus bas jamais enregistré, soit à leurs prix les plus bas depuis trois mois.





