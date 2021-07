Les meilleures offres de meubles à acheter chez Wayfair et plus

— Les recommandations sont choisies indépendamment par les éditeurs de Reviewed. Les achats que vous effectuez via nos liens peuvent nous rapporter une commission.

Soyez honnête : à quel point votre canapé est-il usé ou votre table basse est-elle rayée ? Combien de temps avez-vous retardé le ramassage de ce nouveau meuble de patio pour votre jardin ou la transformation de cette chambre d’amis inutilisée en bureau à domicile? Quelles que soient les améliorations que vous vouliez apporter, c’est maintenant votre chance de les faire toutes, grâce aux événements de vente du 4 juillet chez des détaillants tels que Wayfair, The Home Depot, Kohl’s et plus, où vous pouvez obtenir des offres de meubles à une fraction de leur coût habituel.

Des supports de télévision aux fauteuils à bascule, vous trouverez peut-être la mise à niveau exacte qui vous a manqué dans votre vie, mais pour bien moins que ce que vous n’auriez jamais imaginé payer. Achetez nos meilleurs choix ci-dessous!

1 : la foire

L’accord: Obtenez jusqu’à 65% de réduction sur les meubles lors de la liquidation de Wayfair du 4 juillet Lundi 5 juillet.

Wayfair est notre endroit préféré pour acheter des meubles en ligne, et grâce aux vacances, une grande variété de ses offres sont disponibles avec une remise très importante – nous parlons d’économies allant jusqu’à 65 % ! Cette chaise à baril large de Zipcode Designs, une fois 299 $, tombe en dessous de 200 $ à 189 $ grâce à cette vente, vous permettant d’économiser jusqu’à 109,01 $. Disponible dans une multitude de couleurs, y compris un Chantel Rose et un Spa Green vibrants, ce choix a une note de 4,6 étoiles de près de 1 300 acheteurs Wayfair, qui ont aimé la « pop de couleur et les sièges supplémentaires » que ce siège a ajoutés à leurs espaces.

Si vous recherchez un canapé, vous pouvez consulter le canapé en velours All Modern Jase 8, qui chute de 42%, passant de 1 599 $ à 919,99 $. Cette pièce a reçu une note de 4,7 étoiles de la part de plus de 530 acheteurs Wayfair, dont beaucoup louent sa construction large et spacieuse (elle mesure 84 pouces de longueur), qui, selon eux, la rend parfaite pour se divertir.

Obtenez la chaise Wide Barrel de Zipcode Designs chez Wayfair à partir de 189,99 $ (économisez 105,01 $ à 109,01 $)

Obtenez le canapé en velours Jase tout moderne chez Wayfair pour 919,99 $ (économisez 679,01 $)

Magasinez la liquidation Wayfair du 4 juillet

2: West Elm

L’accord: Obtenez jusqu’à 70 % de réduction sur les meubles les mieux notés pour l’énorme promotion d’entrepôt du 4 juillet de West Elm.

West Elm possède certains des meubles les plus fabuleux du marché, et en ce moment, des milliers d’offres sont disponibles grâce à la monstrueuse vente d’entrepôt du site, où vous verrez les prix baisser jusqu’à 70%. Un meuble à découvrir est cette étagère de forme ronde, maintenant en baisse de 300 $ à 150 $ pour une réduction de prix de 50 %. Conçue avec du bois de manguier et une finition miel, cette pièce aura fière allure sur les murs monotones ou le papier peint imprimé. Grâce à sa construction robuste, vous pourrez également l’utiliser pour maximiser votre petit espace, ranger des livres, des jardinières, des agendas ou tout autre souvenir.

Pour plus d’offres intéressantes sur les meubles, consultez le reste de cet événement d’entrepôt ci-dessous.

Obtenez l’étagère en bois de forme ronde West Elm chez West Elm pour 150 $ (économisez 150 $)

Achetez la vente d’entrepôt West Elm du 4 juillet

3: Surstock

L’accord: Des milliers d’articles pour la maison sont en ligne sur le site de la vente du 4 juillet d’Overstock, qui passe par Lundi 5 juillet.

De grosses économies, nous y voilà ! Lors de la vente exceptionnelle d’Overtock le 4 juillet, vous économiserez sur tout, des tapis, des meubles de patio, des meubles de chambre à coucher et plus encore. Un premier choix ? Cet ensemble de chaises de patio pliantes Havenside Home Podena, maintenant réduit de 109,99 $ à 84,99 $. Cet essentiel de patio a une note de 4,8 étoiles de la part des clients d’Overstock, dont beaucoup complimentent son design robuste et élégant. De plus, comme il est facilement pliable, les acheteurs les ont également trouvés faciles à ranger.

Obtenez les chaises de patio pliantes Podena de Havenside Home pour 84,99 $ (économisez 25 $)

Achetez la vente Overstock du 4 juillet

4: Macy’s

L’accord: La vente massive du 4 juillet de Macy comprend des remises monstres sur les best-sellers de meubles, et vous pouvez même obtenir 10 %, 15 % ou 20 % supplémentaires sur certains articles avec un code promo QUATRIÈME à travers Lundi 5 juillet.

En plus des petits électroménagers, des aspirateurs et des offres de cuisine que vous trouverez lors de la vente Macy’s du 4 juillet, vous ferez également de grosses économies sur les meubles – vous pourriez même trouver le canapé en cuir de vos rêves ! Si vous recherchez une pièce de premier ordre pour la refonte de votre cinéma maison, par contraste, vous aimerez peut-être le meuble TV multimédia Avondale. En baisse de 1 099 $ à seulement 589 $, cette console multimédia est à 46% de réduction. Les acheteurs de Macy lui ont attribué une note de 4,5 étoiles pour la façon dont il contenait tout, des téléviseurs de 65 pouces aux consoles de jeux. (Certains ont dit que le bois d’acacia est plus foncé que sur les photos, vous voudrez donc vous assurer de prendre cela en considération.)

Obtenez le support pour téléviseur Avondale Media pour 589 $ (économisez 510 $)

Achetez la vente Macy’s du 4 juillet

5: bain de lit et au-delà

L’accord: À travers Lundi 5 juillet Bed Bath & Beyond offre aux acheteurs jusqu’à 50 % de réduction sur ses offres du 4 juillet, y compris les meubles pour votre espace en plein air.

Tout, de l’éclairage extérieur aux parasols de terrasse et plus encore, bénéficie de réductions lors de la vente du 4 juillet de Bed Bath & Beyond. Si vous cherchez quelque chose pour vous détendre toute la journée au bord de votre piscine, pensez à la chaise à gravité zéro Destination Summer qui est actuellement disponible pour 40 $ (une fois 50 $) pour 19 % d’économies. Ce siège a reçu une note de 4,3 étoiles de la part de plus de 750 clients de Bed Bath and Beyond, dont beaucoup ont déclaré avoir choisi une deuxième chaise parce qu’ils l’aimaient tellement.

Pour d’autres offres intéressantes sur les meubles de patio, parcourez la vente Bed Bath & Beyond du 4 juillet ci-dessous.

Obtenez la chaise Destination Summer Zero Gravity à partir de 40 $ (économisez 10 $)

Achetez le lit Bath & Beyond Vente du 4 juillet

6 : Ashley HomeStore

L’accord: La vente Stars and Stripes du détaillant de meubles comprend des économies allant jusqu’à 40 % sur les ensembles de chambre à coucher, jusqu’à 50 % sur les sièges d’extérieur, 40 % sur les essentiels du bureau à domicile, et plus encore. Vous pouvez également obtenir 10% de réduction supplémentaire sur une sélection d’articles pour la maison avec un code promo FEU D’ARTIFICE10.

En ce qui concerne les meubles de bureau à domicile, un excellent bureau est indispensable, et ce bureau de bureau à domicile Realyn de 60 pouces est en vente à 200 $ de réduction, passant de 529,99 $ à 316,99 $. Il a obtenu une note de 4,9 étoiles de 61 acheteurs Ashley HomeStore. Selon les clients, le principal attrait de cet article est sa fonctionnalité, car il dispose d’un port de prise USB ainsi que d’un tiroir coulissant pour ranger votre ordinateur portable. Il y a aussi des fleurs ornées sur les bords, ce qui donne une touche plus classique à ce bureau par ailleurs moderne.

Il y a plus d’offres de meubles à aimer chez Ashley HomeStore: Découvrez-les par vous-même ci-dessous.

Obtenez le bureau à domicile Realyn de 60 pouces pour 334,99 $ (économisez 195 $)

Achetez la vente Stars and Stripes d’Ashley Homestore

7 : Château

L’accord: Les économies sur à peu près tout ce que le magasin de meubles a à offrir atteignent jusqu’à 30 % grâce à mardi 6 juillet.

Si vous êtes à la recherche de meubles chics et du moment, vous voudrez acheter la vente du 4 juillet de Casterly, où vous bénéficierez de 30 % de réduction sur tout le site. Cette table basse moderne Cupidon passe de 739 $ à 659 $ dans le cadre de cet événement, vous faisant économiser 80 $. Cet étourdisseur de salon présente une construction géométrique avec un plateau en verre qui ajoute à son allure esthétique. Près de 100 acheteurs de Castlery lui ont également attribué une note de 4,8 étoiles, beaucoup notant qu’ils l’ont utilisé à la fois comme étagère et comme table (vous pouvez placer des livres et des magazines dans les plis de sa base unique). Les clients ont également trouvé l’assemblage facile.

Pour des choix encore plus uniques et artistiques, consultez le reste de la vente du 4 juillet de Casterly.

Obtenez la table basse Cupidon pour 659 $ (économisez 80 $)

Achetez la vente Casterly du 4 juillet

8 : Kohl’s

L’accord: Achetez des centaines d’offres épiques sur les meubles chez Kohl’s et gagnez 10 $ en espèces Kohl’s pour chaque 50 $ dépensés 4 juillet, que vous pouvez ensuite dépenser entre Lundi 5 juillet et dimanche 11 juillet.

Avec autant d’excellentes démarques disponibles, par où commencer ? Permettez-nous d’attirer votre attention sur ce parasol de patio Sonoma Goods for Life de 9 pieds, qui a été réduit de 179,99 $ à 59,99 $, vous permettant d’économiser 120 $. Cette teinte la plus vendue est disponible dans une variété de couleurs et d’imprimés, y compris un motif étoiles et rayures particulièrement festif. Il a également reçu une note de 4,5 étoiles de la part de plus de 220 acheteurs de Kohl’s, qui ont collectivement loué son ajustement. . Placez-le près de votre piscine pour une couverture instantanée ou installez-le dans votre jardin lors de votre prochain pique-nique en famille.

Pour plus de choix de meubles les mieux notés, explorez le reste de la vente Epic Deals de Kohl.

Obtenez le parasol de patio de 9 pieds Sonoma Goods For Life pour 59,99 $ (économisez 120 $)

Achetez les offres épiques de Kohl’s

9: Le Home Depot

L’accord: Achetez les soldes rouge, blanc et bleu du magasin de rénovation domiciliaire jusqu’à 50 % de réduction sur les fauteuils inclinables, les essentiels de rangement pour les cadres de lit et plus encore dimanche 4 juillet.

Il y a toujours de la place pour l’amélioration de la maison, surtout lorsqu’il s’agit d’une remise. La vente du 4 juillet rouge, blanc et bleu de Home Depot voit des remises à profusion sur à peu près tout ce que le magasin a à offrir – et oui, cela signifie aussi des meubles. Vous cherchez enfin à ranger ces décorations de vacances ou à ranger vos couettes et couvertures d’hiver ? Découvrez cette étagère de garage à quatre niveaux Gladiator. Il voit une baisse de prix importante dans le cadre de cet événement d’économies, tombant à seulement 152,99 $ par rapport à son prix de départ habituel de 179,99 $. Ce favori de stockage a également une note de 4,8 étoiles de plus de 3 900 acheteurs de Home Depot, qui l’ont apprécié pour sa facilité d’installation et sa finition lisse – pas de bords rugueux ou tranchants ici, disent les clients, ce qui est génial si vous avez des enfants. Vous pouvez également choisir entre trois tailles différentes.

Si vous êtes à la recherche d’autres produits pour vous aider à organiser votre maison, faites défiler tous les produits étonnants que nous avons déjà retirés de la vente ici ou cliquez sur le lien ci-dessous.

Obtenez l’étagère de rangement de garage à 4 niveaux Gladiator à partir de 152,99 $ (économisez de 27 $ à 52,50 $)

Magasinez Home Depot Rouge, blanc et bleu Vente du 4 juillet

