Les ventes du lendemain de Noël ne commencent généralement que le lendemain de Noël, mais avec absolument rien d’habituel cette année, la dernière vente de l’année pour les acheteurs est arrivée un peu tôt.

En raison de la pandémie, de nombreuses régions du Royaume-Uni ont récemment été frappées par des restrictions de niveau 4 plus strictes, ce qui signifie que certains magasins ne seront pas ouverts à temps pour les ventes habituelles. Certains détaillants ont déjà lancé leurs soldes d’hiver en ligne, ce qui nous laisse plus de temps pour acheter à bas prix.

Des détaillants comme John Lewis, LookFantastic et Boots ont déjà des remises en direct, avec jusqu’à 50% de réduction sur certaines lignes de beauté. L’événement Last Minute Christmas Deals d’Amazon se termine officiellement le 23 décembre, mais nous prévoyons d’autres ventes à partir du 24 du géant de la vente au détail et d’autres magasins.

Où trouver des offres beauté le lendemain de Noël

Meilleures ventes de beauté pour le Boxing Day à ce jour

LookFantastique

LookFantastic a commencé les bonnes affaires tôt avec des réductions sur tout le site, y compris jusqu’à 25% de réduction sur ELEMIS et 30% de réduction sur les produits Urban Decay.

Amazone

L’événement Last Minute Christmas Deals d’Amazon se termine le 23 décembre, mais de nouvelles ventes sont attendues par la suite. Pour le moment, vous pouvez obtenir des réductions sur une gamme de produits de beauté, y compris jusqu’à 35% de réduction sur Aussie Miracle et 50% de réduction sur les soins capillaires BaByliss.

Beauté culte

Cult Beauty offre jusqu’à 30% de réduction sur les grandes marques du site, notamment Charlotte Tilbury et Drunk Elephant.

Liberté

Obtenez jusqu’à 50% de réduction sur les produits sur le site Web de Liberty London, y compris les parfums, le maquillage et les produits de soin de la peau.

Bottes

Profitez jusqu’à 50% de rabais sur les produits de beauté, y compris les ensembles de maquillage et de soin de la peau. Vous pouvez également obtenir 20 £ de réduction sur certains parfums jusqu’au 22 décembre et 20% de réduction sur les ensembles premium jusqu’au 23 décembre.

John lewis

John Lewis a actuellement 20% de réduction sur les produits Clinique, vous recevrez également un cadeau gratuit lorsque vous dépensez 85 £ ou plus pour tous les produits Charlotte Tilbury.

Superdrug

Économisez jusqu’à la moitié du prix sur les coffrets de Noël et les parfums chez Superdrug. Les produits Oral B sont meilleurs que la moitié du prix et vous pouvez économiser un tiers des soins capillaires Aussie Miracle.

Espace NK

Dépensez 85 £ en produits Charlotte Tilbury et recevez un cadeau pour les lèvres gratuit. L’événement de grande vente commence officiellement le jour de Noël où il y aura jusqu’à 50% de réduction sur les meilleurs produits.

Sentez-vous unique

Une autre bonne offre sur les produits Charlotte Tilbury, dépensez 85 £ et recevez gratuitement un parfum Dream de 50 ml. Il y a aussi jusqu’à 20% de réduction sur les grandes bouteilles de parfum, certaines sont même accompagnées d’un cadeau gratuit.

MAC

Jusqu’à épuisement des stocks, 1/3 de réduction dans les soldes d’hiver de MAC. Obtenez une palette gratuite lorsque vous dépensez 75 £.

Harrods

Obtenez jusqu’à 50% de réduction sur plus de 1500 produits de beauté essentiels sur le site Web de Harrods.

SmashBox

Obtenez jusqu’à 55% de rabais sur certaines lignes dans les soldes d’hiver de SmashBox. Vous pouvez également obtenir un rabais supplémentaire de 10% si vous êtes un nouveau client.

Lottie Londres

Obtenez 30% de réduction sur tout le site sur Lottie London du lendemain de Noël au 1er janvier.

Maison de fraser

Il y a une énorme réduction jusqu’à 50% pour le moment, ainsi que 20% de réduction en utilisant le code: CADEAU20 sur tous les produits à prix plein chez House of Fraser.

