Les meilleures offres Amazon pour animaux de compagnie à marquer le Prime Day d’octobre 2023

Le Prime Day d’automne d’Amazon – appelé Prime Big Deal Days – est officiellement arrivé, et si vous souhaitez acheter des produits essentiels pour animaux de compagnie ou de nouveaux jouets pour votre chat ou votre chien, le détaillant offre des réductions sur les produits pour animaux de compagnie pendant l’événement. Prime Big Deal Days est une vente de 48 heures exclusive aux membres Prime, et vous pouvez également trouver des offres sur des produits de soins de la peau, des baskets, des cadeaux et bien plus encore.

Pour vous aider à tirer le meilleur parti des Prime Day Big Deal Days et à identifier ce qui vaut réellement la peine d’être acheté, nous avons compilé certaines des meilleures offres sur les articles pour animaux de compagnie que nous pensons que vous devriez connaître. Nous continuerons à mettre à jour notre liste avec de nouvelles opportunités d’économies tout au long de l’événement.

Meilleures offres pour les animaux de compagnie Prime Day

Ci-dessous, nous partageons les meilleures offres Prime Day pour animaux de compagnie. Toutes nos recommandations sont basées sur notre couverture et nos rapports précédents. Nous avons également inclus une poignée de produits que nous avons essayés nous-mêmes, y compris les gagnants du Select Pet Award. Pour garantir la qualité de chaque offre, nous effectuons des transactions via des outils de suivi des prix comme CamelCamelCamel : chaque produit est soit à son prix le plus bas jamais enregistré, soit à son prix le plus bas depuis au moins trois mois.

Note moyenne de 4,6 étoiles sur 9 087 critiques sur Amazon

Ces bols surélevés sont le choix 2023 de Select pour les chats, mais comme ils sont surélevés et inclinés, je les utilise également pour aider mon petit chien de 14 ans à manger plus confortablement. J’aime le fait que les bols en céramique de qualité alimentaire soient faciles à nettoyer et à remplir, et que la base en bambou et les pieds en métal soient chics dans mon espace.

Note moyenne de 4,6 étoiles sur 548 critiques sur Amazon

Prix ​​le plus bas jamais vu

Pour les chiens à la peau particulièrement sensible, ce nettoyant sans rinçage évite les parfums, les sulfates et l’alcool et utilise à la place des ingrédients à base de plantes au pH équilibré (comme le jus d’aloès et l’huile de pépins de raisin) pour nettoyer et hydrater les pattes, selon la marque. . Son flacon sert également d’applicateur grâce au gommage en silicone intégré.

Note moyenne de 4,6 étoiles sur 2 240 critiques sur Amazon

Prix ​​le plus bas jamais vu

Les experts en organisation adorent les contenants OXO Good Grips car ils gardent les aliments frais et sont disponibles dans des tonnes de tailles empilables et polyvalentes. Ce récipient est spécialement conçu pour les aliments pour animaux de compagnie car il crée un joint hermétique et est livré avec une cuillère amovible qui se range sous le couvercle. Sa capacité de 5,7 litres peut contenir jusqu’à 6,5 livres de nourriture pour chien ou 4,5 livres de nourriture pour chat.

Moyenne de 4,4 étoiles sur 130 467 avis sur Amazon

Gardez votre chiot occupé avec ce puzzle. Cachez simplement les friandises dans les compartiments et laissez votre chien aller en ville pour découvrir comment taper sur les leviers pour révéler les collations à l’intérieur. Selon la marque, cela occupera l’esprit de votre chien, évitant ainsi l’ennui et réduisant les comportements destructeurs. Le jouet puzzle est fabriqué à partir d’un matériau composite durable et possède un fond antidérapant pour qu’il reste en place

Note moyenne de 4,7 étoiles sur 42 772 avis sur Amazon

Gagnantes du Select Pet Award 2023, ces lingettes pour chiens Earth Rated sont juste assez humides pour nettoyer votre animal après les promenades, mais pas au point de couler sur le sol. Chaque paquet contient 400 lingettes et elles sont sans cruauté envers les animaux, hypoallergéniques et disponibles en lavande ou non parfumées.

Note moyenne de 4,5 étoiles sur 3 708 critiques sur Amazon

Prix ​​le plus bas jamais vu

Le Furbo 360 est un autre lauréat du Select Pet Award. Sa caméra pivote à 360 degrés et distribue également des friandises. Nous adorons l’application compagnon intuitive, et elle dispose d’un système de notification qui vous permet de savoir lorsque votre animal semble agité ou fait du bruit. Il dispose également d’une vision nocturne, d’un système audio bidirectionnel et d’un suivi automatique des animaux, qui maintient votre animal dans la vue de la caméra lorsqu’il se déplace, selon Furbo.

Note moyenne de 4,5 étoiles sur 43 366 avis sur Amazon

Prix ​​le plus bas jamais vu

Ce harnais est doté d’un corps en maille respirante, de quatre sangles réglables et de deux points d’attache de laisse en métal pour vous aider à trouver un ajustement sûr et confortable pour votre animal tout en décourageant de tirer lors des promenades. Il est disponible en cinq tailles et 26 options de couleurs.

Note moyenne de 4,0 étoiles sur 16 965 avis sur Amazon

Les friandises Zesty Paws sont un incontournable dans ma maison, et ces friandises apaisantes sont particulièrement efficaces lorsque mes chiens se sentent anxieux à propos du vétérinaire, du toiletteur ou des longs trajets en voiture. Chaque friandise à croquer contient des ingrédients tels que la camomille, la L-théanine et le L-Tryptophane, qui visent à apaiser les chiens anxieux dans des situations stressantes, selon la marque.

Note moyenne de 4,6 étoiles sur 26 497 avis sur Amazon

Prix ​​le plus bas jamais vu

Mon chien anxieux adore son lit apaisant en forme de beignet, et j’aime le fait qu’il soit lavable en machine et suffisamment compact pour tenir dans sa cage pour l’apaiser lorsque je ne suis pas à la maison. Les bords arrondis et surélevés créent un endroit de câlin confortable et protégé, tandis que la fausse fourrure (disponible en 12 options de couleurs) imite la fourrure de la mère de votre animal pour réduire l’anxiété, selon la marque.

Note moyenne de 4 étoiles sur 11 620 critiques sur Amazon

Ce jouet à mâcher en maïs d’aspect réaliste est conçu pour les chiens qui déchireront tout. Selon la marque, il est fabriqué à partir d’un matériau résistant aux morsures destiné à empêcher le jouet de se déformer par des mâcheurs agressifs.

Note moyenne de 4,5 étoiles sur 37 861 avis sur Amazon

Créez un espace clôturé pour votre chiot avec ce parc en plastique. Pour l’assemblage, vous assemblerez six panneaux en plastique moulé. Vous pouvez également ajouter plus de panneaux si votre chien a besoin de plus d’espace. L’un des panneaux est doté d’une porte battante pour un accès facile et l’ensemble est disponible en trois couleurs : noir, gris et blanc.

Note moyenne de 4,6 étoiles sur 11 876 avis sur Amazon

Prix ​​le plus bas jamais vu

Ce kit de toilettage pour animaux de compagnie est livré avec cinq outils interchangeables, vous aidant à brosser, éliminer et tailler votre animal à la maison. De plus, il dispose d’un aspirateur intégré pour que vous puissiez facilement nettoyer les dégâts laissés derrière vous. Malgré sa puissante aspiration, il est conçu pour être le plus silencieux possible afin de ne pas effrayer votre chat ou votre chien, selon la marque.

Note moyenne de 4,2 étoiles sur 3 540 critiques sur Amazon

Prix ​​le plus bas jamais vu

Angry Orange est l’un de mes sprays éliminateurs d’odeurs préférés, car le nettoyant enzymatique utilise de l’huile d’orange pour aider à éliminer les dégâts des animaux de compagnie, et il a un parfum frais d’agrumes au lieu d’un parfum trop parfumé comme les autres marques. Cet ensemble est livré avec une bouteille de 24 onces et une lampe de poche UV qui se fixe sur la buse de pulvérisation à l’aide d’un support adhésif, afin que vous puissiez repérer et traiter les taches que vous pouvez sentir mais que vous ne pourrez peut-être pas voir.

Moyenne de 4,2 étoiles sur 1 318 avis sur Amazon

Le Petcube Bites 2 Lite a remporté le prix Select Best for Your Pet Award pour la meilleure caméra grâce à sa vue grand angle de 160 degrés et sa fonction de vision nocturne. La caméra pour animaux de compagnie compatible Wi-Fi sert également de distributeur de friandises, vous permettant de lancer des friandises pour animaux de compagnie via l’application quand vous le souhaitez.

Note moyenne de 4,6 étoiles sur 48 870 avis sur Amazon

Prix ​​le plus bas jamais vuGardez les tissus d’ameublement de votre voiture propres et votre animal de compagnie en toute sécurité sur la banquette arrière pendant que vous conduisez. Disponible en deux tailles et six couleurs, cette housse de hamac imperméable se clipse autour de vos appuie-tête et s’adapte à la plupart des véhicules (y compris les berlines, les SUV et les camions). Il est également doté d’un support en caoutchouc antidérapant et de fentes pour les boucles de ceinture de sécurité.

Note moyenne de 4,3 étoiles sur 1 322 avis sur Amazon

Prix ​​le plus bas jamais vu

Ce jouet laser automatique a remporté un Select 2023 Pet Award dans la catégorie jouets. Si vous êtes rarement à la maison ou si vous n’avez pas assez de temps pour jouer avec votre chat, vous pouvez régler la minuterie intégrée pour qu’elle s’allume automatiquement toutes les heures et demie pendant 15 minutes de jeu. Vous pouvez modifier la portée du laser en fonction de votre espace et alimenter le jouet avec votre choix de piles AA ou d’un cordon USB.

Note moyenne de 4,3 étoiles sur 18 021 avis sur Amazon

Cette caméra vous permet de surveiller votre animal pendant votre absence, que vous le laissiez à la maison pendant la journée de travail ou que vous soyez simplement dehors pour faire une petite course. Il offre un grand angle de vue de 110°, un zoom 8x de haute qualité et même une vision nocturne, selon la marque. Il est entièrement compatible avec Alexa et vous permet également de répondre à votre animal avec un son bidirectionnel.





Moyenne de 4,8 étoiles sur 452 avis sur Amazon

Offrez à votre chiot des soins capillaires sophistiqués. Créé par la célèbre coiffeuse Jen Atkin, Ouai propose des produits capillaires pour humains, ainsi que ce shampoing pour chiens. La formule contient de l’aloe vera pour hydrater à la fois la fourrure et la peau et sent un mélange de citron, de rose et de musc blanc, selon la marque.





Moyenne de 4,7 étoiles sur 23 661 avis sur Amazon

Ces friandises en bouchées faibles en calories sont idéales pour dresser votre chien. Ils sont fabriqués aux États-Unis et ne contiennent ni arômes ni colorants artificiels, selon la marque. La saveur du bacon mentionne le foie de porc comme premier ingrédient, mais vous pouvez également acheter ces friandises chez saumon, poulet et bœuf les saveurs.

Moyenne de 4,3 étoiles sur 4 358 avis sur Amazon

Cette tour, qui mesure près de 28 pouces de hauteur, offre une plate-forme surélevée sur laquelle votre chat peut s’asseoir, un panier pour dormir, deux griffoirs, une balle suspendue sur laquelle gratter et une brosse à poils contre laquelle il peut se frotter. Il peut contenir un chat pesant jusqu’à 20 livres et les critiques disent qu’il est facile à assembler et durable.

Moyenne de 4,6 étoiles sur 57 067 avis sur Amazon

Lauréat du Pet Award 2023, les éditeurs de Select ont trouvé que la brosse pour animaux de compagnie Maxpower Planet était très efficace pour éliminer les enchevêtrements. La brosse est double face : un côté est destiné à s’attaquer aux cheveux emmêlés, tandis que l’autre est bon pour le démêlage, selon la marque. Cette brosse est idéale pour les animaux à double pelage, à poils durs ou longs, selon Maxpower.

Moyenne de 4,3 étoiles sur 1 322 avis sur Amazon

Ce jouet interactif pour chat est l’un des favoris de Wonton, le chat noir de 7 ans de la directrice éditoriale Lauren Swanson. « Cela lui permet de garder ses talents de chasseur et de le divertir pendant près de 10 minutes », dit-elle. Vous pouvez modifier à la fois la vitesse et l’angle du laser. « Wonton aime la vitesse plus lente pendant environ trois minutes jusqu’à ce qu’il s’ennuie », explique Swanson. « Je dois dire que tout cet entraînement l’a rendu vraiment doué pour attraper les mouches, ce que j’apprécie vraiment. »





Meilleures ventes d’animaux de compagnie Prime Day

Voici les meilleures ventes d’animaux de compagnie Amazon Prime Day que nous pensons que vous devriez connaître. Gardez à l’esprit que tous les articles d’une marque ne bénéficient pas d’une remise comme décrit ci-dessous.

Prime Day : meilleures ventes d’animaux de compagnie chez d’autres détaillants

Petco: Jusqu’à 50% de réduction Moelleux: Jusqu’à 40% de réduction Wayfair: Jusqu’à 50% de réduction Cible: Jusqu’à 20% de réduction

Pourquoi faire confiance à Select ?

Maria Cassano est un rédacteur e-commerce pour Select qui couvre les offres et les ventes depuis deux ans. Pour rassembler les meilleures ventes Amazon Prime Day sur les produits Apple, elle a trouvé des produits à prix réduit soit à leur prix le plus bas jamais enregistré, soit à leur prix le plus bas depuis trois mois.

Retrouvez la couverture approfondie de Select sur finances personnelles, technologie et outils, bien-être et plus encore, et suivez-nous Facebook, Instagram, Twitter et TIC Tac pour rester à jour.