Les meilleures offres Black Friday pour les écouteurs

Le monde moderne du streaming audio, des podcasts et du travail à domicile nécessite des accessoires audio appropriés qui vous permettent de vous immerger dans l’action. Nous avons sélectionné certaines des meilleures offres pour les écouteurs supra-auriculaires et certains appareils portables audio TWS où c’est le Black Friday pendant toute la semaine.

Notre premier choix est le Sony WHCH710N qui a peut-être deux ans mais qui reste un bon rapport qualité-prix. Nous les aimions en 2020, et aujourd’hui nous les aimons encore plus avec la réduction massive de 55 %. La batterie offre près de 35 heures d’autonomie sur une seule charge, ce qui correspond à la durée moyenne d’une semaine de travail dans de nombreux pays.

Philips est peut-être une marque plus associée à d’autres appareils et appareils, mais le H9505 Hybrid est une paire d’écouteurs incroyable. Il convient également de noter la réduction massive de 60% qui est l’une des principales raisons de sélectionner cette offre.

Le Jabra Elite 85h offre une autonomie exceptionnelle et une suppression active du bruit impressionnante, et nous avons adoré la charge rapide. Une mise en garde concerne les accents cuivrés / dorés – oui, vous ne les verrez pas, mais vous serez remarqué car ils ont tendance à attirer les regards.

Chaque liste d’écouteurs compatibles devrait inclure le Bose 700. La grande remise concerne la paire blanche, mais les traditionalistes peuvent également obtenir cet accessoire audio en noir avec une remise légèrement inférieure. Bien que ces écouteurs antibruit soient parmi les plus beaux, leur autonomie n’est pas impressionnante, et cela peut devenir ennuyeux si vous êtes souvent en déplacement.

Le Sennheiser Momentum 3 n’est pas le modèle le plus récent de la série – il y a aussi la 4ème itération maintenant. Nous recommandons la 3ème génération car l’offre est meilleure, le prix est plus bas et ils se sentent toujours aussi à l’aise. Après tout, le Black Friday consiste à obtenir la meilleure offre, et le Momentum 3 est une tête au-dessus de son nouveau frère à cet égard.

Le Sony WH-1000XM5 est le plus récent et le meilleur casque supra-auriculaire fabriqué par Sony, et c’était une offre facile à mettre dans notre liste Black Friday. Il y a quelques offres, mais nous vous recommandons tout de même d’obtenir l’itération précédente, le WH-1000XM4, si vous n’êtes pas prêt à dépenser autant. Des remises plus agressives en font l’offre la plus intéressante des deux.

Le Bose QuietComfort 45 est le concurrent naturel des écouteurs Sony. Nous ne pensons pas que cette paire devienne moins chère de sitôt, alors mieux vaut profiter de cette remise de 33% – elle vous offre l’un des meilleurs, sinon le meilleur casque supra-auriculaire, avec une performance globale impressionnante, une autonomie de la batterie, et suppression active du bruit.

Nous avons été personnellement impressionnés par le son fourni par Soundcore, une marque audio Anker qui offre une belle expérience audio à des prix abordables. Maintenant, avec le Black Friday devant nous, ces offres semblent encore plus intéressantes, nous recommandons donc non pas une mais quatre paires d’écouteurs différentes.

S’éloignant des écouteurs supra-auriculaires, nous avons également une sélection soignée d’écouteurs TWS. Un facteur de forme différent pour les personnes actives qui préfèrent un autre type de confort audio. Ces appareils portables audio sont dans une catégorie à part, mais ils sont toujours parfaits pour le sport, les jeux, les appels professionnels et les conversations en déplacement, alors voici nos choix pour ce Black Friday.

Offres sur les écouteurs TWS

En passant à mi-chemin de cette liste d’offres vers les écouteurs TWS, le Realme Buds Air 3 est le premier ensemble qui m’est venu à l’esprit. Il apporte une qualité sonore supérieure à la moyenne, de bonnes basses et une suppression du bruit de base. Plus important encore, il a un ajustement universellement confortable, ce qui ne peut pas être dit pour tous les écouteurs intra-auriculaires de cette catégorie.





Le Sony WF-1000XM4 est sur le marché depuis plus d’un an maintenant. Leur qualité audio est exceptionnelle pour les écouteurs de cette classe, et la suppression active du bruit de Sony est une référence dans l’industrie. Les offres du Black Friday sont extrêmement attractives et nous ne saurions trop recommander ces écouteurs TWS. Sachez qu’ils ne sont peut-être pas les plus confortables à entendre pendant de longues durées – du moins pas pour tout le monde.





Le Samsung Galaxy Buds2 Pro est arrivé en août et le fabricant coréen propose déjà une offre Black Friday. Ces écouteurs sont les derniers et les meilleurs de Samsung, et à ce prix, ils sont une aubaine.





Les Apple AirPods Pro 2 sont arrivés trois ans après le premier Pro et Cupertino a décidé d’investir dans l’amélioration des performances plutôt que dans la conception. Ce sont clairement les meilleurs écouteurs à associer à un iPhone, et l’un des meilleurs moments pour obtenir de tels appareils portables audio est maintenant.





Certains utilisateurs peuvent ne pas être fans du design Pro avec les embouts en caoutchouc, donc Apple a également des AirPod réguliers. Oui, il y a quelques légers compromis, mais le prix est aussi plus attractif, notamment couplé à une remise Black Friday. Dommage qu’il ne soit pas disponible sur tous les marchés que nous avons étudiés.

Les Google Pixel Buds Pro sont un concurrent direct des produits Samsung et Sony dans cette liste exacte. Nous avons ajouté ces écouteurs parce qu’ils ont l’air bien, qu’ils se couplent sans effort avec n’importe quel téléphone Android et que la durée de vie de la batterie est digne d’éloges.





La série Google Pixel Buds A est comme les smartphones Pixel A – une alternative plus abordable à la série phare. Et étant donné qu’ils sont à 35% de réduction, nous les recommandons à tout utilisateur d’Android qui aime avoir un peu un sentiment Google natif avec eux.





Les écouteurs Bose QuietComfort II sont la paire d’écouteurs TWS la plus chère de cette liste, mais la vérité est qu’ils valent chaque dollar, en particulier le Black Friday lorsque le prix est encore plus bas. Ils offrent ce qui est sans doute la meilleure suppression active du bruit au monde, et ils sont également extrêmement confortables.

Bose aurait pu travailler un peu sur l’apparence, mais si vous pouvez vous permettre des écouteurs TWS à 250 $, vous pouvez permettre aux gens de sourire à vos écouteurs volumineux.

Offres sur les écouteurs filaires

Passant à certaines options filaires, nous avons d’abord les jumeaux d’Audio-Technica. Le M50x, plus cher, est connu pour son son coloré, ses basses percutantes, sa réponse dans les aigus et sa grande quantité de détails. Le M40x moins cher est ironiquement le son le plus neutre et le plus équilibré des deux, ce qui les rend plus adaptés à des fins de mastering.

Les sublimes HD 650 de Sennheiser sont un tour de force dans le monde des casques audiophiles malgré leur prix relativement modeste. Ils rendent effectivement superflus la plupart des écouteurs les plus chers grâce à leurs performances globales. Pendant ce temps, l’IE300 IEM est idéal pour ceux qui veulent des basses à couper le souffle avec un son de haute qualité.

Si vous voulez quelque chose de plus abordable, vous ne pouvez tout simplement pas vous tromper avec l’exceptionnelle Moondrop Aria. Et pour ceux qui ont un budget encore plus serré, le KZ ZEX Pro est également une option fantastique.