Les meilleures nouvelles émissions à diffuser en ce moment – ​​de Pray Away à Cruel Summer et Cooking with Paris

SI vous êtes un accro à la télé qui a désespérément besoin de nouvelles choses à regarder, ne cherchez pas plus loin.

Grâce à la multitude de services à la demande dont nous disposons aujourd’hui, il y a de quoi se mettre à croquer. Voici les meilleurs choix de The Sun TV Mag.

Quoi de neuf?

Priez loin – Netflix

« Nous étions les leaders du mouvement ex-gay. Nous pensions que quelque chose devait s’être produit pour vous rendre gay », déclare l’un des participants à ce long métrage documentaire chargé d’émotion, qui examine l’essor de la thérapie de conversion gay aux États-Unis et au-delà, de la part des personnes qui l’ont prêchée.

« Une voix à l’intérieur de moi a dit : ‘Comment pourriez-vous faire ça à votre propre peuple ?’ » reflète un autre ancien partisan de la déprogrammation de la sexualité.

Dans les années 1970, cinq hommes étaient aux prises avec leur sexualité tout en étant membres actifs d’une église évangélique. Ils ont créé un groupe d’étude biblique pour s’entraider à s’éloigner du « style de vie » homosexuel. Rapidement, les choses ont fait boule de neige – ils ont reçu plus de 25 000 lettres de personnes qui voulaient également arrêter d’être gay. Exodus International a été formé, qui est devenu la plus grande organisation de thérapie de conversion au monde, promettant à ses membres qu’ils pourraient être guéris de leurs désirs.

Dans les coulisses, cependant, les dirigeants avaient un secret : ils n’avaient jamais cessé de se sentir attirés par le même sexe. Les membres ont lutté contre des sentiments de culpabilité et de honte, et certains ont tenté de se suicider.

Maintenant, beaucoup de ces hommes et femmes se sont éloignés de la droite religieuse qui les a annoncés comme des superstars, et sont devenus LBGTQ. Mais ce ne sont pas seulement les personnes qui ont quitté le mouvement qui partagent leur histoire dans ce documentaire – les membres actuels ont également leur mot à dire. Ryan Murphy et Jason Blum d’American Horror Story produisent cet aperçu extraordinaire d’un monde controversé et dommageable.

Disponible à partir du mardi

Été cruel – Amazon Prime

Getty

Mean Girls rencontre un thriller psychologique dans Cruel Summer[/caption]

Si Mean Girls devait être transformé en un thriller psychologique intense, cela ressemblerait à quelque chose comme ça.

Produit par Jessica Biel, ce drame captivant en 10 parties se déroule au cours des étés 1993, 1994 et 1995 dans une petite ville du Texas.

Il explore comment une adolescente incroyablement parfaite et populaire nommée Kate Wallis (Olivia Holt) a disparu puis réapparu miraculeusement, tandis qu’une paria locale stupide nommée Jeanette Turner (Chiara Aurelia) attendait dans les coulisses pour entrer à sa place en tant que reine des abeilles, avant de devenir la personne la plus détestée d’Amérique.

C’est nostalgique sans se sentir daté, avec de superbes performances de sa jeune distribution. Sans surprise, il a déjà été renouvelé pour une deuxième saison.

Disponible à partir de vendredi.

M. Corman – Apple TV+

Difficile de savoir quoi penser de ce 10 épisodes mettant en vedette Joseph Gordon-Levitt, qui a également créé, écrit, produit et réalisé la série.

Joseph joue un homme nommé Josh Corman, qui est un enseignant vivant à Los Angeles avec des aspirations passées d’être musicien. Il est rejoint par un casting de soutien solide qui comprend Debra Winger en tant que mère de Josh et Juno Temple en tant qu’ex-fiancé.

Dans ses scènes d’ouverture, qui se déroulent dans une salle de classe, il semble que nous ayons une comédie simple entre les mains. Mais tout comme le spectateur commence à avoir des illusions d’une aventure de bien-être de style, cela se transforme en un drame sombre et insulaire, alors que nous assistons à un homme alourdi par le malaise et le regret de ses choix de vie.

En plus de cela, il y a un peu d’élément fantastique. Mélangez tout cela ensemble, et la série semble avoir autant de crise d’identité que le personnage principal lui-même. Et peut-être, c’est exactement le point.

Disponible tous les vendredis, à partir d’une double facture.

L’été de la musique soul – Disney+

Alamy

Ce documentaire se concentre sur le Harlem Cultural Festival en 1969[/caption]

Beaucoup d’entre nous ont entendu parler de Woodstock – le festival qui s’est tenu à New York en 1969, qui est resté dans les mémoires comme un moment déterminant du mouvement de la contre-culture, où Jimi Hendrix, Janis Joplin et The Who ont secoué la scène. Le Harlem Cultural Festival a également eu lieu la même année. Entendu parlé? Non?

Eh bien, vous auriez dû – et ce documentaire est là pour corriger ce tort. Stevie Wonder, Nina Simone et BB King ont joué devant une foule de plus de 300 000 personnes.

Alors que Woodstock a été immortalisé dans un documentaire primé aux Oscars, les enregistrements de cet événement sont restés dans un sous-sol depuis plus de 50 ans. En plus de présenter enfin ces images extraordinaires, le film – réalisé par Questlove of The Roots – explore comment 1969 a changé la donne pour l’identité noire aux États-Unis. Captivant.

Disponible à partir de vendredi

Cuisiner avec Paris – Netflix

KIT KARZEN/NETFLIX

Paris Hilton poursuit son come-back[/caption]

Après quelques années passées dans la nature, la mondaine Paris Hilton semble faire un retour en force.

Son documentaire, The Real Story of Paris Hilton, a été visionné près de 23 millions de fois sur YouTube. Et maintenant, elle nous montre sa Nigella Lawson intérieure – en quelque sorte. Elle n’est peut-être pas une chef de formation, mais Paris s’efforce de préparer quelques friandises dans la cuisine, avec un peu d’aide de quelques appareils de cuisine originaux et d’amis célèbres. Découvrez la vidéo virale YouTube d’elle en train de préparer des lasagnes pour se préparer mentalement.

Disponible à partir du mercredi

Shiny_Flakes : Le seigneur de la drogue chez les adolescentes – Netflix

La semaine dernière, la troisième saison du drame allemand How To Sell Drugs Online (Fast) a frappé Netflix.

La série populaire suit un paria adolescent ringard qui devient un dealer de drogue en ligne millionnaire – et tout cela depuis sa chambre d’enfance. Mais saviez-vous que c’est en fait basé sur une histoire vraie ?

Maximilian Schmidt, connu en ligne sous le nom de Shiny Flakes, a été arrêté pour avoir vendu pour environ 4,1 millions d’euros de drogue en 2015. C’est l’une des plus grosses affaires de cybercriminalité de l’histoire de l’Allemagne, et la police ne sait pas où se trouve une grande partie de l’argent. Ici, Maximilien raconte son histoire. Sous-titré.

Recommandé pour vous

Spécial – Netflix

AVEC L’AUTORISATION DE NETFLIX

Cette comédie américaine audacieuse parle d’être un homme gay d’une vingtaine d’années atteint de paralysie cérébrale légère[/caption]

La comédie américaine audacieuse de Ryan O’Connell sur le fait d’être un homme homosexuel d’une vingtaine d’années atteint de paralysie cérébrale légère aime se moquer des manières négatives dont les personnes handicapées sont souvent perçues. Bien sûr, cela vous fera vous tortiller plusieurs fois par épisode, mais derrière la valeur de choc, c’est réfléchi, stimulant et hilarant.

Pourquoi êtes-vous comme ça – Netflix

Aucun tabou n’est interdit pour cette comédie tranchante, qui suit l’amitié dysfonctionnelle de Mia (Olivia Junkeer) et Penny, australiennes dans la vingtaine, super réveillées. Sans vergogne controversé, il aborde des sujets que peu d’autres émissions aborderaient et est aussi sciemment anti-politiquement correct que possible. Pas pour les âmes sensibles.

Éleveurs – Sky on Demand

©Sky UK Limited.

Martin Freeman et Daisy Haggard offrent un aperçu sans compromis de la parentalité[/caption]

Les mamans et les papas seront conscients qu’il y a d’innombrables choses qu’ils ne devraient pas dire à voix haute à leurs enfants, encore moins eux, mais Paul (Martin Freeman) et Ally (Daisy Haggard) déchirent la merde de ce livre de règles avec leur horrible rage honnête et grossière dans deux séries de ce spectacle sans compromis et grimace.

Par ici – C4 et All4

Aisling Bea et Sharon Horgan apportent chaleur et esprit à cette série passionnante sur deux sœurs irlandaises, Aine (Aisling) et Shona, essayant de naviguer dans la vie et l’amour à Londres. N’ayant pas peur d’aborder des sujets comme la santé mentale avec une honnêteté brute, c’est parfois proche du poing mais toujours drôle.

REGARDE ÇA

Jerk – BBC iPlayer

BBC

Jerk tourne autour des mésaventures de Tim Renkow jouant une version extrême de lui-même[/caption]

La première série de la brillante sitcom britannique du comédien américain Tim Renkow a fait sensation – et il est facile de comprendre pourquoi.

Tournant autour des mésaventures de Tim (Renkow jouant une version extrême de lui-même), un jeune homme atteint de paralysie cérébrale qui utilise son handicap pour s’en sortir avec tout ce qu’il aime, c’était très proche de l’os.

Qu’il s’agisse de faire semblant d’être un réfugié ou d’offenser des collègues de travail simplement parce qu’il le pouvait, Tim, comme le titre l’indique, est un imbécile. Et il est toujours un crétin dans cette nouvelle deuxième série.





« Malheureusement, Tim est un gâchis stagnant et je ne vois pas cela changer dans un avenir proche », rit Tim. «Je pense que la série est un peu plus folle cette saison, ce qui est bien. La première saison visait à établir qu’un personnage comme Tim peut exister et celle-ci était juste : « D’accord, nous savons qu’il existe, voyons dans quoi il peut s’embarquer. »

Le spectacle présente une distribution fabuleuse qui comprend la légende des Sopranos, Lorraine Bracco, dans le rôle de la mère de Tim à la bouche pleine mais bien intentionnée.