Les meilleures nouvelles émissions en streaming cette semaine et comment les regarder

L’amour est aveugle : Après l’alter – Netflix

Une réunion en trois parties de Love Is Blind est en route

Si vous êtes resté éveillé la nuit depuis un an et demi en priant pour que les adorables Lauren Speed ​​et Cameron Hamilton soient toujours ensemble, ou si vous vous demandez si Amber Pike et Matt Barnett ont réussi à le faire fonctionner (sûrement pas ?!), alors vous serez ravi d’apprendre qu’un spécial de réunion en trois parties Love is Blind se dirige vers nous.

Et quelle époque cela a été – avec la pression d’une pandémie à affronter, les relations ont vraiment été mises à l’épreuve.

Il reste à voir si tous les concurrents reviendront – Mark Cuevas était notamment absent de la bande-annonce – mais il y a une confrontation qui est une fatalité que nous NE POUVONS PAS attendre : Barnett contre Jessica Batten. Passez le pop-corn…

Disponible à partir du mercredi

Chip’N’Dale: Park Life – Disney+

Les adorables tamias sont de retour

C’était en 1943, lorsque Chipmunks mignons et espiègles Chip et Dale se sont précipités pour la première fois sur nos écrans, provoquant des ravages et créant le chaos.

Au fil des décennies, ces copains à la voix grinçante de Mickey Mouse, Pluto, Donald Duck et co ont ravi génération après génération de jeunes, apparaissant dans une multitude de favoris familiaux animés tels que leur série très appréciée.

Maintenant, ils sont de retour pour une nouvelle série de 36 épisodes de sept minutes, qui place le couple dans un grand parc de la ville, où des aventures passionnantes se déroulent en compagnie d’autres personnages emblématiques de Disney tels que Pluto et Butch.

Comme toujours, Chip est l’inquiétant nerveux, tandis que Dale est le rêveur décontracté et ils se mettent à jamais dans – et hors de – des égratignures gênantes.

Mais contrairement à beaucoup de leurs incarnations précédentes, ces nouveaux épisodes sont non verbaux, donnant à la série une impression de dessin animé classique, rappelant d’anciens favoris comme Tom & Jerry. Il a l’air fabuleux aussi, grâce à une animation magnifique et lumineuse.

Alors que certains enfants des années 80 pourraient manquer les aventures les plus folles et les plus chargées d’intrigues de Rescue Rangers, sans parler de ces voix grinçantes, Park Life est un divertissement familial dynamique, imaginatif et fougueux qui ne manquera pas de gagner le duo amoureux des glands une légion de nouveaux jeunes supporters. Bon retour, les gars.

Disponible à partir du mercredi.

Le dernier mercenaire – Netflix

Jean-Claude Van Damme a encore du punch dans son nouveau film

Il est peut-être dans la soixantaine maintenant, mais les Muscles de Bruxelles, Jean-Claude Van Damme, prouve qu’il est toujours une machine de combat maigre et méchante dans cette comédie d’action amusante et débordante.

Le sombre ancien agent des services secrets Richard Brumere (Van Damme) – nom de code The Mist – est contraint à contrecœur de rentrer en France lorsque son fils séparé est piégé par une organisation terroriste et faussement accusé de trafic d’armes et de drogue par le gouvernement.

Avec la sécurité de la nation en jeu, il semble que seule la Brume puisse sauver la situation. Rempli d’échos de son héros d’action des années 80 et de pièces de théâtre à indice d’octane élevé, c’est un régal nostalgique de style Expendables.

En français avec sous-titres. Disponible à partir de vendredi.

Resort To Love – Netflix

Resort to Love est votre romcom d'été incontournable

Quiconque aime le son d’un film d’été ensoleillé qui se mélange à Love Island a beaucoup de chance.

Lorsque l’aspirante princesse de la pop Erica (Christina Milian) accepte à contrecœur d’animer un mariage somptueux à l’île Maurice, elle est mortifiée de découvrir que le futur marié n’est autre que son ex-fiancé Jason (Jay Pharaoh). Maladroit.

Inévitablement, il ne faut pas longtemps avant qu’Erica, confuse, se rende compte qu’elle a toujours des sentiments forts pour son ancienne flamme, mais malheureusement, deux petites choses font obstacle à une réunion romantique de conte de fées : la belle future mariée de Jason, Beverly (Christiani Pitts) et son beau et sensible frère Caleb (Sinqua Walls). Erica pourrait-elle se plaindre du mauvais frère ?

Bien qu’il soit peu probable qu’il remporte de nombreux prix pour son originalité ou son imprévisibilité, le Resort to Love produit par Alicia Keys est drôle et intelligent, propose des performances animées à tous les niveaux – mais en particulier de Milian – et a l’air incroyable, grâce à cette toile de fond parfaite et paradisiaque.

Si vous n’avez pas ressenti le besoin de passer des vacances d’été exotiques avant de le regarder, vous le ferez certainement après.

Disponible à partir de jeudi.

Croisière dans la jungle – Disney+

Un film basé sur une balade dans un parc à thème Disneyland peut ne pas sembler être l’idée la plus prometteuse, mais cela a certainement fonctionné pour Pirates des Caraïbes et, grâce au charisme et à l’énergie de Dwayne Johnson, ce nouveau blockbuster épique Jungle Cruise est tout aussi amusant.

Johnson incarne Frank Wolff, un aventurier de style Indiana Jones et capitaine de bateau fluvial qui emmène l’exploratrice et scientifique excentrique Dr Lily Houghton (Emily Blunt) dans un voyage périlleux à travers l’Amazonie à la recherche de l’arbre de vie mystique et magique.

Mettant également en vedette Edgar Ramirez et Jack Whitehall et regorgeant de créatures terrifiantes et de méchants ignobles, c’est une aventure pleine de sensations fortes et pleine d’action qui fait des vacances d’été parfaites pour toute la famille.

Disponible à partir de vendredi.

Refaire un tatouage – Netflix

Certains des tatouages ​​​​les plus horribles jamais triés sur Tattoo Redo

Les fans des fixateurs de tatouage addictifs vont se régaler.

Une nouvelle émission de télé-réalité américaine époustouflante nous présente un défilé de personnes décorées de certains des pires tatouages ​​​​jamais vus, et les regarde voir leurs encres hideuses et horribles transformées en quelque chose de spectaculaire par une équipe de tatoueurs talentueux.

Comme pour la série britannique, chaque terrible tatouage est accompagné d’une trame de fond divertissante et, pour ajouter au drame, les nouveaux motifs seront choisis par un ami, la personne pleine de remords avec le tatouage.

En fait, ils ne le verront qu’une fois la dissimulation terminée. Qu’est ce qui pourrait aller mal?

Disponible à partir du mercredi.

Ma vie peu orthodoxe – Netflix

Cette série suit la vie et la famille de Julia Haart, qui est maintenant PDG d'Elite World Group

Avant de demander, ce n’est pas un spin-off du formidable drame en quatre parties de Netflix, mais une série qui mélange le mélodrame de la réalité avec un aperçu de la communauté juive orthodoxe aux États-Unis.

Nous suivons la vie et la famille de Julia Haart, qui est maintenant PDG d’Elite World Group – le plus grand conglomérat d’agences de mannequins au monde – mais est née Talia Leibov dans une famille juive orthodoxe en Russie et a grandi dans une communauté stricte à New York , avant de quitter ce monde pour tracer son propre chemin. Fascinant.

Comment devenir un tyran – Netflix

Cette docuserie est narrée par Peter Dinklage de Game of Thrones

Le titre de cette docuserie dit à peu près tout – à travers six épisodes, le narrateur acerbe Peter Dinklage (Game of Thrones) examine les tactiques brutales qu’Adolf Hitler, Saddam Hussein, Idi Amin, Joseph Staline, Mouammar Kadhafi et Kim Il-Sung utilisaient. obtenir le pouvoir absolu dans leurs pays respectifs.

Cela commence par la transformation d’Hitler d’un paysagiste autrichien raté avec une poignée de main moite à un dictateur mortel, via un moment charnière alors qu’il combattait pour l’armée bavaroise pendant la Première Guerre mondiale. Bien plus convaincant que votre documentaire historique standard.

Je pense que vous devriez partir avec Tim Robinson – Netflix

Les émissions de comédie à sketchs américaines n’ont pas eu beaucoup d’impact sur les côtes britanniques au fil des ans, mais celle-ci est en quelque sorte une valeur aberrante.

Au cours de deux saisons, le comédien Tim Robinson écrit et joue dans une série de sketchs absurdement brillants qui se moquent de gens vraiment, vraiment irritants, comme les fanatiques des réseaux sociaux qui aiment le brunch, un homme obsédé par l’idée de parler d’éjaculation et les entrepreneurs de Dragon’s Den-esque avec ego plus grands que leurs soldes bancaires.

Les stars invitées de la deuxième série incluent Bob Odenkirk et le chanteur de Vampire Weekend Ezra Koenig. Sombre, mais définitivement drôle.

Manifeste – Sky On Demand & MAINTENANT

Manifest en est maintenant à sa troisième et dernière saison

Il en est maintenant à sa troisième et dernière saison, mais le mystère de ce qui est arrivé aux passagers disparus à bord du vol 828 n’a pas été résolu – il vaudrait donc mieux que tout ce groupe passe à autre chose.

Nous revenons un an après l’incroyable tournure des événements dans la finale de la saison deux quand (alerte spoiler !) Un bateau près de Cuba découvre la nageoire caudale d’un avion dans l’océan, qui est identifié comme appartenant au vol 828.

Cela semble impossible, car le vol 828 est apparemment déjà revenu. Mais comme nous le savons, est impossible dans ce drame.

Tous les épisodes des trois séries sont actuellement disponibles en streaming, mais vous pouvez également regarder la troisième série le vendredi à 21h sur Sky One.





Meurtres nordiques – Tous les 4

Les meurtres nordiques, c'est comme si Vera rencontrait The Bridge

Malgré le titre, ce drama est en réalité allemand. C’est maintenant de retour pour une deuxième série, avec cinq longs métrages bien emballés.

Le duo mère et fille Karin et Julia reviennent pour enquêter sur d’autres crimes à travers l’île de la mer Baltique d’Usedom, et Julia s’est mise dans le pétrin – elle a été repérée par des personnes pas si gentilles qui cherchaient une propriété tout en enquêtant sur la disparition de membre d’un club de motards, alors elle fait ce que n’importe lequel d’entre nous ferait et le jappe.

Seulement, elle ne va pas très loin avant de dégringoler le long d’une paroi rocheuse. Aie. Think rencontre Vera rencontre The Bridge. Sous-titré.

