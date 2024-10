Les meilleures nouvelles polices d’octobre des plus grandes fonderies et designers

Alors que l’automne s’installe, que l’hiver approche et que nous commençons tous à passer plus de temps à l’intérieur, c’est le moment idéal pour penser à rafraîchir votre boîte à outils de conception. Et quand il s’agit de polices de caractères, il y a toujours des nouveautés sympas à découvrir, des nouvelles versions aux classiques inédits.

En fait, il y a tellement d’inspiration typographique à explorer qu’il peut souvent être difficile de savoir par où commencer. C’est pourquoi, chaque mois, chez Creative Boom, nous sélectionnons une sélection de polices rapide et facile à utiliser.

Des merveilles architecturales aux expériences ludiques et aux réinterprétations modernes des formes classiques, nous avons rassemblé une collection de polices remarquables provenant de fonderies et de designers de premier plan. Chacune de ces nouvelles versions apporte son propre caractère et ses fonctionnalités uniques, offrant ainsi de nombreuses possibilités pour revigorer votre travail de conception en octobre.

Ainsi, que vous travailliez sur des projets de marque, des mises en page éditoriales ou des interfaces numériques, découvrez ces superbes polices et découvrez comment elles peuvent améliorer vos projets créatifs. Et si vous cherchez d’autres idées, notre récent tour d’horizon des nouvelles polices fraîches pour septembre vaut également la peine d’être consulté.

Vous cherchez à transmettre une impression de férocité audacieuse dans vos projets de conception ? Pensez ensuite à Rose Fang, qui allie élégance pointue et allure sombre.

Inspirée par l’interaction de la lumière et de l’ombre, cette police d’affichage saisissante capture à la fois la structure et l’émotion dans ses formes angulaires. Comme son nom l’indique, ses traits irréguliers et précis ressemblent à des crocs de vampire ou à des épines de rose, ce qui lui donne une impression de grâce prédatrice.

Rose Fang est conçu par Tommy Øberg de TØ—Labs et propose quatre styles distincts : Sharp, Sharp Outlined, Rounded Outlined. Nous pensons qu’il est particulièrement adapté au branding de mode, aux couvertures d’albums et aux mises en page de magazines avant-gardistes. Plus largement, sa forte personnalité le rend idéal pour les titres et les logos qui doivent faire une déclaration.





































Verrouillage de Mark Bloom et Diana Ovezea

Lock, une superfamille conçue par Mark Bloom et Diana Ovezea pour CoType Foundry, réalise un exploit que de nombreux créateurs de caractères visent mais réalisent rarement : mélanger harmonieusement tradition et style contemporain.

S’inspirant des traits calligraphiques, les formes des lettres de Lock ont ​​été soigneusement conçues pour obtenir un design humaniste moderne. La famille comprend quatre sous-familles – Serif, Serif pochoir, Sans et Sans pochoir – chacune comportant six poids, des glyphes alternatifs et des flèches. La version Serif est nette et franche, tandis que la version Sans est directe et discrète. Chaque version propose un compagnon pochoir ludique, complétant ce système de caractères complet.

Dans l’ensemble, la polyvalence de Lock le rend adapté à diverses applications, de la conception éditoriale aux projets de branding. Son mélange d’éléments traditionnels et modernes aide les designers à combler le fossé entre l’esthétique classique et contemporaine, ce qui en fait un ajout précieux à toute boîte à outils.







































Pénélope de Timothée Berger

Créée par le designer autodidacte Timothée Berger, Penelope est une police distinctive inspirée d’une source inattendue : une partie de billard et un vieux manuel de billard.

Cette police majuscule présente des courbes audacieuses et un mélange de lettres étroites et larges pour plus de rythme. Il intègre des coins arrondis et pointus, créant une délicieuse irrégularité. Il propose également plusieurs lettres et ligatures alternatives, offrant aux designers une richesse de possibilités graphiques.

Nous pensons que cette police brillerait dans les applications d’affichage, telles que les affiches, les titres ou les logos. Son caractère unique le rend particulièrement adapté aux projets dans les secteurs du sport, du divertissement ou du style de vie, où un mélange de charme rétro et de modernité est souhaité.







































GT Panthéon de Tobias Rechsteiner & Noël Leu

GT Pantheon, conçue par Tobias Rechsteiner et Noël Leu pour Grilli Type, est une police innovante qui reflète un mélange harmonieux d’idéaux traditionnels et de formes modernistes.

Inspiré du Panthéon de Rome, GT Pantheon se caractérise par des formes nettes, ciselée et nette et possède une qualité architecturale distincte. Il est construit autour de trois archétypes : Display, Text et Micro, chacun conçu pour fonctionner de manière optimale dans différentes plages de tailles.

Cette police polyvalente excelle dans la conception éditoriale, notamment pour les magazines d’architecture ou de design. Sa gamme de styles en fait un choix judicieux pour les projets de branding, notamment dans des domaines tels que le design, la construction ou les institutions culturelles.





























Nestor de Julien Fincker

Conçu par Julien Fincker, Nestor est un sans-serif doux et étroit qui marque le lancement de sa nouvelle fonderie, Font Cuisine. Cette police s’inspire de la publicité du début du XXe siècle et de l’histoire familiale et équilibre la confiance avec une touche ludique.

Avec ses coins arrondis et sa largeur étroite, Nestor se tient droit et respire la confiance en soi. Son apparence claire et distincte le rend parfaitement adapté aux titres forts, au travail éditorial, au packaging, à l’image de marque et à la publicité. Son caractère doux, combiné à son attitude confiante, lui permet de transmettre un message avec autorité et accessibilité.

La famille comprend 12 styles, de l’Extralight à l’Extrabold, avec des italiques assortis. Il propose également une gamme de fonctionnalités OpenType, notamment des caractères alternatifs et des fractions automatiques. Nestor est disponible en exclusivité chez Font Cuisine à -50% jusqu’au 31 octobre : utilisez le code promo Nestor50.





























Conçue par Anton Studer pour Nouvelle Noire, cette police mélange les principes visuels du chronométrage, des visualisations de marche et des spirales logarithmiques trouvées dans la nature. Cette combinaison unique fusionnée avec le style débridé des premiers grotesques donne lieu à une police énergique et distinctive.

Conçu à l’origine pour le Theater Basel en 2020, Pivot Grotesk a été affiné et agrandi pour sa sortie commerciale en 2024. La famille comprend huit graisses allant de Thin à Black, chacune avec des italiques correspondants, offrant ainsi une large gamme d’expressions.

Il excellera dans les projets qui nécessitent un équilibre entre rationalité et dynamisme et convient particulièrement bien aux institutions culturelles, aux galeries d’art contemporain et aux entreprises technologiques avant-gardistes. Plus généralement, le caractère unique de Pivot Grotesk en fait un choix judicieux pour la conception éditoriale, notamment dans les magazines ou les sites Web traitant du design, de la technologie ou de la culture contemporaine.















































Vous souhaitez ajouter une touche de saveur sud-américaine à vos mises en page et illustrations ? Cette police ludique est un excellent choix.

Créé par Estúdio Caxa, Caxa Display s’inspire fortement du design brésilien et latino-américain. S’inspirant de la typographie gravée sur bois, il présente des formes dures et pointues qui donnent l’impression d’être physiquement sculptées. Ses lettres sont conçues pour s’adapter et remplir les espaces en hauteur et en largeur, donnant du poids et de la présence aux mises en page.

Cette police est idéale pour une utilisation dans de grandes tailles, en blocs et en gras. Il est particulièrement adapté aux projets visant à capturer un sentiment de dynamisme culturel, tels que des affiches pour des événements culturels, des emballages de produits artisanaux ou une image de marque pour des entreprises souhaitant mettre en valeur leurs racines latino-américaines. Sa personnalité amusante en fait également un excellent choix pour les livres pour enfants ou le matériel pédagogique axé sur des thèmes culturels.

















































Marsam par Evan Deterling pour Typonym

Marsam est un sans-serif conçu pour être associé à Newsam. Police résolument moderniste, elle présente un niveau de raffinement qui manque souvent aux empattements en dalles ; ceci est particulièrement évident dans les glyphes et les chiffres « a,c,g,r,s ».

Ses italiques, quant à eux, sont de véritables italiques avec une emphase cursive, et une subtile courbure à hauteur de majuscule distingue les glyphes majuscules « B, D, P, R ». Selon les mots de son créateur, Evan Deterling : « Marsam parcourt ce désert aride entre la géométrie sévère et audacieuse des empattements néo-grotesques « égyptiens » et les formes gracieuses et entre parenthèses du Clarendon traditionnel.

Marsam est la version avancée d’une vaste famille de polices de 20 polices destinée aux applications commerciales et éditoriales.