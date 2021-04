– Les recommandations sont choisies indépendamment par les éditeurs de Review. Les achats que vous effectuez via nos liens peuvent nous rapporter une commission.

Depuis que la pandémie de COVID-19 a fait surface il y a environ un an, beaucoup d’entre nous sont devenus entièrement dépendants de nos gadgets. Entre le travail à domicile et la mise à niveau de nos systèmes de cinéma maison, nous avons mis nos appareils électroniques à l’épreuve, dont beaucoup ont besoin d’une mise à niveau. Mais acheter de nouvelles technologies n’est pas une tâche bon marché. Pour vous aider à réduire vos coûts, Best Buy organise actuellement un événement majeur de réduction de trois jours avec des tonnes d’offres disponibles sur tout, de l’audio domestique aux téléviseurs les mieux notés.

À travers 23 h 59 CST le 11 avril, vous pouvez obtenir des réductions incroyables allant jusqu’à 700 $. L’une de nos montres intelligentes préférées, la Samsung Galaxy Watch3, par exemple, qui se vend généralement à 399,99 $, ne coûte plus que 319,99 $, ce qui vous permet d’économiser 80 $. Nous avons vraiment apprécié le suivi de la santé et de la forme physique de ce choix, qui offre un coaching et des objectifs quotidiens au-delà de vos statistiques habituelles. Il fournit également une surveillance de la fréquence cardiaque et un suivi du sommeil. Sa longue durée de vie de la batterie est un autre argument de vente, car elle a bien duré plus de deux jours lors de nos tests, même avec l’affichage permanent.

Vous recherchez des offres encore plus importantes? Vous pouvez également acheter l’événement Outlet de Best Buy, qui propose des remises allant jusqu’à 50% sur les boîtes ouvertes (un article qui a été retourné et échangé dans le cadre du programme Best Buy), le dédouanement et les produits remis à neuf via Dimanche 18 avril.

Quoi que vous cherchiez, vous le trouverez forcément dans l’une de ces ventes. Nous avons répertorié ci-dessous nos offres préférées de cet événement de trois jours.

Les meilleures offres pour magasiner dans les 3 jours de Best Buy

Écouteurs

Aspirateurs

Téléviseurs

Barres de son

Appareils de streaming et plus

Petits appareils de cuisine

Ordinateurs portables

Montres connectées

