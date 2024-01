Les meilleures offres d’applications iOS du jour : Legacy 3

Votre collection du lundi matin des meilleures offres de jeux et d’applications iOS a maintenant été rassemblée sous le pli, grâce à la vitrine numérique d’Apple. Vous voudrez examiner les offres que nous suivons sur le Magic Keyboard d’Apple pour l’iPad Pro 12,9 pouces ainsi que cette offre sur le dernier iPad Pro M2 de 11 pouces lui-même, mais pour l’instant, tout tourne autour des applications. Les points forts incluent des titres comme Legacy 3 – The Hidden Relic, Focus Keeper Pro, les autocollants Boba Yeah, Traffic Brains 2, et plus encore. Rendez-vous ci-dessous pour un aperçu complet des meilleures offres de jeux et d’applications iOS du jour.

Les meilleures applications et jeux iOS en vente aujourd’hui :

iOS universel : 13 : GRATUIT (Rég. 1 $)

iOS universel : Circulation des cerveaux 2 : GRATUIT (Rég. 4 $)

iOS universel : Néo Monstres : GRATUIT (Rég. 1 $)

iOS universel : Générateur de photos IA : GRATUIT (Rég. 4 $)

iOS universel : DayCircle – Compteur de jours : GRATUIT (Rég. 2 $)

iOS universel : Focus Keeper Pro – Gérer le temps : GRATUIT (Rég. 2 $)

iOS universel : Trésor perdu 2 : GRATUIT (Rég. 4 $)

iOS universel : Legacy 3 – La relique cachée : GRATUIT (Rég. 2 $)

iOS universel : Guide de jeu ultime : GRATUIT (Rég. 5 $)

iOS universel : Respirez : Respiration calme : GRATUIT (Rég. 2 $)

iOS universel : Autocollants Boba ouais : GRATUIT (Rég. 1 $)

iOS universel : Piano rétro AudioKit : 3 $ (Rég. 4 $)

iOS universel : LE01 | Synthé Bass 808 + AUv3 : 8 $ (Rég. 10 $)

iOS universel : TextEdit Plus – Éditeur de texte : 4 $ (Rég. 5 $)

iOS universel : Éditeur de code Textastic : 8 $ (Rég. 10 $)

D’autres offres d’applications iOS sont toujours en cours :

iOS universel : Planète évolution – 14 milliards : GRATUIT (Rég. 10 $)

iOS universel : Ordonné – Listes de tâches simples : GRATUIT (Rég. 2 $)

iOS universel : Budget de dépenses facile : GRATUIT (Rég. 2 $)

iOS universel : Coeurs Voleurs : GRATUIT (Rég. 1 $)

iOS universel : Planète bac à sable : GRATUIT (Rég. 12 $)

iOS universel : Loupe et lampe de poche : GRATUIT (Rég. 1 $)

iOS universel : Contes de briques LEGO : 3 $ (Rég. 5 $)

iOS universel : Château de la Nuit Blanche : 2 $ (Rég. 3 $)

iOS universel : Mirages de l’hiver : 2 $ (Rég. 5 $)

iOS universel : Traqueur 3D en temps réel de l’ISS : 1 $ (Rég. 4 $)

iOS universel : Sons de sommeil pour bébé HQ+ : Shusher : 5 $ (Rég. 7 $)

Les fonctionnalités du 13 :

Un jeu de réflexion amusant qui vous tiendra en haleine pendant des jours ! – Faites glisser les tuiles sur le plateau – Faites en sorte que les tuiles en lignes ou en colonnes totalisent 13 – Utilisez la poubelle pour retirer les carreaux délicats – Jouez jusqu’à ce que vous remplissiez le plateau 13’s est un excellent jeu pour se détendre, parfait pour apprendre aux enfants à compter, et il est adapté aux daltoniens !

