Les meilleures offres de montres intelligentes et de bracelets intelligents Prime Day aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne

Amazon Prime Day a lieu aujourd’hui et nous avons rassemblé une sélection soignée de tous les différents vêtements disponibles aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe.

Nous avons couvert les offres Apple et Samsung dans leurs propres articles, mais il y a tellement d’autres offres qui nécessitent une mention. Nous commençons avec la Google Pixel Watch, à la fois dans les variantes LTE et Wi-Fi, ainsi que la Fitbit Inspire 3 qui est également sous l’aile de Google.









Huawei perd peut-être rapidement des positions dans le monde des smartphones, mais la société investit massivement dans les appareils portables. Il a récemment lancé la Watch 4 Pro, mais certains appareils légèrement plus anciens méritent toujours d’être achetés. Naturellement, aucun d’entre eux n’est officiellement vendu aux États-Unis.













Tous les principaux appareils portables de Xiaomi restent à l’écart d’Amazon Prime Day, mais nous avons trouvé beaucoup pour un Redmi (Smart) Band 2 au Royaume-Uni. C’est un portable incroyablement léger et abordable.

Garmin est une entreprise surtout connue pour sa navigation, mais c’est aussi une marque forte pour les clients actifs. Nous avons ajouté deux montres à notre liste restreinte – la Forerunner 55 est tout ce dont on pourrait avoir besoin pour commencer ses activités intensives et son suivi détaillé. C’est un appareil extrêmement abordable pour ce qu’il offre, et maintenant il est encore moins cher. Le fenix 7 est le fleuron actuel de cette classe, bien qu’il ait presque 1,5 ans. Il prend en charge le GNSS sur la norme L5 pour des données plus précises sur la piste, la route ou dans l’eau.

Amazfit offre une réduction sur pratiquement tous les appareils portables disponibles sur Amazon. Nous avons sélectionné un appareil dans chaque catégorie – le meilleur look et les meilleures performances face à GTR 4, une montre robuste pour les personnes actives, c’est le T-Rex 2 Pro ; le Bip 3 Pro est abordable et léger, tandis que le Band 5 est le premier portable idéal avec sa longue durée de vie de la batterie.

Nous pouvons percevoir une commission sur les ventes éligibles.