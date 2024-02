Les meilleures nouvelles émissions, séries à regarder et à diffuser au printemps 2024

jeIl s’avère qu’une grève télévisée d’automne donne lieu à un printemps télévisuel très luxuriant. Un certain nombre d’émissions initialement prévues pour l’automne dernier sont enfin diffusées, comme « Mr. et Mme Smith », un riff ironiquement peu glamour sur le film de 2005. Avec Maya Erskine et des stars invitées dont John Turturro, Parker Posey et Michaela Coel, les huit épisodes ont été diffusés sur Prime Video le 2 février. D’autres émissions retardées incluent la saison 3 de « Abbott Elementary » d’ABC (7 février) et la saison 6 de « The Conners » de CBS (7 février), qui (la rumeur dit) pourrait ne pas se terminer après tout. Également de retour d’entre les peut-être morts : la comédie musicale « Girls5eva » (à l’origine une production Peacock), dont une troisième saison sera diffusée sur Netflix le 14 mars.

Série qui sont qui se terminent ce printemps incluent « Curb Your Enthusiasm » de Max (la 12e saison a débuté le 4 février) et « Young Sheldon » de CBS, qui commence sa septième et dernière saison le 15 février.

Mais la plus grande histoire de la saison est sa récolte exceptionnelle de miniséries étoilées. Ceux déjà en cours incluent Jodie Foster dans « True Detective : Night Country » de Max, Mandy Patinkin dans « Death and Other Details » de Hulu, Austin Butler dans « Masters of the Air » d’Apple TV Plus, Tom Hollander dans « Feud : Capote vs. … les cygnes », Sofia Vergara dans le rôle du baron de la drogue colombien Griselda Blanco dans « Griselda » de Netflix et Clive Owen dans « Monsieur Spade » d’AMC. Nicole Kidman est à la une de « Expats » de Lulu Wang, une mini-série Prime Video qui suit trois Américaines vivant à Hong Kong, aux côtés de Sarayu Blue et Ji-young Yoo.

Pointu. Spirituel. Réfléchi. Inscrivez-vous à la newsletter Style Memo.

Les prochaines séries limitées incluent Starz’s “Marie et Georges” (5 avril) avec Julianne Moore et Nicholas Galitzine en tant que couple mère-fils conspirant pour séduire le roi Jacques Ier ; Le paon « Les pommes ne tombent jamais » (14 mars), dans lequel Annette Bening incarne une maman qui disparaît ; Alexandre Woo et L’adaptation du duo “Game of Thrones” David Benioff et DB Weiss de « Le problème des 3 corps » (21 mars sur Netflix) ; et une production Max basée sur le film de Viet Thanh Nguyen «Le sympathisant» avec Hoa Xuande, Sandra Oh et Robert Downey Jr. (date à déterminer). « We Were the Lucky Ones », de Hulu, une adaptation du roman de Georgia Hunter, suit une famille juive séparée pendant la Seconde Guerre mondiale (28 mars).

Voici un aperçu plus approfondi de 10 des grands spectacles animés et pour la plupart « limités » qui vous attendent ce printemps.

Retour au menu Les nazis du Paris occupé par les Allemands veulent de jolies robes pour leurs copines. Vous pouvez vivre la Seconde Guerre mondiale à travers le prisme des créateurs de couture Christian Dior et Coco Chanel dans la curieuse série de Todd Kessler qui étudie comment deux pionniers de la mode ont affronté les aléas moraux et les pièges pratiques de cette période. Juliette Binoche incarne Chanel, Ben Mendelsohn celui de Dior et Maisie Williams celui de Catherine Dior, sa sœur. John Malkovich joue Lucien Lelong, et une Emily Mortimer désordonnée vole la vedette dans le rôle d’Elsa Lombardi, l’ennemie de Chanel (une Britannique aisée qui a épousé un membre du parti fasciste italien et a finalement dénoncé Chanel comme une collaboratrice nazi). 14 février, Apple TV Plus

Retour au menu Noomi Rapace incarne Jo, une astronaute en mission à bord de la Station spatiale internationale qui est interrompue lorsque le cadavre d’une cosmonaute s’écrase sur un équipement vital, causant des dégâts catastrophiques. Elle revient sur Terre et découvre que des parties de sa vie sont manquantes ou différentes, notamment sa relation avec son mari (James D’Arcy) et sa fille de 10 ans. Jonathan Banks incarne un ancien astronaute plus âgé souffrant de lacunes similaires. En trois épisodes, cette série de science-fiction déconcertante sur l’effet observateur pourrait être une fable aussi étrange sur la parentalité que “Le Changelin.” 21 février, Apple TV Plus

Retour au menu La première version de « Shogun », le livre de James Clavell roman de 1975 se déroulant pendant un moment de transition explosif dans le Japon féodal, comptait 2 300 pages. C’est un témoignage de l’ambition et de la densité de cette adaptation FX (dirigée par Rachel Kondo et Justin Marks) qu’elle ne compte que 10 épisodes. Avec Cosmo Jarvis dans le rôle du pilote anglais John Blackthorne (dont la série retrace le parcours d’étranger à samouraï), Hiroyuki Sanada dans le rôle de Lord Yoshii Toranaga et Anna Sawai dans le rôle de Toda Mariko, la série – bénéficiant d’un banc formidablement profond d’acteurs japonais – semble difficile à résister. 27 février, FX | Bande-annonce

Retour au menu Il est difficile de s’enthousiasmer pour un spin-off, mais les créateurs d’Elsbeth, Michelle et Robert King, qui ont réalisé The Good Wife et le spin-off The Good Fight, ont un solide palmarès. Et Elsbeth Tascioni – l’avocate ensoleillée et excentrique interprétée par Carrie Preston dans les deux séries – pourrait être leur plus belle création commune. Toujours dans l’univers de King (le pilote mentionne le personnage de « Good Wife », Cary Agos), « Elsbeth » fait déménager Tascioni de Chicago à New York, où elle observe la police de New York dans le cadre d’un jugement de consentement. Et (vous l’aurez deviné) résoudre des crimes. 29 février, CBS | Bande-annonce

Retour au menu On ne sait pas encore grand-chose de cette production particulière et élégante, sauf que le showrunner Will Tracy, l’un des scénaristes de « Succession », a Kate Winslet dans le rôle d’une sorte de roi fou (moderne). Se déroulant dans un pays fictif d’Europe centrale à un moment d’effondrement institutionnel, la satire simulée en six épisodes met également en vedette Andrea Riseborough, Hugh Grant, Martha Plimpton et Matthias Schoenaerts. Max, 3 mars | Bande-annonce

Retour au menu Cette comédie d’époque qui se déroule en 1969 raconte les mésaventures d’une arnaqueuse ensoleillée et sociale (Kristin Wiig) alors qu’elle tente de pénétrer les murs sacrés du club le plus riche et le plus exclusif de Palm Springs. Une belle-mère dans le coma (Carol Burnett), une féministe hippie qui tente de prendre conscience (Laura Dern) et un commerçant gay (Dominic Burgess) travaillent en sa faveur. Parmi ceux qui sont contre elle figurent les doyennes du Palm Royale, interprétées par Allison Janney, Leslie Bibb et l’incomparable Julia Duffy. Et un serveur (Ricky Martin). 20 mars, Apple TV Plus | Bande-annonce

Retour au menu Basé sur un chapitre du livre d’Amy Chozick «À la poursuite d’Hillary», cette comédie sur les journalistes en campagne électorale suit Sadie McCarthy (Melissa Benoist), une journaliste dont l’effondrement intense lorsque son candidat préféré a perdu a fait d’elle un mème et une risée. Déterminée à réessayer, on lui demande de couvrir un candidat à la présidentielle en route. Dans le bus de campagne se trouvent également les personnes avec lesquelles elle sera en compétition pour les articles : une journaliste politique cynique (Carla Gugino), une journaliste noire pour un réseau conservateur (Christina Elmore) et une influenceuse TikTok sans scrupules journalistiques et avec un énorme public ( Natasha Behnam). Mars à déterminer, Max

Retour au menu Il y a un nouveau talentueux M. Ripley, et c’est Andrew Scott, le prêtre de « Fleabag ! » Mettant également en vedette Dakota Fanning dans le rôle de Marge Sherwood et Johnnie Flynn dans le rôle de Dickie Greenleaf, cette série limitée de huit épisodes sur l’escroc obsessionnel de Patricia Highsmith est écrite, réalisée et produite par Steve Zaillian. 4 avril, Netflix

Retour au menu À la suite de l’assassinat d’Abraham Lincoln, Edwin Stanton (Tobias Menzies), son secrétaire à la guerre, mène la recherche du meurtrier et acteur John Wilkes Booth (Anthony Boyle). Le ton légèrement instable de ce thriller historique est peut-être un artefact du James L.Swanson livre sur lequel il est basé (qui regroupe les événements historiques dans une sorte d’action-aventure). Combinant des costumes d’époque avec des dialogues résolument modernes (y compris de nombreux jurons), la série met en vedette Patton Oswalt, Matt Walsh et Lovie Simone. Également Lili Taylor dépeignant une Mary Lincoln vive et intempérante. 15 mars, Apple TV Plus | Bande-annonce