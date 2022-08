Les meilleures offres antivirus en août 2022

Il est plus important que jamais que vous exécutiez un logiciel antivirus sur vos appareils, surtout s’ils exécutent Windows et Android. Mais même si vous avez un logiciel antivirus Mac, iPhone ou iPad (ou plus exactement, un logiciel antimalware) vous protège de bien plus que de simples virus.

Le meilleur logiciel de sécurité offre une protection complète qui protège vos données, quel que soit l’appareil, l’application ou le navigateur Web que vous utilisez.

Qu’il s’agisse de rançongiciels, d’escroqueries par hameçonnage ou d’usurpation d’identité, un package de sécurité de premier ordre peut aider à les empêcher de faire des ravages. Beaucoup viennent également avec un service VPN intégré, un gestionnaire de mots de passe, des contrôles parentaux et des outils d’optimisation pour accélérer votre appareil et libérer de l’espace de stockage.

Même si vous n’en voulez pas ou n’en avez pas besoin, le logiciel antivirus n’est pas facultatif. Le risque que votre ordinateur soit infecté par quelque chose de méchant – et vole vos données ou les rançonne – est tout simplement trop grand pour ne pas l’utiliser.

Donc, si l’un de vos appareils n’est pas protégé par un logiciel antivirus à jour, il est maintenant temps de régler ce problème. Et j’espère que c’est pourquoi vous êtes ici, à la recherche des meilleures offres disponibles ce mois-ci.

Bien sûr, la meilleure offre pour vous dépendra du nombre d’appareils que vous devez protéger car les abonnements couvrent un certain nombre d’entre eux : vous ne pouvez pas simplement installer l’application sur autant que vous le souhaitez.

Certains fournisseurs offrent différentes remises pour différents nombres d’appareils et, dans certains cas, vous pouvez même vous inscrire pour deux ans pour obtenir une remise plus importante.

Cependant, il ne s’agit pas simplement d’obtenir le prix le plus bas. Les fonctionnalités varient selon les packages, tout comme le niveau de protection, il est donc intéressant de lire nos avis sur les antivirus pour en savoir plus sur la manière dont ils protègent vos appareils – et vous – contre les dernières menaces.

N’oubliez pas qu’il s’agit d’abonnements : vous pouvez les annuler après la fin de la période de l’offre, mais ils seront renouvelés (souvent à des prix plus élevés) si vous oubliez d’annuler.

Noter: Des autorités telles que la FCC et la BSI découragent actuellement l’utilisation des produits Kaspersky, et le propriétaire de Tech Advisor, Foundry, a également suspendu ses partenariats commerciaux avec des entreprises russes. Bien que nous n’ayons pas supprimé le contenu relatif à Kaspersky de nos sites Web, vous ne trouverez aucun lien d’achat pour ces produits.

Meilleures offres antivirus Norton 360 Deluxe – 1 an, 5 appareils 1 De : Norton Était : 104,99 $ / 84,99 £ À présent:

49,99 $ / 29,99 £

(55 $ / 55 £ de réduction) Norton est l’un de nos meilleurs choix d’antivirus, c’est donc une bonne nouvelle que vous puissiez obtenir les 12 premiers mois pour seulement 49,99 $ / 29,99 £, ce qui vous permet d’économiser 55 $ / 55 £. Notez que le prix de renouvellement est de 104,99 $ / 84,99 £ par an après cela. Alternativement, vous pouvez souscrire un abonnement de deux ans (vous trouverez cette option sur la même page) et obtenir deux ans pour 89,99 $/89,99 £ (44,99 $/44,99 £ par an), ce qui semble être une pire affaire, mais ne le faites pas. n’oubliez pas que vous bénéficiez d’une remise sur les deux années, pas seulement sur la première, est moins cher dans l’ensemble. Lisez notre avis : Test de Norton 360 Deluxe Trend Micro Internet Security – 1 an, 3 appareils 2 De : Trend Micro Était : 49,95 £ / 79,95 $ À présent:

19,95 £ / 29,95 $

(60 % / 62 % de réduction) La protection en ligne de Trend Micro pour un maximum de trois appareils est à 60 % de réduction la première année pour ceux au Royaume-Uni et il y a une réduction légèrement supérieure de 62 % si vous êtes aux États-Unis (obtenir l’affaire ici). Dans le dernier rapport d’AV-Test, Trend Micro gagne un maximum de points pour la protection, la convivialité et les performances, ce qui en fait non seulement une offre abordable, mais également une protection de premier ordre. McAfee Total Protection – 2 ans, 5 appareils 3 De : McAfee Était : 159,99 £ / 159,99 $ À présent:

69,99 £ / 69,99 $

(90 £ / 90 $ de réduction) Les offres actuelles de McAfee vous permettent d’obtenir une remise abonnement pour un ou deux ans, et pour cinq ou 10 appareils. Vous pouvez choisir l’offre que vous souhaitez sur le site Web, mais nous avons indiqué le prix de l’offre de deux ans et de cinq appareils. Vous pouvez utiliser le logiciel sur des ordinateurs portables, des téléphones, des Mac et tout autre appareil pris en charge. Si vous deviez opter pour l’accord de 10 appareils et utiliser toutes les licences, vous ne paierez que 3,99 £ / 3,99 $ par appareil pour chaque année de cet accord de deux ans. Habituellement, seule la première année est remise et il n’y a pas d’option pour obtenir ce prix pendant deux ans. Bitdefender Total Security – 1 an, 5 appareils 4 De : Bitdefender Était : 69,99 £ / 89,99 $ À présent:

34,99 £ / 36 $

(60 % de réduction) Bitdefender est régulièrement classé comme l’une des meilleures options pour protéger vos appareils Windows, macOS, iOS et Android, et cette offre vous permet d’utiliser votre abonnement sur cinq ordinateurs, téléphones ou tablettes. Il est classé Advanced+ (le meilleur score) par AV-Comparatives et vous offre une excellente protection anti-malware contre les dernières menaces. Cette offre vous offre 60 % de réduction pour la première année et après cela, le prix facturé sera le prix d’origine indiqué ci-dessus. Avast One – 1 an, 5 appareils 5 De : Avast Était : 79,99 £ / 99,99 $ À présent:

39,99 £ / 50,28 $

(40 £ / 49,71 $ de réduction) La suite de sécurité remaniée d’Avast est fantastique. Non seulement il offre une excellente protection, mais il possède une interface accueillante et fraîche, facile à comprendre et à utiliser. Mieux encore, Avast One Essential est gratuit, ce qui est le meilleur prix de tous. Cependant, le package Essential (par opposition à l’Avast One complet) comporte quelques limitations telles que l’impossibilité de choisir un pays lors de l’utilisation du service VPN et l’absence de surveillance des e-mails pour la protection de l’identité. Ceux-ci sont déverrouillés avec d’autres fonctionnalités avancées lorsque vous payez pour Avast One, et cette offre signifie que vous payez considérablement moins que le prix total pour la première année.

Offres antivirus : ce qu’il faut rechercher

Un logiciel antivirus détecte, puis prévient, désarme ou supprime les programmes malveillants et les logiciels malveillants, souvent appelés « virus ». Mais comme nous l’avons dit, les logiciels de sécurité ne se limitent plus à la lutte contre les virus. Il s’agit également de la sécurité des données personnelles et de la protection contre les ransomwares.

Vérifiez que le logiciel antivirus que vous achetez intègre une protection contre les rançongiciels, et il vaut également la peine de vérifier que la capacité de détecter les logiciels malveillants est si nouvelle qu’elle n’a pas encore été analysée par les sociétés de sécurité. Cela peut être renforcé par un élément cloud ou une intelligence artificielle, ce qui peut vraiment aider à garantir que même les attaques les plus sophistiquées ne s’approchent pas de vos appareils.

Les remises sur les logiciels de sécurité ne concernent généralement que la première année de l’abonnement, il vaut donc la peine de rechercher une nouvelle offre lorsque ces 12 mois sont écoulés plutôt que de payer le plein tarif la deuxième année. C’est un peu comme changer de fournisseur d’énergie, bien que la protection et les fonctionnalités diffèrent d’un forfait à l’autre, de sorte que le prix n’est pas la seule considération.

Gardez également à l’esprit que le fait de s’adresser directement aux fournisseurs d’antivirus n’est pas le seul moyen d’obtenir leur logiciel. Vous pourriez également trouver de bonnes affaires comme

Amazone,

Argos et

Currys et n’oubliez pas que vous pouvez payer moins cher pour protéger moins d’appareils : rien ne sert de payer un forfait 10 appareils si vous n’avez qu’un seul ordinateur portable.

Offres étudiantes antivirus

Si vous êtes étudiant, assurez-vous de consulter la page Student Beans de Tech Advisor. Là, vous pouvez bénéficier de remises massives sur certaines de nos marques d’antivirus préférées pour l’école, le collège ou l’université.

