Les meilleures offres anti-Amazon pour acheter

Amazon héberge Premier Jour 2.0 aujourd’hui et demain (10 et 11 octobre). Ils l’appellent Prime Big Deal Days et proposent un certain nombre de jolis bonnes affaires.

Les 5 meilleurs conseils d’achat pour Amazon Prime Day

D’autres détaillants sont toujours en concurrence avec leurs propres offres pour les mêmes jours. Donc, si vous êtes anti-Prime, c’est une bonne occasion d’économiser de l’argent tout en vous assurant de ne pas céder aux achats sur Amazon.

Nous avons rassemblé certaines des meilleures offres disponibles pour le moment et mettrons à jour cette liste à mesure que les offres changent.

En savoir plus: En direct : meilleures offres de l’Amazon Prime Day d’octobre

l’audio

JBL Clip 4 (45 $, régulièrement 80 $)

Conçu pour la musique en déplacement, le JBL Clip 4 est un haut-parleur Bluetooth robuste. Son mousqueton lui permet de s’accrocher littéralement à n’importe quoi, et avec une autonomie de dix heures, vous n’avez pas à craindre qu’il vous abandonne.

Voyez-le sur Target

Aptitude

Vélo d’exercice ProForm Smart Power 10.0 (400 $, régulièrement 1 000 $)

C’est probablement l’une des meilleures offres que vous puissiez conclure en ce moment. Vendu à l’origine pour 1 000 $, le vélo ProForm Smart Power est en vente pour seulement 400 $ pour les deux prochains jours. Le meilleur, c’est que vous obtenez également une paire d’haltères de 3 livres avec le vélo ainsi qu’un abonnement gratuit de 30 jours à l’application d’entraînement iFit.

Voyez-le chez BestBuy

Comprimés

Apple iPad 10,2 pouces Wi-Fi 64 Go 9e génération (250 $, régulièrement 330 $)

Avec un prix régulier de 330 $, l’iPad d’Apple 2021 est disponible à un prix réduit de 250 $. Il s’agit du modèle 64 Go de 9e génération avec un magnifique écran Retina de 10,2 pouces et la puce A13 Bionic.

A voir chez Walmart

Maison intelligente

Google Nest Hub 2e génération (60 $, régulièrement 100 $)

Disponible pour près de la moitié du prix initial, le Google Nest constitue également un investissement tout à fait décent. Considérez-le comme un écran de maison intelligente avec Google Assistant intégré. Vous pouvez l’utiliser pour préparer le dîner pendant que vous regardez vos émissions préférées sur Netflix ou écoutez de la musique.

A voir chez Walmart

Télévision

Téléviseur intelligent Samsung 65 pouces de classe Q90T QLED 4K UHD (900 $, régulièrement 2 700 $)

Un téléviseur à 2 700 $ disponible pour 900 $ est une très bonne affaire, même si ce modèle spécifique est juste un peu dépassé. Le fait que vous obteniez un QLED de 65 pouces pour moins de 1 000 $ est formidable.

A voir chez Walmart

Jeux

Nintendo Switch Lite (Timmy & Tommy’s Aloha Edition) Animal Crossing New Horizons Bundle (téléchargement complet du jeu inclus) (200 $, régulièrement 260 $)

Vous obtenez un Turquoise Switch Lite embelli et une copie de New Horizons pour 200 $. Il s’agit d’une offre spéciale pour les fêtes de fin d’année que Nintendo a récemment publiée, mais vous pouvez y accéder rapidement si vous l’achetez dans les deux prochains jours.

Voyez-le sur Walmart